¿Qué hay de nuevo en gastronomía en Mendoza?

Si estás interesado en publicitar tu negocio en la Agenda Gastronómica de Food Lovers contactanos a agendagastronomica@mdzol.com

novedades

Ferruccio Soppelsa abre una nueva sucursal en The Market

Ferruccio Soppelsa en The Market

Hace más de 90 años que Ferruccio Soppelsa aterrizó en la provincia con la receta del gelato italiano debajo del brazo. Es por eso que aprovecharon la apertura de su nuevo local en The Market para celebrar su historia con un cambio total del concepto de marca e interiorismo, inspirado en las heladerías italianas y en esta cultura que habla el idioma del detalle. La renovación fue proyectada por la familia Soppelsa y llevada a cabo por la agencia de publicidad FDÑO que se encargó de diseñar y realizar este proyecto. La sucursal abrió sus puertas en The Market, el strip center ubicado en Ruta Panamericana de Godoy Cruz. Este es el primero de los locales de Ferruccio Soppelsa que revela su nueva imagen. Se ve reflejado en todo el mobiliario y la deco que invita a sentarse y a disfrutar del sabor de helado preferido, no sin antes hacer una foto para aprovechar este ambiente 100% “instagrameable”. “La casa del gelato”, el nuevo concepto que acompaña a Ferruccio Soppelsa, hacer recordar la historia de la marca, y produce un re-encuentro con la esencia y la magia que hay detrás del helado. La nueva sucursal de Ferruccio Soppelsa se encuentra en The Market, y puede ser visitada de 9:30 a 00:00 horas. Para no perderse ningún detalle de las novedades, es aconsejable seguir las redes de la heladería: Facebook Instagram

Bus Vitivinícola estrenó dos nuevos recorridos

Bus Vitivinícola tiene nuevos recorridos

Bus Vitivinícola, sistema Hop On & Hop Off, inauguró esta semana dos nuevos recorridos, que se suman a las seis semanales que ya se vienen realizando. Con la presencia de invitados especiales, medios, referentes de agencias de turismo, gastronomía y hoteles de Mendoza, se realizaron dos viajes por los nuevos caminos del vino. Los días lunes en el Camino del Vino y el Olivo de Maipú el bus llega a la almazara Zuelo, bodega Santa Julia, Casa del Visitante y Casa El Enemigo Vigil. Mientras que los días miércoles, el recorrido es por el Camino del Vino Valle de Uco Sur, pasando por las bodegas Zuccardi Valle de Uco, Cundo Tasting Room y bodega Alfa Crux. Ahora mendocinos y turistas podrán conocer, visitar, degustar los vinos y almorzar en las nuevas bodegas que se han sumado a este recorrido del Bus Vitivinícola, único servicio enoturístico con sistema Hop On& Hop Off, que lleva seis años visitando bodegas en Luján de Cuyo, Maipú y Valle de Uco. El precio del ticket por excursiones por el día completo es de $1.050, y de medio día de $900. El pasajero elige en qué bodega hacer visita, degustación o almuerzo, pagando esos servicios en forma extra. Más info en www.busvitivinicola.com

Una nueva presentación para un vino dulce

.

Esta es la primera vez que en Argentina se comercializa en lata. Se trata del Chenin Dulce de Santa Julia, que desde ahora podrá consumirse de una nueva forma. Viene en una presentación de 355 ml y es ideal para llevar de un lado a otro, por ejemplo un picnic. Se sugiere su consumo con una pizza, una ensalada mediterránea o una tarta de queso azul y nuez. Próximamente se podrá conseguir en vinerías locales.

eventos-promociones

El día de la madre en Espacio Trapiche

Espacio Trapiche

El restaurante de la bodega Trapiche, prepara un almuerzo especial para todos los que quieran celebrar el día de las madres con una propuesta gastronómica imperdible. Lucas Bustos, Chef del restaurante, para este domingo de disfrute y celebración creará especialmente un menú de 5 pasos. Todas las madres que ése día almuercen en el restaurante de la bodega además, se llevarán un obsequio sorpresa. Para la elaboración de su menú el restaurante utiliza productos frescos y sabrosos provenientes de la granja y de la huerta de la bodega, elaborados allí mismo en un entorno donde abunda la biodiversidad, que se combina con la filosofía “kilómetro cero”, un concepto que desarrolla la bodega y tiene como objetivo reducir la distancia entre la tierra y la cocina, trabajando con productores locales. Su paisaje, la ambientación, sus vinos combinados con los platos autóctonos puestos de manera delicada y elegante, lo convierten en el lugar ideal para disfrutar de una inolvidable experiencia gastronómica. Tel 261 520 7605.

ferias y festivales

Festival de cine culinario en Buenos Aires

Festival de Cine Culinario

En los espacios de la Alianza Francesa, se realizará del 21 al 25 de octubre la quinta edición de El Cine Cocina, festival de cine culinario argentino que transmitirá películas de ficción y documentales, estrenos exclusivos, clásicos inolvidables, obras nacionales y películas del mundo entero donde la cocina es la protagonista, con entrada libre y gratuita. El festival se inaugura con una película dedicada al reconocidísimo chef argentino 3 estrellas Mauro Colagreco, chef-propietario de Mirazur (Francia). Este documental lo acompaña desde la huerta de su establecimiento hasta las cumbres andinas, revelándonos su historia, lo que lo inspira y su mirada sobre la gastronomía. La inauguración también será la ocasión del vernissage de la muestra de la artista culinaria francesa, Dorothée Selz, cuya obra comestible acompañará toda la semana del festival. “Ramen Heads”, “La Quête d’Alain Ducasse”, “El Sentido del Cacao”, y “Tegui: Un asunto de familia” son algunas de las películas y documentales que se proyectarán. Otras actividades como cursos y talleres acompañarán este festival. Más info en www.elcinecocina.com.ar.

Ya se puede visitar la Wine Expo en Intercontinental

Wine Expo ya empezó!

Hasta el viernes 18 de octubre se podrá visitar la novena edición Wine Expo en el hotel InterContinental. Las entradas a la feria cuestan $900 a través de Eventbrite.com. Participan más de 100 bodegas con un promedio de 600 etiquetas. Es el encuentro ideal para conocer los diferentes estilos, nuevas tendencias y el desarrollo de la identidad de los vinos argentinos en la actualidad. La gran novedad de esta edición es un “after expo” pensado en el público joven que asiste a la muestra. La celebración de fin de feria será en Bodega Los Toneles, con una fiesta con DJ´s, barra de tragos y excelente música (adicional $500). La entrada incluye una copa, una invitación para una comida/tapa y un pase gratis para el casino del hotel.La expo apoya el consumo responsable de vino. Junto a Bodegas de Argentina promueve que los asistentes puedan degustar los vinos sin riesgos. Hay un límite de 10 degustaciones por cada entrada, un espacio gastronómico para que los asistentes acompañen el vino con la comida y un stand de Agua Villavicencio que abastecerá de manera gratuita a todo el público. Habrá acciones para alentar la figura del conductor designado y para que más asistentes se animen a dejar el auto en su casa y contratar un medio de transporte que asegure el retorno a casa sin inconvenientes. En ese contexto, los participantes tienen un descuento de $150 para un viaje en Cabify, destinado a todos los nuevos usuarios de la aplicación y con el uso de un código de descuento que se difundirá en pantallas del salón durante los tres días de la feria.

La Ruta de las Burbujas ya tiene fecha

Ruta de las Burbujas

Los fanáticos burbujeros tendrán este 8 de noviembre la cuarta edición de Ruta de las Burbujas. Los principales protagonistas del sector se darán cita en el Hotel Sheraton. Este año mediante un acuerdo con la empresa Cabify los visitantes que disfruten de Ruta de las Burbujas tendrán un 20% de descuento para primeros usuarios mediante un código creado exclusivo para el evento, tanto para la ida como para el retorno, contratado desde la aplicación. La entrada se puede conseguir en Eventbrite por $500, que incluye la degustación de espumantes de más de 40 bodegas y la gastronomía de Sheraton. Más info: 2615377370

Si estás interesado en publicitar tu negocio en la Agenda Gastronómica de Food Lovers contactanos a agendagastronomica@mdzol.com