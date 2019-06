Muchos amantes de la buena vida, incluyen en sus hábitos viajar, salir a comer, comprar productos gourmet, coleccionar arte, probar cosas nuevas... Los fanáticos de la gastronomía muchas veces también cocinamos, o nos dedicamos a investigar y disfrutar todo lo relacionado al mundo culinario. Los libros gastronómicos son una gran fuente de conocimiento y placer para nosotros. Ya sea en papel o electrónicos, abarcan temas y géneros diversos.

En las editoriales suelen encuadrarlos entre los de "no ficción". Pero para quienes consumimos libros y gastronomía, suelen ser atractivos algunos otros géneros. Hay novelas centradas en la temática culinaria, también libros de historia, biografías, y hasta audiolibros con cuentos y versos con la comida y bebida como temas centrales.

Por supuesto también están los libros de recetas, técnicas, productos y viajes. Hay diccionarios, enciclopedias, guías, y libros de infografías también dedicados a la gastronomía. Y a los obsesivos también nos gusta suscribirnos a revistas especializadas (de las cuales van quedando pocas en Argentina) o recortar artículos sueltos en revistas de interés general o de viajes.

Además, hay una gran variedad de blogs para seguir con interesantes relatos. Y películas. Porque los libros van de la mano con el cine. Blogs, series y películas los dejo para otro día.

A raíz de esta gran pasión que tengo con la gastronomía, comencé hace unos años a alimentar mi pequeña biblioteca, que fue creciendo rápidamente, hasta alcanzar casi los 500 ejemplares. Se que soy una novata comparada con verdaderos fanáticos. ¿Los he leído todos? No. Algunos quizás no los leeré completos jamás, pero los consulto de vez en cuando. Para cocinar. Para escribir. Para aprender.

Antes cuando viajaba solía cargarme con pesados ejemplares. Debido a la gran cantidad de sitios online que venden y envían sin cargo, solamente anoto lo que me interesa y luego hago la compra por internet. Ahorro kilos de más en el aeropuerto. Además en las librerías locales no se consiguen los que son muy específicos, y es difícil encontrarse con ejemplares importados.

También compro algunos electrónicos para iBook y Kindle, aunque sigo prefiriendo el papel.

Los sitios que he probado y funcionan muy bien:

BuscaLibre Argentina (red mundial). Ventajas: gran variedad, oficinas en Argentina, muchos en castellano. Desventajas: a veces precios altos, hay que comparar con otros sitios. https://www.buscalibre.com.ar

Book Depossitory (red mundial), Ventajas: gran variedad a nivel mundial. Desventajas: la mayoría están en inglés. Demora en llegar el pedido un poco más que en BuscaLibre (depende a veces del origen del libro). https://www.bookdepository.com/

Gourmand Place. Librería exclusivamente gastronómica. Está en Buenos Aires. Se puede visitar el local, o comprar por internet. Ventajas: Llegan rápido y el gasto de envío es razonable. Desventajas: hay libros que no se consiguen fácilmente en stock (pero a veces consiguen a pedido). https://www.gourmandplace.com/

Amazon. Un monstruo, en el buen sentido. Los libros electrónicos los compro en este sitio habitualmente para Kindle. En papel también se pueden conseguir, nuevos y usados. Desventaja: hay casos en que no envían a Argentina. https://www.amazon.com/

Mercado Libre Argentina. Nuevos y usados. Es una gran herramienta para comparar precios. Ventajas: usados a muy buen precio, y con entrega exitosa. Como siempre, hay que ver el historial de los vendedores y elegir los que tengan reseñas positivas. https://libros.mercadolibre.com.ar/

Hace unos años, ya perdí la cuenta, se me ocurrió juntar en un Club virtual a los fanáticos como yo. Y creé El Club del Lector Gastronómico en Facebook. Es un grupo cerrado que actualmente cuenta con más de 4200 miembros de Argentina, y de otros países de habla hispana como Chile, Perú, México, Colombia, Uruguay y España.

Algunos miembros son escritores y presentan sus propios libros en el Club, como el caso de la desaparecida periodista Raquel Rosemberg con la reedición de "Sabores que matan" en 2016, o Cayetana Vidal con el libro "La gran vida" con recetas y apuntes de su padre Fernando Vidal Buzzi en 2018. También prestigiosos periodistas gastronómicos dejan sus comentarios y recomendaciones.

La periodista Raquel Rosemberg presentando su libro con un post en el Club

Cayetana Vidal presentando La Gran Vida

En este club los miembros muestran sus bibliotecas, recomiendan su preferidos, cuentan cuáles son sus nuevas adquisiciones, o piden recomendación de libros sobre temas específicos. También se publican reseñas. Y por supuesto se compra y se vende. Aunque reconozco que los aficionados somos más propensos a comprar que a vender.

Como todo club, tiene sus reglas. No se permite el intercambio de copias "truchas", ni tampoco publicidad de otros temas que no tengan que ver con los libros o revistas. Es un club en el que reina la amabilidad y los buenos datos para conseguir esas "joyitas" que todos queremos tener. Los interesados en sumarse pueden pedir unirse al grupo en este link: http://on.fb.me/1mLGTsH

Por Alicia Sisteró

Twitter @aliciasistero

Facebook /aliciasistero.gastronomica/