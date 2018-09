La verdad de los alimentos "light"

La verdad, tiene que ver a veces con lo que uno cree e interpreta, con conceptos colectivos y discursos sociales, así los alimentos lights, son verdades a medias, entran en la categoría de alimentos modificados: son,pero no son: es queso pero con menos grasa, es mermelada pero con menos azúcar, es sal pero sin sodio…son versiones del alimento original, parecidos, réplicas livianas... pesan menos, no porque no engorden, sino porque al comerlos, no hay culpables y el placer es posible sin remordimientos.

Light significa ligero o liviano, hace alusión a menos, a poco... a nada: dejando un vacío de lectura, de conveniencia; la verdad es que simplemente está reducido en algún nutriente, como mínimo en un 30%, es decir, algún nutriente significa que sólo puede ser reducido en sodio y aun así llamarse light.

A veces se presentan en porciones más pequeñas, que su alimento original, lo que significa que, si las porciones fueran iguales, seguramente las diferencias entre uno y otro serían insignificantes.

Inclusive, se sabe mediante estudios, que este denominador, promueve una mayor ingesta del alimento, asociándolo a saludable, ha permitido, ha mejor tolerancia y por supuesto al permiso de comer más por menos calorías.

El alimento light es simbólicamente más ligero, y lo ligero esta permitido sin censuras, es bien visto y se acepta sin explicaciones por su falsa obviedad.

Existe, en el comer light (sólo consumo de alimentos light) una alusión implícita de cuidado personal constante y dietas. El modelo estético es la motivación intrínseca del comer light, socialmente legitimizado y permitido; primero por la familia, referentes de construcción de la realidad subjetiva, constituyen la fuente primaria de internalización, donde se adquieren no sólo conocimientos sino también nuevos modelos de conducta alimentaria. A su vez, cada familia es influencia en distinta medida por el marketing alimentario, con fuertes discursos y asociaciones, que busca devenir en el consumo, en este caso, de alimentos light.

Lo que cada uno elige para comer es la manera concreta en que la realidad se descubre y se deja poseer, el gusto que nos causa un alimento revela el proyecto vital por parte del sujeto y las referencias más amplias que mantiene con el mundo. (Bordeau 2002)

Por eso, el alimento light está atravesado por dos realidades, una simbólica que tiene que ver la búsqueda de la estética y un ideal liviano y delgado, donde no se verbaliza, pero a través del comer light se expresa un deseo, una forma de pensar y comer, a veces contradictoria e insostenible.

La otra realidad es la funcional, es decir, si realmente son lo que dicen ser; la legislación actual, no cuenta con información comparativa entre un alimento convencional y su equivalente light, dejando estos datos a interpretación, deseo y creencia del consumidor.

En Francia, por ejemplo, la denominación de light debe ir acompañada del nutriente que ha sido reducido: light en sodio, light en azúcar. En Estados Unidos, la palabra light solo se aplica aquellos alimentos que tienen la mitad de las grasas o que tienen un tercio de calorías totales.

Busquemos la verdad: ¿por qué y para qué elegimos comer light?. Debemos cuestionar la información y publicidades, hablan de un consumo responsable. Lo real, es que no son necesarios dentro de una alimentación saludable, salvo específicas excepciones.

Todos los alimentos poseen un sentido existencial, siendo una manera de comunicarnos con los demás y con nosotros mismos, las elecciones alimentarias no son azarosas, ni insignificantes, por el contrario, están repletas de sentido y de mensajes.

Lic. en Nutrición Noelia Giorlando

Mail: [email protected] .

Cel: +54 9 261 654-6257