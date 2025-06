Jared Leto y las denuncias que sacuden su imagen: nueve mujeres lo señalan

Un patrón

Los representantes de Jared Leto han negado cada una de las afirmaciones. Insisten en que no existieron interacciones inapropiadas y que el artista mantiene una vida alejada de sustancias y escándalos hace más de 30 años. Además, aseguran que Jared Leto no busca dañar a nadie y que los testimonios no corresponden con la realidad.