El chef Santiago Giorgini visita Mendoza este fin de semana

Santiago Giorgini es uno de los chefs "de la tele" más famosos. Desde hace varios años se dedica a cocinar frente a las cámaras (y atrás también). Pasó por Cocineros Argentinos, y ya va por la 4a temporada de Morfi en Telefé. Ameno, simpatiquísimo, simple. Se compra a la audiencia con tips prácticos y recetas fáciles, de esas que le gustan a todo el mundo y que animan a cocinar hasta al que menos sabe.

Su último libro fue "Cocinero en Casa", y después sacó "Morfi" junto al staff del programa.

Santiago tiene 44 años, está casado, vive en Buenos Aires junto a su esposa y a sus dos hijas (una de 15 y otra de 17). Se formó como cocinero en el IAG, escuela en donde luego fue profesor.

Actualmente reparte su tiempo entre los programas de TV y dictado de clases magistrales.

A continuación respondió las preguntas de Food Lovers sobre sus gustos y costumbres en la cocina de su casa, y en su vida personal.

. Food Lovers. ¿Cómo surgió su pasión por la cocina?

. Santiago Giorgini: A los 17 empecé a estudiar teatro, y era malísimo como actor. Tampoco quería trabajar en la empresa familiar (producción agrícola). Hasta los 22 trabajé en esa empresa, no quería vender huevos, y empecé a estudiar cocina. Como tradición en mi casa se cocinaba mucho, mi mamá polaca y mi papá italiano, ambos cocinaban, y también mis abuelas. Algo de eso me quedó… se me dió por la cocina. Me fue bien, me gustó. Me fui a Uruguay a trabajar en Punta del Este, me encantó el estrés del servicio, laburar bajo presión.

. FL. ¿Con qué frecuencia cocinás en tu casa?

. SG. De los 7 días, cocino 4 por lo menos. Generalmente un menú variado, una de mis hijas hace menos de un año que es vegetariana. Para mi mujer preparo platos poco cárnicos. Y para mi hija más chica y yo, preparo platos cárnicos y con jugos.

. FL. ¿Especialidad?

. SG. Risotto. Sale siempre vegetariano y funciona para los cuatro. Verano o invierno. Clásico de hongos y tomillo. Somos todos fanáticos, lo hago con arros arbóreo. Un gustito que nos damos.

. FL. ¿Tenés algún accesorio de cocina que considerás indispensable?

. SG. Tengo una espátula que me compré en un viaje, es de plástico, pero muy bueno, y sale para todos lados. Termino revolviendo y usándola de cuchara.

. FL. ¿Ingrediente que no te puede faltar?

. SG. Ajo. En todos sus formatos. Enteros, en puré, asado, laminado, picadito con aceite en un frasco. Al ajo negro lo probé y no me encnató, me quedo con el original.

. FL. ¿Con quién aprendiste a cocinar?

. SG. Con mi mamá de chiquito, lo clásico, clásico: panqueques, tortas, bizcochuelos. Con mi papá, huevos fritos.

. FL. ¿Preferís salir a comer o quedarte en casa?

. SG. La verdad es que tenemos un par de restaurantes favoritos, pero como las chicas van a la escuela y por organización tratamos de quedarnos en casa de lunes a jueves.

. FL. ¿Lugar preferido en Bs As para comer?

. SG. En Buenos Aires nos gusta mucho Artemisia, un lugar de cocina vegetariana y vegana, en la esquina de Ravignani y Costa Rica. Se come espectacular, es nuestro restaurante de cabecera. Hay otro lugar que vamos por ahí cerca, La Fuerza, la vermutería. Paseamos a la perra y terminamos ahí tomando vermouth.

. FL. ¿Plato preferido? ¿Preparado por quién?

. SG. La polenta que hace mi mujer es muy buena. Un amigo cordobés también hace unos asados fabulosos. Otro amigo que le enseñé a hacer un bife de chorizo a la parrilla y lo hace espectacular. Mi hija más chica hace un huevo de 6 minutos de cocción, babé, con una tostadita con guacamole.

. FL. ¿Tu destino gastronómico favorito en el mundo?

. SG. País Vasco.

. FL. Tu restaurante preferido en el mundo?

. SG. Un barcito en Lasarte, las mejores papas bravas del mundo.

. FL. ¿Plato inolvidable?

. SG. Una picada extraordinaria en Tilcara, Jujuy, un lugar que se llama "El nuevo progreso".

. FL. ¿Qué comprás en lso viajes para llevarte a casa?

. SG. Compro cuchillos y utensilios. Y algunos condimentos.

. FL. ¿Una sugerencia para nuestros lectores Food Lovers?

. SG . Hay que animarse a probar. Cuando voy a restaurantes que no conozco trato de no elegir los clásicos, pido recomendación del cocinero. Le digo "traeme el plato que mejor te sale" y aunque no esté en los platos que acostumbro a pedir siempre, lo pido igual. Generalmente me va bien.

Este sábado a las 17:30 hs en la Feria del Libro (en el Le Parc) Santiago Giorgini dará una charla titulada "La cocina y yo" (Sala Tito Francia). Hará un repaso por su vida gastronómica televisiva. Cómo elige los contenidos de sus libros y los arma. Y también comentará algunos detalles "chimenteros" y anécdotas de lo que ocurre en el backstage. Imperdible.

Más info sobre la Feria del Libro en este link. Del 12 al 21 de octubre de 2018 en Espacio Cultural Julio Le Parc.