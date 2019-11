Novedades gastronómicas para los amantes de la buena vida

Si estás interesado en publicitar tu negocio en la Agenda Gastronómica de Food Lovers contactanos a agendagastronomica@mdzol.com

Llega “Locos por el Asado” en Gran Hotel Potrerillos

Conocé al equipo de "Locos por el Asado".

Ya está todo listo para recibir al Laucha y a su equipo en el Gran Hotel Potrerillos. ¡Quedan pocas entradas! La cita es el sábado 23 de noviembre. También vas a poder ver la final de la Copa Libertadores en pantalla gigante. El gran evento te propone: un show de parrillas increíble, los mejores cortes para que disfrutes entre amigos o familiares, varietales de vino, tragos, shows en vivo, cerveza y show exclusivo con los chicos de "Lluvia de papas". Arranca a las 12 hs y finaliza a laas 19 hs. Si querés alojarte en el hotel, el precio de la habitación doble será de $ 7.200 y de $ 9.600 la suite. Para reservas comunicarse vía mail a: reservas@granhotelpotrerillos.com. El transporte tiene un costo de $400 por persona. El precio de la tarjeta para el evento es de $2.500 por persona con todo incluido. En el sector VIP el precio es de $3.000. Participan: MDZ Radio, MDZ Online, Natalia Baigorria, Gran Hotel Potrerillos, Olivícola Laur, Tierra Gaucha, Chocolezza, Abrasado, DJ Fabu, Poltrona Interiores, Lluvia de Papas, Bodega Monteviejo, Andes Origen, Sierra de los Padres, Virgen del Valle, De mi Campo, RCristal, Casa Real, Andesmar y muchas marcas más. Para comprar entradas, hacé click en este link: https://www.eventbrite.com.ar/e/locos-x-el-asado-tickets-73179330347 - Más info en este link

El chef Martín Rebaudino cocina en la Bodega Piedra Negra, en el marco de un “Battle Somm”

Martín Rebaudino, Chef del reconocido restaurante Roux de Bs As, será el encargado de acompañar el Battle Of Somm (duelo de sommelier) con su exquisita cocina de autor maridada con los vinos de todas las bodegas de Francois Lurton, de Argentina, España y Francia. Será el sábado 23 de noviembre a partir de las 14:00h en El Quincho de la bodega, Los presentes podrán compartir junto a Francois Lurton un encuentro exclusivo para los amantes del buen paladar. Reservas: 261 454 8566 / visitas@bodegapiedranegra.com - Valor de entrada: $3.000

Atentos restaurantes! en diciembre sale un especial de Gastronomía en Food Lovers con las propuestas gastronómicas de Navidad y Año Nuevo

Una oportunidad imperdible para que restaurantes, bares, hoteles, chefs a domicilio, "take away" y fiestas promocionen sus propuestas para Navidad y Año Nuevo. Saldrá el 16 de diciembre, y tendrá toda la información que los lectores de MDZ reclaman cada año: lugares, precios, descripción de menús, fotos… Ya sea para salir a comer, o para comprar y llevar a casa. Interesados pueden contactarse con el equipo comercial de MDZol para obtener información sobre beneficios y tarifas. publicidad@mdzol.com - Tel+54 9 261-6273286 - Más info en este link.

Concurso culinario: ¡presenta tu receta con duraznos!

El Concurso de Platos con Duraznos al Natural surgió en el marco de las estrategias establecidas por el Foro de Durazno de Industria, conjuntamente con el Foro Continuo de Origen e Identidad Gastronómica de Mendoza, donde a partir de un trabajo interinstitucional e interdisciplinario se busca rescatar, reconocer y valorar los productos identitarios de nuestra gastronomía provincial. Este concurso cierra el 25 de noviembre a las 23:55 hs, pueden participar mayores de 18 años, ya sean aficionados o estudiantes de gastronomía, con residencia en Argentina. La inscripción es gratuita. El objetivo es que los concursantes presenten platos novedosos con durazno envasado al natural. Los interesados quedarán inscriptos al completar la ficha de participación. Los finalistas se comunicarán el día 3 de diciembre y la fecha de cocina en vivo será el 10 de diciembre. La receta ganadora recibirá un estímulo monetario de$ 10.000.- (pesos diez mil). Inscripciones en este link. El Concurso está organizado por el Foro de Origen e Identidad Gastronómica de Mendoza, Foro del Durazno de Industria, AEGHA, IGA – Instituto Gastronómico de las Américas – Filial Mendoza, IDR, INTA, ARGENINTA, EMETUR, Subsecretaría de Agricultura. Ministerio de Economía, Infraestructura y Energía de Mendoza.

El chef Lucas Bustos festejó sus 15 años con la gastronomía en bodegas

Noelia Torres - enóloga de Ruca Malen - y el chef Lucas Bustos

Con múltiples eventos en Bodega Ruca Malen y Bodega Nieto Senetiner, el chef Lucas Bustos festejó sus 15 años trabajando en la “cocina del vino”. Bustos lleva adelante, con un importante equipo que lo secunda, el manejo de varios restaurantes de bodegas, entre ellos Espacio Trapiche, Ruca Malen, Nieto Senetiner y Casarena, todos en Mendoza. Allá por el 2002 había vuelto a Mendoza, su lugar en el mundo, después de haber estudiado y trabajado con grandes chefs en Nueva York, decidido por emprender en su provincia, en plena crisis del país. Vivió también en Chile hasta el año 1996 y en Nueva York entre los años 2000 y 2002 realizó un Training en Starwood Hotels y en el Culinary Institute of América (CIA). Ya se había diplomado en Administración de proyectos y gestión financiera por ADEN Business School en Mendoza y previamente se recibió de Técnico en Administración Gastronómica con mención en Cocina Internacional por el INACAP C.I.E.S de Santiago, Chile. Inició en el 2004 en bodega Ruca Malen, el primer restaurante en bodega con con un menú de diferentes pasos, todos los días y siempre con el mismo chef. En sus espacios gastronómicos en bodegas se piensa la cocina desde los vinos, al revés de los restaurantes tradicionales: se hace un viaje por las copas y la comida acompaña potenciando sus virtudes. A Lucas y su equipo les gusta pensar en el ecosistema por eso cuentan con varias huertas orgánicas donde cosechan trescientas variedades de productos, como pocos lugares en el mundo, y eso les permite presentar una carta amplia a los comensales. Cada ingrediente es producido minutos antes de estar en el plato y las texturas y sabores originales llegan casi intactos al paladar de quienes nos visitan. Esto crea un dinamismo en el menú según los productos que brida la huerta y no al revés y es parte del concepto del movimiento social llamado From Farm To Table (de la huerta al plato).

