La cita que no te debes perder si eres amante de The Beatles

Para los amantes de The Beatles, aquí un plan que no se pueden perder el próximo fin de semana en Mendoza: The Beatles Sinfónico, un espectáculo de La Orquesta Pianoforte. Propone un recorrido por el legado musical de una de las bandas inglesas más influyentes de todos los tiempos, junto al solista David De Mata (orquestador y director invitado).