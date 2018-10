La ruta del café en América Latina

América Latina es rica en destinos, con buenos suelos en lo que a las plantaciones de café respecta. Y qué mejor para un amante de una buena taza de café y apasionado por viajar que conocer los mejores destinos cafeteros.

Uno de los países que más produce café, no solo en América Latina sino también en el mundo, es Brasil. Hay que remontarse a su larga historia y tradición para ver que uno de los estados que más toneladas de granos de café cosecha es Minas Gerais, primer destino recomendado, donde se produce más de la mitad del total de producción del país de habla portuguesa y en donde es posible conocer todo el proceso de producción de granos y visitar las fincas cafeteras.

También hay tours de café para los viajeros que lleguen a visitar Carmo de Minas, un pequeño municipio de casi 14.000 habitantes, donde se encuentran las famosas haciendas familiares. Y a pocos minutos de distancia, se encuentra la localidad de San Lorenzo, otro municipio con pocos habitantes (menos de 43.000) pero muy conocida por la Finca Sertao, en donde se produce uno de los mejores cafés del Brasil: el Unique Café.

En el estado de Ceará también se pueden encontrar rutas del café, donde se pueden descubrir las formas de recolección, el tostado y la molida del grano. “Es un destino en el que también se puede descubrir todo el proceso cafetero y disfrutar de una buena taza con el producto final” afirmó Nicole Moscovich de Turismocity.

Un plus de la ruta cafetera del Brasil es que, no solo estarás visitando, sino que también que se colabora con el turismo responsable, generando nuevos ingresos económicos a otras zonas que no tienen los niveles de ingresos de San Pablo o Río de Janeiro.

Y otro destino que indiscutible es Colombia, uno de los países más reconocidos por la excelencia de sus granos de café; no por nada es considerado como el mejor en calidad cafetera a nivel mundial. “Económicamente es una de las actividades más importantes y es una bebida con mucha identidad social y muy fuertemente arraigada a la cultura” comentó Moscovich.

Aquí va un breve repaso de las ciudades en donde se podrán encontrar parques que permiten a sus visitantes conocer todo el proceso del café, desde los inicios hasta que llega a la taza.

El Eje Cafetero es la zona más conocida de siembra de granos, que confluye a través de tres departamentos (Caldas, Quindío y Risaralda). Hay varias opciones de tours por esta zona para poder adentrarse en la cultura cafetera colombiana, como en la Hacienda Venecia o el Tour de Cultura Cafetera, donde se puede conocer y hacer degustaciones.

Armenia es otra gran ciudad cafetera, cuyas producciones viajan por todo el mundo, y en donde se puede disfrutar del Festival Yipao, que se celebra en octubre, en la que el café es la vedette del célebre evento.

Lo bueno de este Eje Cafetero es que entre ciudad y ciudad no hay demasiada distancia, y es muy accesible para hacerla. La recomendación es: caminar por los cafetales e ir recolectando los granos del suelo, en lo que es una experiencia única.

Además de Brasil y Colombia, en América Latina, hay otros países en donde se pueden encontrar muy buen café, como son Bolivia, Ecuador y Venezuela, en lo que es Sudamérica, y Costa Rica, Guatemala y México, en América Central. Todos estos territorios tienen terrenos muy buenos para el cultivo del café, ya que requiere de suelos y climas tropicales con alta vegetación.

Aprovechar para probar alguno de los mejores cafés del mundo es posible, y al mismo tiempo sentir del clima renovador de la selva, también probar los mejores platos típicos. Con la planificación adecuada, en cada destino se puede descubrir el sin fin de sabores de un buen café y, de paso, realizar el viaje más relajante y divertido de todos.

Fuente: TurismoCity