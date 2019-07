¡Nueva columnista! María Laura Ortiz, cocinera y sommelier

María Laura Ortiz tiene 46 años, está casada, tiene hijos, es la Fundadora de Winifera y Directora Ejecutiva de Women of Wine. Todo comenzó estudiando Economía con especialización en Estadística y Supermercadismo, allí cayó en la cuenta que se estaba aburriendo y que necesitaba diversificar su día a día. Comenzó a estudiar Gastronomía en Arrayanes y entre curso y curso decidió tomar la capacitación de Cocina Internacional, la cual le encantó. En medio de esta carrera uno de los profesores que conocía su necesidad de conocimiento le recomendó un curso de aceite de oliva y de un curso, terminé haciendo la tecnicatura de Aceite de Oliva con el maestro Enrique Tittarelli y siendo miembro del panel de Cata de la UnCuyo por años.

Al finalizar gastronomía sintió un hueco en sus conocimientos, un espacio que necesitaba ser llenadom, y decidió tomar un cursito de vinos, lo que terminó en la carrera de Sommelier con su posterior certificación internacional en la Court of Master Sommelier en EEUU, el Diplomado Internacional en Francia y el actual Diplomado en Vinos y Espirituosas del Reino Unido.

Todo esto ha sido el comienzo de un camino infinito al conocimiento de la gastronomía donde el vino es uno de sus ingredientes que bien combinado puede generar experiencias maravillosas.

Food Lovers: Sos una food lover y una wine lover. ¿Cómo surgió tu pasión por la gastronomía? ¿Por el vino?¿Y la coctelería?

María Laura Ortiz: Soy ambas, no es posible que piense el vino despegado de la comida, juntos hacen la mesa perfecta. (

Siendo ya sommelier se me ocurrió incursionar en la coctelería estudiando con un gran maestro llamado Oscar Herrera, con quien no sólo obtuve mi título nacional, sino que gané el torneo nacional de coctelería con vinos. Seguí perfeccionándome con amigos y colegas como Chelo Yepez y Christian Arnold y tratando de encontrar el cóctel perfecto.

Food Lovers: Te gusta comer ¿pero también cocinar?

LO: Me gusta comer, rico, sabroso y diferente, la comida repetida me aburre. Por eso es que me gusta cocinar. Adoro tener ingredientes en la heladera o alacena para jugar y combinar con mis hierbas aromáticas o vegetales de mi huerta urbana. Todo lo que cocino tiene aromas diferentes ya que uso especias de diversos orígenes por lo que mis platos pueden oler un día a China y otro día a México.

Food Lovers: En tu tiempo libre ¿preferís salir a comer o quedarte en casa?

LO: Viajo mucho por trabajo y eso hace que tenga momentos libres en otros países donde disfruto salir, caminar y comer afuera. Aunque debo confesar que tengo alma casera y disfruto de mi casa todo lo que puedo.

Food Lovers: ¿Con qué frecuencia cocinas en casa? ¿Especialidad? ¿preparás tragos en casa? ¿tu cocktail favorito? ¿un blanco? ¿un tinto?

LO: En casa cocino cuando estoy y tengo tiempo, en general cenas o fines de semana. Mi especiAlidad es la comida thai o todo lo que lleve cerdo, pollo, papas, huevos, pastas, carnes, paltas y frutas, como por ejemplo chutney de manzanas o ensaladas de duraznos, cebolla morada, hojas verdes con aderezo de moras.

Food Lovers: ¿Tu cocktail favorito?

LO: Mi cóctel favorito es el Negroni, un clásico que hecho con los ingredientes adecuados es perfecto. Además me gusta innovar, por ejemplo cubitos de damascos, granos de pimienta negra macerados en limón con Cynar y Tequila.

Food Lovers: ¿Qué te pide tu familia o amigos que cocines?

LO: Me piden cócteles! es casi una fija que si voy llevo mi kit de coctelería y algunas bebidas (tengo una linda colección de espirituosas, bitters y vermouths).

Food Lovers ¿Qué plato te sale mejor?

LO: El cerdo laqueado con ananá al curry, el arroz en todos sus estilos y pollo thai.

Food Lovers: ¿Qué accesorio o utensilio no puede faltar en tu cocina? ¿y en tu barra?

LO: Un buen cuchillo y una tabla para cortar, y en mi barra no puede faltar un bitter.

Food Lovers: ¿Qué ingrediente no puede faltar en tu cocina?

LO: Aceite de oliva, de calidad virgen extra por supuesto.

Food Lovers: ¿Lugar preferido para comer afuera en Mendoza?

LO: Fogón de Lagarde sobre todo en primavera o verano tardío debajo de las glicinas.

¿Qué tipo de comida es la que más te gusta al momento de elegir a dónde salir a comer?

LO: Pastas o Pizza sobre todo si estoy en Argentina o Italia, pero en otros lados me dejo llevar por lo local.

Food Lovers: ¿Cuál es tu destino gastronómico favorito en el mundo?

LO: Paris, sin lugar a dudas, vinos, pan, manteca y más.

Food Lovers: ¿Y tu restaurante favorito en el mundo?

LO: The Gilbert Scott en Londres, comida inolvidable y servicio perfecto junto a una bella carta de vinos.

Food Lovers: ¿Un plato y un vino inolvidables?

LO: Foie gras con mermelada de higos y vino Sauternes "Chateau D' Yquem" 1996

Food Lovers: ¿Qué productos gastronómicos comprás en tus viajes para llevarte a casa?

LO: Compro especias, tés, bitters, libros y más libros

Food Lovers: ¿Un consejo para nuestros lectores "food lovers”?

Aconsejo comer en distintos lugares, no importa el precio (obvio teniendo en cuenta las limitaciones de cada bolsillo) pero no dejar de ir a un lugar por barato o sencillo ya que los puede sorprender.

Instagram @marialauraortizchiavetta

Facebook maria.laura.ortiz.face