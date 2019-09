¿Ya viste esta Agenda Gastronómica?

Si estás interesado en publicitar tu negocio en la Agenda Gastronómica de Food Lovers contactanos a agendagastronomica@mdzol.com

ferias y festivales

Ya llega la 2ª Feria de Productores Mendocinos

El 20 y 21 de septiembre se llevará a cabo la 2ª Feria de Productores Mendocinos en el Paseo del Memorial, de 18 a 0 hs. El objetivo es vinculara a cocineros, empresarios gastronómicos y público en general con productores de toda la provincia. Está organizado por IDR (Instituto de Desarrollo Rural), AEHGA (Asociación Empresario Hotelera Gastronómica de Mendoza), Ente de Turismo Mendoza, y Municipalidad de la Ciudad de Mendoza.

Viví Francia! Un ciclo de arte, gastronomía y vinos.

Semana de Francia en Mendoza

El ciclo de cultura francesa en Mendoza inicia el 5 de septiembre a las 20:30 hs con una muestra de fotos del Museo Internacional del Vino de Burdeos, y con una muestra sobre vinos de Mendoza. Será en la Alianza Francesa. El ciclo continúa hasta el 15 de septiembre con degustaciones, feria de vinos y gastronomía, además de un taller de cata ilustrado con acuarelas. Chile 1754. Más info al tel 4234614 o escribiendo a info@afmendoza.org.

Vuelve el Green Market 14 y 15 de septiembre

La feria de productos saludables vuele a a realizarse, esta vez el próximo 14 y 15 de septiembre en el Parque O'Higgins, de 11 a 18 hs. Con entrada libre y gratuita. Las organizadoras (Azúcar, Pimienta y Sal) comentaron: “Elegimos este espacio verde, que ha sido completamente renovado hace muy poco, porque queremos mostrarle a los mendocinos los lugares hermosos que tenemos en nuestra provincia y que a veces no se conocen tan bien”. Habrá más de 5 0puestos de comidas y bebidas, objetos de diseño, plantas, clases en vivo, yoga, y actividades recreativas. Más info: facebook GreenMarket .

Festival de Food Trucks en Parque San Vicente

Desde el año 2017, AMEGAM, Asociación Mendocina de Gastronomía Móvil, junto a la Municipalidad de Godoy Cruz, organizan el festival de food trucks más grande de la región. Tras dos ediciones en el Parque San Vicente, este evento gastronómico se ha convertido en el puntapié inicial de la temporada de food trucks en Mendoza, logrando posicionarse como referente en eventos gastronómicos al aire libre. El Festival de Food Trucks AMEGAM, edición primavera, se realizará los días 13, 14 y 15 de septiembre en el Parque San Vicente, en Godoy Cruz. Los visitantes, además de disfrutar de más de 30 food trucks, podrán disfrutar de shows en vivo, ballets culturales, actividades holísticas vinculadas a una mejor calidad de vida, sector especial para niños con propuestas de entretenimiento infantil, minicocineritos y sector de diseñadores. Los visitantes podrán votar por la mejor comida, la mejor atención y el food truck más pintoresco. Entrada gratuita. Se solicita la colaboración de un alimento no perecedero para donar a una ONG local.

La semana de los bodegones

Fuente y Fonda

Hasta el 15 de septiembre tenés tiempo de salir a disfrutar de diferentes menús en algunos bodegones de todo el país. En Mendoza, en El Viejo Bodegón (Yrigoyen2299), podrás comer pastel cuyano, carré a la masa con fritas, flan con dulce de leche. También podés visitar Fuente y Fonda (Montevideo 675), que ofrece pan con chicharrón y paté de cerdo, bombitas de papa o croquetas de coliflor, ravioles de espinaca y seso o carne a la masa, y maizenita de dos colores. Los menús tienen un precio de $550, y cada dos personas incluye una botella de Don Valentín Lacrado. Más info en http://www.donvalentinlacrado.com.ar/

novedades

Fleur de Sel ofrece un menú deslumbrante en la 11ª edición de “Viví Francia”

Del 24 de septiembre al 5 de octubre el restaurante ofrece un menú de cinco pasos en el marco de la ya tradicional semana francesa. Valentina Avecilla y Jean-Baptiste Pilou, chefs de este encantador espacio de Belgrano, prepararán manjares fuera de carta para agasajar a los amantes de la cocina francesa, acompañados por el nuevo Pinot Noir de Laura Catena, un vino de parcela exclusivo con muy poca producción. Mousse de ave, Trilla y espárragos con panceta, lomo con echalotes, y biscuit de almendras. $2.500 por persona. La Pampa 3040, Belgrano, Buenos Aires. Tel. 4783-5482 - reservas@fleurdesel.com.ar

El restaurante argentino Mishiguene desembarca en Nueva York

El restaurante creado por el chef Tomás Kalika y el empresario Javier Ickowicz fue elegido para ser parte de Intersect by Lexus, un exclusivo e innovador espacio curado por Danny Meyer, uno de los máximos referentes de la gastronomía mundial. Mishiguene abrió en Nueva York el 7 de septiembre y se podrá visitar hasta el 1º de enero de 2020. De esta manera, lleva su concepto a Meatpacking, uno de los barrios más vibrantes de Manhattan. “Mishiguene en Intersect contará la historia del pueblo judío a través de sus recetas”, explica Kalika. “Es un inmenso honor traer nuestro concepto a Nueva York. Similar a Buenos Aires, es hogar de una de las comunidades judías más grandes del mundo y fue una pieza clave para mantener su cocina viva. Mishiguene se convirtió en un ícono de la gastronomía porteña. Desde su apertura, a mediados de 2014, propuso en la Ciudad de Buenos Aires una mirada renovada de la cocina judía. Más info www.mishiguene.com

eventos-promociones

SushiClub se renueva en Primavera

Los fanáticos del sushi pueden festejar el comienzo de la temporada cálida, mientras degustan deliciosas piezas de SushiClub con un 50% de descuento en salón o con un 50% de descuento en el Combinado Primavera especial para take away. En cualquier momento del día, se podrán degustar piezas de autor con originales combinaciones de sabor y en formato de roll con o sin arroz, roll rebozado, niguiri, geisha y temaki, a precios especiales. Además, hay beneficios especiales para take away: al pedir una dupla de arrollados primavera (con 35% de descuento), se obtiene un 50% de descuento en el Combinado Primavera ideado especialmente para este momento del año con piezas untuosas y ligeras, toques dulces y frutados. Incluye los rolls sin arroz Soul Roll, Feel Roll, Placer Real, y Geishas de Salmón, además de los favoritos Buenos Aires Roll, Futurama Roll, SC Evolution Roll, Niguiri y Sashimi de Salmón. Más info en sushiclub.com.ar

Cena con espumantes en Espacio Trapiche

En el marco de Ruta de las Burbujas 2019, Espacio Trapiche ofrecerá una cena exclusiva para acompañar la línea de espumantes Trapiche. La selección de las burbujas estuvo a cargo de Rodrigo Kohn, sommelier de la Bodega y el menú fue diseñado por Lucas Bustos, Chef de Espacio Trapiche. La cita es este viernes 13 de septiembre, a las 20hs. Valor: $ 2565 y para mendocinos o residentes presentado su DNI un 20% de descuento. Reservas: 261-5207605 . Dirección: Nueva Mayorga s/n, Maipú .

Taller de chacinados

Esta capacitación está destinada a principiantes. Se llevará a cabo el sábado 21 de septiembre de 9 a 14 hs. Dictan el curso el chef Diego Silva, el Ing. Diego Cornejo, y la bromatóloga Ana Laura Moreno. Se verán los siguientes temas: clasificación, definición, elaboración e insumos. El objetivo es que los participantes aprendan a hacer algunos chacinados mientras degustan y acompañan con vino. Al finalizar hay una “chorizada”. Más info cel. 2614681899- 2614708346

