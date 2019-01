¿Hace calor? Mirá lo que deberías comer

Aprieta el calor y cambian nuestros hábitos alimenticios.

Es frecuente que tengamos menos apetito y que el cuerpo, que siempre es sabio, pida comidas más frescas y con más aporte de agua, pero no siempre sabemos interpretar bien esas señales que nos manda. Si respondemos equivocadamente, nuestra salud se resiente de diferentes maneras, porque es cierto que en gran medida somos lo que comemos.

Uno de los errores es hidratarnos de la manera equivocada. Con el calor del verano se abusa aún más de las gaseosas e, incluso peor, del alcohol. No queremos demonizar las cervezas o los vinos de verano, pero para mantener la hidratación antes hay que beber primero un vaso de agua y luego tomar esa cerveza como algo social. De esa manera incluso se puede reducir la primera cerveza que se consume por sed o para refrescarse. No podemos hidratarnos con bebidas alcohólicas.

En los encuentros sociales aconcejamos no abusar del snack salado, que termina dando más sed y haciendo que se tomen más gaseosas o bebidas alcohólicas. Otro error frecuente es alimentarse pobremente impulsados por esa pérdida de apetito, algo que sucede sobre todo en la población de mayor edad. A veces asociamos con el calor del verano el cansancio que tenemos, y puede ser que se deba a que estamos mal alimentados. Por ejemplo, la sandía es muy sana, pero es un 95% de agua y poco más. Hacer una de las comidas centrales únicamente a base de sandía supone alimentarse pobremente; no se puede olvidar que, también en verano, es preciso seguir una dieta variada.

¿Qué beber en verano? Lo mejor es el agua. Para que sea una opción más atractiva podés añadir frutas congeladas. Otra opción saludable es el té helado, pero hecho por nosotros. Hay infinidad de opciones para evitar el aburrimiento que puede suponer beber agua, como "añadir menta y limón o lima". También es buena la opción del café con hielo.

Lasaguas saborizadas y té helado son ideales

Alimentos recomendables: gazpachos y cremas. El tradicional gazpacho (sopa fría a base de tomate) es ideal, pero también hay otras versiones con sandía o remolacha. Es una bebida de reposición. Los deportistas lo toman bastante seguido. Es estupendo cuando no se tiene apetito y se quiere incluir algo saciante, fresco y nutritivo. Las cremas frías de verduras son también una buena idea, por ejemplo de zucchini, zanahoria, o puerro.

Los smoothies, jugos y batidos verdes son cada vez más populares, pero recomendamos consumirlos con precaución. Los azúcares de las hortalizas son más bajas que las de las frutas, es por eso que muchas veces es mejor cuidar el exceso de frutas. Con las hortalizas tendrás un 2%, un 4% máximo; con zumo de frutas como poco va a ser un 10%.

Ensaladas. Nutricionalmente es muy interesante una buena ensalada. Igual que con el agua, el que se aburre es por falta de imaginación. Las ensaladas no tienen que ser siempre las mismas. Es bueno tener muchos alimentos frescos en la heladera y combinarlos. Por ejemplo, una ensalada con menta, sandía y garbanzos. Legumbres y lácteos frescos. Muchas personas alegan que en verano no tienen mucho apetito, que prefieren cosas frescas. Y comer solo fruta o ensalada no es lo peor que se puede hacer, pero no podemos olvidarnos de la proteína. A esa ensalada se le puede añadir una fuente de proteína también fresca, como queso, mozzarella o legumbres, que las tenemos injustamente vetadas en verano. El queso fresco tiene un 68% de agua, y las salsas de yogur caseras para el verano también son buena idea. Las legumbres no solamente son para guisos, también se pueden utilizar en ensaladas frescas, o en un hummus. Utilizar las de latas también es buena idea. Si usamos las de bolsa (hidratando y cociéndolas) se pueden tener congeladas perfectamente a la espera de ser utilizadas.

Fruta de temporada. Consumir frutas frescas es una recomendación obvia. En verano abundan todo tipo de frutas deliciosas con las que hidratarse e ingerir nutrientes interesantes. Cualquier tipo de fruta es buena, aunque la que tiene más agua es la sandía, seguida del melón.

Otra idea son los helados caseros, con cualquier fruta de la que nos guste la textura; se congela totalmente y luego se tritura. En moldes especiales se pueden armar los famosos "palitos helados" de agua. El durazno queda más untoso, la sandía más como un granizado... Se pueden mezclar con menta, con limón, un poco de yogurt, o con queso. Podemos hacer infinidad de preparaciones saludables.



Fuente: 20 minutos