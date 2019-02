Hace unos días, la experta de The New York Times Kim Severson salió en TV para explicar sus propias predicciones para 2019. No tenemos ni idea del impacto que esas novedades puedan tener por estos lares, pero por si acaso aquí va lo que predice esta especialista.

Nuevas lechugas. Llueve sobre mojado, porque ha habido dos casos graves de contaminación por E. coli de lechugas romanas en Estados Unidos el año pasado y se buscan ensaladas sustitutas. La favorita parece seer la celtuce (podríamos decir celtuga) de origen chino, con largos brazos y un ligero amargor en la parte superior de sus hojas.

"Celtuga"

El té-queso, popular bebida en Taiwán que, según Severson, tiene futuro en Occidente. El nombre lo dice casi todo: es un té verde o negro recubierto de una espuma con sabor a queso fresco, estilo Philadelphia o algo por el estilo. Se moja uno los labios en la espuma y a través de ella se sorbe el té. Pues bueno...

"Te queso"

Bebidas más livianas. Los millennials no son aficionados a los destilados potentes, según Severson, y por ello van a volcarse en los cócteles hechos a base de vino espumoso o incluso sin ningún alcohol.

Las máquinas expendedoras de ensalada. No, no de ensalada ya preparada en un recipiente de plástico, sino con un robot que te la corta, sazona y sirve fresca en el acto, igual que te elabora un 'cappucino'.

Robot que elabora ensaladas

Esto último vamos a esperarlo sentados...

Fuente: elgourmeturbano