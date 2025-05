HBO MAX: no te pierdas el estreno para este fin de semana que incluye a Sarah Jessica Parker

And just like that..., la sucesión de Sex and the City, estrenó su tercera temporada este jueves y promete ser tanto entretenida como emocionante.

El enigma de si volverá Samantha en esta tercera temporada de And just like that...

La popular serie "And just like that...", protagonizada Sarah Jessica Parker, lanzó su tercera temporada de 12 episodios este jueves 29 de mayo por HBO MAX. Con la promesa de desarrollar aquello que quedó en suspenso en la segunda edición, es una propuesta ideal para disfrutar a lo largo del fin de semana.

"And Just Like That…" funciona como secuela de la icónica serie Sex and the City (1998-2004). Se estrenó en HBO Max en diciembre de 2021 y fue desarrollada por Michael Patrick King, el mismo creador y productor de la serie original. Esta nueva versión se propone ser más madura, diversa y reflexiva que la original, pero sin salirse de su universo del glamour.

MV5BMWIzM2YyNGEtOTc3MS00YmM5LWIzMzEtZWEyYTA2MWI5ZGJhXkEyXkFqcGc@._V1_FMjpg_UX1000_.jpg Llega la tercera temporada de And just like that... HBO MAX La historia sigue a tres de las protagonistas originales —Carrie Bradshaw (Sarah Jessica Parker), Charlotte York (Kristin Davis) y Miranda Hobbes (Cynthia Nixon)— mientras navegan los desafíos de la vida, la amistad, el amor y el envejecimiento en sus 50 años, en un mundo moderno y diverso. La serie presenta nuevas dinámicas familiares, cambios de carrera, identidad sexual y cuestiones de salud.

Esta producción se propone dar una visión más actualizada y socialmente consciente de la historia original de la escritora de Nueva York. Además, uno de los grandes cambios fue la ausencia de Samantha Jones, interpretada por Kim Cattrall en la serie original. En la segunda temporada hay un pequeño cameo de ella pero no participa realmente en la historia.

Qué esperar de esta tercera temporada En esta temporada de And just like that..., ya disponible en HBO MAX, se espera un mayor desarrollo de las relaciones sentimentales de Carrie, ya que en la temporada 2 con el regreso de Aidan, otra figura recurrente del pasado. Se espera que esa relación se explore a fondo y enfrente nuevos desafíos.