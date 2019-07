Vuelve la número uno de las barras: Sabry Rodríguez "Cuack"

Sabry Rodríguez Cuack es una apasionada de la gastronomía y amante de la vocación de servicio.

Es maipucina, la más chica de 3 hermanas mujeres, su familia siempre la apoyó en este rubro que ella define como "complicado pero no imposible".

Se formó desde pequeña, para ella la educación y el trabajo lo son todo. Hasta el día de hoy no deja de capacitarse.

Estudió la tecnicatura en gastronomía en la escuela internacional Malvinas Argentinas, luego la Licenciatura en Administración Gastronómica en la Universidad del Aconcagua de Mendoza, y luego voló a Bs As a estudiar coctelería con la archi conocida Inés de los Santos. Todo eso fue apenas terminó el secundario, y mientras trabajaba a la par en distintos bares y restaurantes mendocinos y porteños. Después siguió capacitándose haciendo varios cursos de marketing personal y oratoria.

Participó de varios proyectos de marcas a nivel nacional e internacional como "Los Cuentos del Conde Negroni" (2014), "El gran bartender" por Telefé (2016), Bacardi Legacy Peru (2018), Pisco Mistral Chile (2018), entre otros.

Tuvo un bar en la provincia que nació de su proyecto de tesis de la facultad.

Actualmente maneja su pequeña empresa de eventos privados, realiza asesorías y capacitaciones de servicio en bares de la ciudad, es influencer gastronómica en redes sociales y profesora de coctelería de MET Escuela de Chef por la que pasaron más de 150 alumnos en menos de 8 meses. También tiene su propia marca "#CuackStyle".

¿Lo que viene? ¡la apertura de un nuevo bar! de lo cual pronto nos contará.

Sabry es una mujer feliz, optimista, agradecida, que ama su profesión y no para!

La tenemos nuevamente como columnista este año, y sus recetas se van a poder leer y disfrutar el tercer sábado de cada mes.

.

Food Lovers: Sos una food lover y una "cocktail lover" ¿Cómo surgió esa pasión?

Sabry Rodríguez: Ambas son mi pasión, hoy me inclino más por la coctelería.vMi pasión por la gastronomía surge de muy chiquita en aquellos juegos de cocina en casa de mis abuelos dónde era la protagonista de un programa como Utilísima.

Mi pasión por la coctelería surgió muchos años después cuando se me presentó el arduo desafío de posicionar una barra dentro de una famosa pizzería.

FL: ¿Te gusta comer solamente? ¿o también cocinar?

SR: Ambas propuestas son de mi agrado, me gusta mucho comer rico y para ello trato de cocinarme lo más saludable posible.

FL: En tu tiempo libre ¿preferís salir a comer o quedarte en casa?

SR: En mi tiempo libre prefiero salir a comer y deleitarme con los platos de diferentes restaurantes mendocinos en compañía de amigos.

.

FL: ¿Con qué frecuencia cocinas en casa? ¿Especialidad? ¿preparás tragos en casa? ¿tu cocktail favorito?

SR: En casa cocino todos los días ya que vivo sóla, aunque en muchas ocasiones la comida de mamá y de mi abuela no faltan en mi heladera. Mi especialidad es salteado de verduras varias. En mi casa preparo tragos, tengo siempre la barra lista, ya que es el "bunker coctelero" de mis amigos. Mi cocktail favorito es el Negroni y toda su familia de reversiones.

FL: ¿Qué te pide tu familia o amigos que cocines? ¿y qué cocktail te piden que les prepares?

SR: Siempre me piden que cocine algo, aunque no tengo una especialidad definida. Por lo general flasheamos recetas nuevas y reversionamos cócteles clásicos.

FL: ¿Qué plato y qué cocktail te salen mejor?

SR: El plato que mejor cocino son pastas con salsa parisiene. Y el cocktail... hmmm.... esa respuesta se la dejo a mis clientes que son los mejores catadores de mis experiencias líquidas.

FL:¿Qué accesorio o utensilio no puede faltar en tu cocina? ¿y en tu barra?

SR: En mi cocina no puede faltar una buena sartén y un cuchillo firme. En mi barra no puede faltar: una buena cocktelera y pinzas.

FL: ¿Qué ingrediente no puede faltar en tu cocina? ¿y en tu barra?

En mi cocina no puede faltar pimienta negra. En mi barra no pueden faltar almÍbares saborizados, jugos de cÍtricos y por supuesto unos buenos destilados.

.

FL: ¿Lugar preferido para comer afuera en Mendoza? ¿Bar favorito?

SR: Lugar preferido para comer: María Antonieta, y Pez Globo. Bar favorito: Ground, pero pronto será el mío! (risas)

FL: ¿Qué tipo de comida es la que más te gusta al momento de elegir a dónde salir a comer?

SR: Pesacado y mariscos

FL: ¿Cuál es tu destino gastronómico favorito en el mundo? ¿Y para visitar bares?

SR: Tuve la posibilidad de viajar por Europa durante casi 4 meses y descubri que la cuna de la gastronomía es sin dudas las grandes ciudades Europeas. Los mejores bares los conocí en Barcelona y Milán.

FL: ¿Y tu restaurante favorito en el mundo? ¿tu bar favorito en el mundo?

Restaurante, Isolina en Perú, Bar: Paradiso "speakeasy".

FL: ¿Un plato y un cocktail inolvidable?

SR: Un plato fue Chita al ajo en el famoso Restaurant La Picantería en Perú. Un cocktail fue un Dry Martini en 1930 "Spaeakeasy" en Milán.

FL: ¿Qué productos gastronómicos y de coctelería comprás en tus viajes para llevarte a casa?

SR: Herramientas, especias, licores y destilados que no llegan a Argentina.

FL: ¿Un consejo para nuestros lectores "food lovers”?

SR: SI tienen la posibilidad de viajar, no dejen de probar cosas nuevas, tanto de cocina como de coctelería, que no dejen de conocer nuevas culturas, tratar con gente que se dedica a estos rubros. Y que el mendocino sobre todo confíe en los referentes gastronómicos locales que no dejan de capacitarse e innovar para ellos.

Bienvenida nuevamente Sabry Rodríguez "Cuack" a Food Lovers!