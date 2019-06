Un mendocino es el único argentino preseleccionado para el certamen San Pellegrino Young Chef

El prestigioso certamen organizado por el agua San Pellegrino busca destacar al mejor chef joven del mundo. En esta cuarta edición participan más de 4200 aspirantes, y en la lista de 15 seleccionados que se dio a conocer esta semana se encuentra Jonathan Argañaraz, el joven de 28 años que actualmente se desempeña como sous chef en el restaurante Nipoti (con locales en Palmares y Mendoza Plaza Shopping).

En la preselección fueron elegidos 135 aspirantes de 12 regiones en representación de 50 países. En la región de América Latina, en la que participan chefs de Argentina, Perú, Chile, Colombia y México fueron 15 los prefinalistas, entre esos está el único argentino Jonathan Argañaraz. De este grupo saldrá el finalista que representará a Sudamérica para el premio Young Chef 2020 en junio del próximo año.

Food Lovers -¿Cómo se te ocurrió presentarte a este concurso?

Jonathan Argañaraz – Me motiva tener logros nacionales e internacionales, un buen chef los tiene. La idea surgió por colega amigos que ya han competido en San Pellegrino.

FL -¿Ya te habías presentado antes a otros concursos?

JA – No, es la primera vez

FL -¿Venís de una familia de cocineros o sos el primero? ¿Quién te enseño a cocinar?

JA – Soy el primer cocinero de mi familia, no tuve esa abuelita inspiradora que tuvo la mayoría de los cocineros (risas). Trabajo en la cocina desde los 16 y he conocido muchos chefs que me han inspirado y han hecho que quiera perfeccionarme cada vez más.

FL -¿Cómo ves a la gastronomía en Argentina y en Mendoza?

JA -Pienso que la gastronomía clásica argentina está muy bien, siempre avanzando y muy reconocida mundialmente. LA gastronomía moderna está desaprovechada en varios aspectos. No se ha seguido investigando viejos y nuevos productos, técnicas, novedades, maquinarias etc. Hay algunos chef reconocidos fuera de Mendoza que han empezado con esto pero todavía no es aceptado totalmente.

FL –Hoy trabajás en Nipoti. ¿Qué te gustaría hacer a futuro?

JA –Hoy estoy trabajando en Nipoti y es todo un desafío atender 450 personas por día. Así que estoy enfocado en eso. Pero nunca hay que dejar de capacitarse, y para eso viajar nunca está fuera de la agenda.

FL -¿Cómo va a seguir tu vida si ganás?

JA – No se cómo seguiría mi vida, pero creo que en un camino siempre para mejor.

Por Alicia Sisteró

Instagram @aliciasistero | Twitter @aliciasistero