Encuesta: ¿seguirá el boom del delivery después de la cuarentena?

Esta pandemia cambió muchas cosas, entre esas, el modo en que nos alimentamos. Tipo de comida, horarios, cocina en casa, compras organizadas... y delivery, o entrega a domicilio (ya sea de los ingredientes o de las comidas ya listas). No es que no existiera este servicio anteriormente al COVID-19, sino que se comenzó a utilizar con mayor frecuencia. Al igual que el "take away" (encargar y pasar a buscar).

En principio, en la cuarentena más estricta y máximo confinamiento, los restaurantes estaban cerrados. Pero en Mendoza al menos, se podía comprar comida lista a domicilio. Esto hizo que las personas quisieran replicar un poco la cocina del restaurant al que no podían ir. O se cansaron de cocinar. O querían probar algo diferente a lo que hacían en casa. Sumado al miedo a contagiarse si salían de casa, y a las restricciones de horario para compras.

Los restaurantes cerrados, necesitaban facturar y compensar aunque sea en partes todo eso que no vendían en su salón. Además con su personal ocioso, convirtieron camareros en cadetes de delivery con bicicleta o motos. Comenzaron a vender sus materias primas en modo "mercadito", y también convirtieron sus platos gourmet en productos de 5a gama (platos listos envasados al vacío para calentar y servir).

En esta otra etapa más flexible, los restaurantes ya abiertos pero con salones trabajando al 50%, siguen vendiendo gran cantidad de comida a través del servicio a domicilio y take away (o take out) . La demanda sigue casi intacta, de hecho en algunos casos ha aumentado.

La alianza de los restaurantes con las famosas apps para delivery ha surtido efecto. Aunque el público se queja de la eficiencia del servicio de entrega y reclama que los locales tengan sus propios servicios de entrega, sin tercerizar.

¿Qué opinan los restauranteurs y emprendedores del sector? ¿Seguirá el delivery o morirá? ¿O se reducirá su demanda?

La empresa de reparto a domicilio Deliveroo europea, ha hecho encuestas al respecto. Los resultados indican que cerca del 97% de los restaurantes mantendrá el servicio. ¿En Argentina será igual? Las tendencias de consumo que se vienen están marcadas por los hábitos de la generación de millenials y Z.

¿Qué opinan los consumidores? Si bien hay una gran inflación y reducción de ingresos en muchos casos, los clientes siguen pidiendo servicio de delivery.

¿Vos qué opinás?