La foto que desató la polémica: por qué acusan a Sabrina Carpenter de retroceder

La foto de portada del nuevo álbum de Sabrina Carpenter , “Man’s Best Friend”, causó polémica . La artista desató un debate porque tocó nervios profundos sobre feminismo, deseo, arte y representación. Que hay una lectura irónica detrás de la postura, del título, y sobre todo para quiénes no la conocen.

En la imagen, Sabrina Carpenter aparece de rodillas, con tacones altos y un vestido negro. Frente a ella, un hombre fuera de cuadro la toma del cabello mientras ella mira al frente. La controversia no tardó en estallar. Algunos vieron una provocación. Otros, una provocación sin sentido. El título del álbum, que se traduce como “la mejor amiga del hombre”, encendió aún más los comentarios.

En redes sociales, el debate se volvió feroz. Varias usuarias señalaron que la imagen parecía más una fantasía masculina que una expresión de libertad femenina. Otras defendieron la ironía como herramienta artística. Nada quedó claro, salvo una cosa: el tema no es menor.

Sabrina Carpenter ha jugado antes con estos códigos. Su música, sus videos y hasta sus declaraciones suelen moverse en esa línea donde el humor y el deseo se cruzan. Pero esta vez, el juego generó ruido. Y no todo el mundo se lo tomó como un chiste.

Organizaciones como Glasgow Women’s Aid fueron tajantes. Para ellas, la foto de la portada no es atrevida, es retrógrada. Poner a una mujer a cuatro patas, siendo tomada del pelo, no parece un avance sino un paso atrás. Para muchas, esa imagen no representa empoderamiento.