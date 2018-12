¡Atentos Food Lovers!: llegó la Agenda Gastronómica de la semana

Viví una experiencia exquisita con vinos de autor y productos regionales

El próximo 14 de diciembre desde las 18 se realizará en la Enoteca, la quinta edición de la Expo Vinos Pequeños Bodegueros de Mendoza. También se podrá disfrutar de foodtrucks y música en vivo. Como en ediciones anteriores, los protagonistas de la Expo son emprendimientos familiares y bodegas boutique, son vinos de autor, de producciones limitadas y exclusivas a los mejores precios. Quienes asistan podrán degustar, disfrutar y comprar una gran variedad de vinos de la mano de sus propios elaboradores y productores. Valor: $250. Anticipadas de lunes a viernes, en La Enoteca (de 9 a 15) en el Fondo Vitivinícola Mendoza (de 9 a 14) u online acá: link. Consultar promociones.

Festejo de Año Nuevo en La Juana

La Juana meeting Point propone este 31 de diciembre recibir el 2019 con una gran cena en familia, el valor de la PRE VENTA es de $ 1250 hasta el dìa 17 de diciembre. Incluirá recepción en jardines, principal, postre, vinos, espumante, mesa dulce, tragos, y la musicaclización de DJ en vivo. Para màs info y reservas comunicarse a 261 4542179 / 261 3692099

Supervielle en Hyatt Sparkling & Special Wines

Park Hyatt Mendoza Hotel junto Supervielle Identité, preparan la tercera edición de una experiencia enogastronómica única este jueves 13 de diciembre. Los espumosos y los denominados “vinos especiales” serán las estrellas del evento. Por tercer año consecutivo, Hyatt Sparkling &Special Wines busca combinar el placer de degustar los mejores espumantes del país, con la gastronomía, la buena música y un ambiente distendido que permita pasar un momento inolvidable para despedir el año. Los clientes Supervielle Identité cuentan con un beneficio exclusivo: 2x1 en la compra de entradas con tarjeta de crédito Platinum o Black (tope de reintegro $1200).

Regresa a Guaymallén la experiencia “Burbujas y Sabores”

El megaevento vitivinícola y gastronómico del año fue presentado el pasado jueves en la Quinta Doña Elvira. Del 8 al 14 de diciembre, vecinos y turistas tendrán la posibilidad de conocer las virtudes de Guaymallén en toda su magnitud, y recorrer lugares históricos departamentales, fincas y empresas, bodegas locales y ateliers de prestigiosos artistas. Todos culminarán en una bodega para disfrutar de espumantes, gastronomía y espectáculos. Los cupos son limitados y con reserva previa de la entrada (valor de $250 para cada recorrido). El broche de oro del evento llegará el 15 de diciembre, con la velada de Gala en el Hotel InterContinental Mendoza. Para entradas y más info comunicarse al 4498211 ó: link.

Despedí el 2018 Tea & Company

Desayunos, almuerzos, media tarde o cena son todas las opciones que el restaurante ofrece a sus comensales para que tu fin de ano termine de la mejor manera. Menús armados a medida, desde tapeos con bocaditos salados, platos especiales, platos de nuestra carta, sándwiches, waffles, wok, pizzas, etcétera. Sabores clásicos, caseros y simples pero con un toque gourmet. La carta es variada, pensada para quienes desean algo sano y liviano o para los que se “tientan” con algo contundente. Toda la comida es “hecha en casa”. Todas las reservas se toman por teléfono: 4961051 (Chacras de Coria) – 4139063 (Palmares Open Mall) – 4247815 (Barrio Bombal).

4 y 31 en Mendoza: imperdible menú de Rosell Boher Lodge

Con la Dirección Gastronómica de Lucas Olcese, los días 24 y 31 la propuesta será de un menú de 6 pasos maridados con los productos de la bodega. El valor por persona será de $2700 e incluirá servicio de agua y café, mesa dulce navideña y open bar hasta las 2am. Para el 25 y el 1 se realizará un almuerzo muy tradicional de 5 pasos por un valor de $1600 p/persona (incluye 1 botella de Casa Boher varietal cada dos personas, servicio de agua, café y petit fours). Para más info y reservas: link.

Días festivos en Bodegas López

Del 8 de diciembre al 1 de enero, Bodegas López invita a disfrutar el último mes del año con un visita guiada a la bodega (la visita es sin cargo) con degustación incluida de Casona Lopez Malbec y Lopez Dulce. Se podrá realizar los días: sábado 8/12 (10:30-12:30), lunes 24/12 (9-12:30hs) y lunes 31 (9-12:30hs). Los días 25 y 1 permanecerá cerrado. Durante el mes de diciembre la bodega también propone un almuerzo en el restaurant con menú gourmet a la carta fijo, de lunes a viernes de 12:30 a 15hs (las fechas festivas permanecerá cerrado). Para mas info y reservas comunicarse al: 261-5639323 o: link.

Promo para mendocinos en Terrazas de los Andes

Este verano Terrazas de los Andes propone un almuerzo de tres pasos maridado con sus vinos, más una visita guiada con degustación de tres vinos, por un valor de $850 final por persona. También hay un menú para niños a $200 p/persona. Para reservas y más info sobre Terrazas de los Andes: link.

La nochebuena se viste de gala con un exclusivo menú en Roux

Roux Bistró, el elegante y acogedor restó de Martin Rebaudino, ubicado en el barrio de Recoleta, deleitará a sus comensales con un menú por pasos el 24 de diciembre por la noche. El menú para Nochebuena que contará con 5 pasos, incluye aperitivos de bienvenida, entradas, principales, postre, pan dulce, turrones y por supuesto espumante para el brindis. ¿Una hint? El principal será: cochinillo de Ranchos al nuevo estilo de Segovia, purè de manzanas y cebollas blancas con su jugo de asado trufado, acompañado por un DV Catena Cabernet Sauvignon. Para ver el menú completo y reservar (válido hasta el 17 de diciembre) entrá en este link: aquí.

Más de 50 restaurantes y bodegas de Mendoza son parte de la propuesta gastronómica Supervielle

Podés utilizar tu tarjeta Supervielle de crédito Mastercard o Visa en los restaurantes y bodegas adheridos. ¿Cuál es el beneficio? Obtenés un 20% de ahorro sobre tus consumos en los locales adheridos. Y si pertenecés al segmento Identité, el beneficio es del 30%. Además, en bodegas incluye restaurantes, degustación y compra de vinos. Las compras deben ser exclusivamente en 1 pago en restaurantes y hasta en 3 cuotas sin interés en las bodegas. El tope de reintegro en restaurantes es de $400 por cuenta y por mes. Clientes Identité $700. Para consumos en bodegas no hay tope. Para conocer el listado completo de locales adheridos entra en este link: aquí.

Bröd – productos navideños

Como todos los años Bröd lanza la línea de productos navideños. Pan dulce de fermentación lenta, aireado, cargado de frutas secas y chocolate. Budines con higos, almendras, chocolate y pistachos. Y las tradicionales galletas de especiadas con jengibre. ¡Corré a hacer tu pedido! Encontralos en: Chile 894, Ciudad, Mendoza ó Besares 833, Chacras de Coria (abierto de lunes a sábado de 9 a 22 hs. domingo de 9 a 16 hs). O también por mail: [email protected]. Más info acá: link.

¡Gourmand Food Hall celebra su aniversario con super promociones!

El patio de comidas gourmet, cumple dos años y hasta el 17 de diciembre festejará con grandes descuentos: 30% off en Le Marché, Cajas Navideñas, Turrones, Pan Dulce, Fromagerie, Charcuterie, Patisserie, Boulangerie; 40% en vinos, espumantes, spirits y cervezas exclusivo TAKE AWAY; 50% en Vinos y espumantes por COPA seleccionados. En Gourmand Food Hall encontrás productos importados y nacionales, pequeños productores y referentes gastronómicos hacen de cada propuesta una opción diferencial. Encontralo en Patio Bullrich, CABA. Más info acá: link.