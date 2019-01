Mauro Colagreco: el primer chef extranjero en obtener 3 Estrellas Michelin en Francia

El chef argentino Mauro Colagreco, oriundo de La Plata, tiene 42 años, y una gran carrera en la cocina. Se radicó en Francia y abrió su restaurante "Mirazur" en 2006, al sur de Francia, en Mentón. A casi un año de abrir, obutuvo su primera Estrella.

Él se define como "cocinero argentino con raíces italianas y un restaurante en Francia". Su cocina es de tipo mediterránea y por supuesto con influencias argentinas. Ya obtuvo otros premios, como estar en el puesto #3 del mundo en la lista de 50 Best Restauant's en 2018. Es el primer extranjero en lograr esta distinción en Francia.

El menú de Mirazur cambia constantemente, y depende principalmente de los productos disponibles en temporada, sobre todos de los que crecen en su propia huerta.

Colagreco también tiene una brasserie en París, llamada Grandcoeur, y la cadena de hamburguesería Carne en Buenos Aires.

En 2018 Mauro Colagreco cocinó en Argentina, en el restaurante Don Julio (#1 de Argentina). En este link la nota completa: Colagreco en Don Julio

A cerca de las Estrellas Michelin

Las estrellas son galardones que la Guía Michelin entrega a los mejores restaurantes (no a los chefs). No tiene que ver con las estrellas de categoría de un hotel, ni con los "tenedores". La evaluación la hacen inspectores anónimos, pagan la cuenta, y presentan informes. Los restaurantes no pueden estar en la guía pagando, sino que solo son incluidos por los inspectores o jueces que lo crean conveniente.

Qué significan las estrellas

. Tres estrellas indican una cocina excepcional que justifica de por sí el viaje.

. Dos estrellas señalan calidad de primera clase en su tipo de cocina.

. Una estrella designa un restaurante muy bueno en su categoría.

Tener una o más estrellas de la Guía Michelin supone que un restaurante no sólo es uno de los mejores de su país, sino que también es uno de los mejores en el mundo. Ganar una estrella supone una enorme publicidad para el restaurante, lo que se traduce en un aumento de las ventas inmediato. Si se pierde la estrella, bajan inmediatamente las ventas. Tres es el número máximo de estrellas con las que un restaurante puede ser agraciado. En Argentina, todavía no se entregan Estrellas a los mejores restaurantes, pero es probable que ocurra próximamente.

Más sobre las Estrellas Michelín en este link.