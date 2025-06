Karely Ruiz sorprende al aceptar una pelea en Colombia

Karely Ruiz sube al ring en Colombia

La cita será el 18 de octubre y ya genera expectativa. No es una pelea profesional, pero eso no le quita emoción. Las redes están en llamas desde que se anunció el duelo, sobre todo por el cruce de mundos. Karely viene del contenido para adultos y Karina, del entretenimiento familiar. Dos estilos que no se parecen en nada.