Comer en estas fiestas

Si esperabas leer un artículo donde se detalle qué alimentos comer y qué no durante las fiestas, o como “despistar al estómago” para que las fiestas no se hagan presentes en la balanza, lamento decirte que no es el objetivo de esta columna, aunque seguramente te sea útil leerla.

Durante estas fechas la comida “prohibida” está indefectiblemente en las mesas, su presencia es poderosa e indiscutible, y ante ella, la fuerza de voluntad flaquea, mientras la cabeza busca desesperadamente excusas y consuelos, antes de sumergirse inevitablemente en un mar de comida y dejarse llevar por el frenesí alimentario.

Algunos pensamientos esperanzadores como: “mañana retomo la dieta”, o “esto lo como una vez al año” suelen funcionar como amortiguadores ante la inminente caída de los tips nutricionalmente correctos.

La realidad, es que las fechas festivas son como paréntesis en nuestras vidas, o deberían serlo al menos, son históricamente momentos en donde se dejan de lado momentáneamente las reglas cotidianas, para dar lugar al festejo, al banquete.

No hay dieta que resista a tanta cantidad de estímulos sensoriales, así que, en lugar de luchar contra lo imposible, mejor sentarse y disfrutar, con límite y con conciencia: porque el exceso es la ausencia del disfrute; una agradable conversación, encontrarse con personas que hace tiempo no vemos, buena música, algún juego que incluya a todos los invitados, son maneras de desenfocarnos de la comida, de disfrutar el momento, donde además hay comida rica y accesible.

No sobreviva a las fiestas, disfrútelas tanto, que no haya lugar para el arrepentimiento y la culpa, que los excesos no se lleven la magia de estos días, y que placer y el compartir sean invitados... ¡Chin, chin!

