Luisa Yanzón: soy una real food lover

Luisa Yanzón es arquitecta interiorista, fundadora del área de Interiorismo ByL del estudio Bórmida y Yanzón. Tiene 39 años, casada con Pato Boulin, con quien tiene 2 hijos, Rufino (6 años) e Isidora (2). Su relación con la gastronomía comenzó de muy pequeña, ya que como algunos chicos son enviados a clases de tenis u otras disciplinas, sus padres prefirieron enviarla a clases de cocina. A continuación responde todo y muestra su gran amor por la gastronomía.

Junto a su padre, Mario Yanzón.

Food Lovers: -¿Te definís como un food lover?

Luisa Yanzón: -Definitivamente sí!!!

FL: -¿Cómo surgió tu pasión por la gastronomía?

LY: -Siempre me gustó cocinar, lo hacía con mi padre y con la "Hilla" (la cocinera de mi abuela que a veces venía a mi casa). Atesoro momentos cocinando siendo chiquita. Sin embargo cuando era chica era muy mañosa... ¡me tenían que obligar a comer! Cuando crecí empecé a disfrutar de probar y saborear, y tuvieron que decirme muchas veces que pare de comer!!! (risas) Mi papá fue mi gran maestro, y también Francis Mallmann.

FL: -¿Te gusta comer solamente? ¿o también cocinar?

LY: -Ambos!

FL: -En tu tiempo libre ¿preferís salir a comer o quedarte en casa?

LY: -¡Salir a comer!

FL: -¿Con qué frecuencia cocinas en casa? ¿Especialidad?

LY: -¡Ahora con la cuarentena muy seguido! la especialidad según mi marido es "hacer magias deliciosas con lo que encuentro en la heladera y alacena" ¡usar el ingenio para transformar cosas simples en algo rico!

Algunos platos y cocktails de Luisa

FL: -¿Qué te pide tu familia o amigos que cocines?

LY: -Mis amigos me piden risotto! En mi casa pulpo y salmón.

FL: -¿Qué plato te sale mejor?

LY: -El pulpo

FL: -¿Cuál es tu plato favorito?

LY: -;uchos!! pero el pulpo (bien hecho y crocante) me encanta! el risotto, ostiones...

FL: -¿Tu vino favorito?

LY: -Ahora me encantan los blancos y rosado! Rose s'il vous plait. Un blend de uvas blancas muy nuevo que esta lanzando Pulenta Estate que se llama Palma Carola de Viognier, Semillón y Chardonnay, el Chardonnay de Catalpa de Bodega Atamisque y me encanta también el Sauvgnon Blanc de Casa del Bosque (chileno). Street food con amigas

FL: -¿Tu producto gourmet favorito?

LY: -Trufas blancas

FL: -¿Tu comida chatarra o golosina favorita?

LY: -Hamburguesas! y no me atraen las golosinas....

FL: -¿Qué accesorio o utensilio no puede faltar en tu cocina?

LY: -Una olla con buen fondo, mis cuchillos global...

FL: -¿Qué ingrediente no puede faltar en tu cocina?

LY: -Aceite de oliva y sal marina Las amigas de los cursos de cocina

FL: -¿Lugar preferido para comer afuera en Mendoza?

LY: -Maria Antonieta

FL: -¿Qué tipo de comida es la que más te gusta al momento de elegir a dónde salir a comer?

LY: -Me gusta la comida fresca y de estación que su preparación sea honesta y no rebuscada. No disfruto la comida rebuscada que no se lo que como...

FL: -¿Cuál es tu destino gastronómico favorito en el mundo?

LY: -ufff! no puedo decir uno! pero México tiene un gran lugar reservado en mi corazón.

FL: -¿Un plato inolvidable en alguno de esos viajes?

LY: -Calçots servidos sobre una teja en una masía de Catalunia! Ademas de grillos "chapulines" y huevos de hormiga en México!

FL: -¿Qué productos gastronómicos comprás en tus viajes para llevarte a casa?

LY: -Mi pasion! desde chica y antes de tener mi propia casa compraba cosas para cocinar!... desde morteros de piedra pesadísimos, cucharas de madera (miles!!!), utensilios novedosos... Salida a comer con Eliana, su mamá.

FL: -¿Un consejo para nuestros lectores "food lovers”?

LY: -"Que donde fueres has lo que vieres"... Probar y sumergirse en las costumbres y gastronomía ¡son una manera maravillosa de conocer el mundo!

