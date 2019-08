Mendoza dice presente en la décima edición de Masticar

Hoy domingo 18 de agosto hasta las 23hs es el último día para visitar Masticar, la feria gastronómica creada por la Asociación de Cocineros y Empresarios Ligados a la Gastronomía Argentina (A.C.E.L.G.A), que busca principalmente poner en valor nuestra cocina y promover el consumo de productos locales y de estación. La feria está destinada a los amantes de la comida y la gastronomía; para quienes quieran disfrutar de platos de destacados restaurantes, productos orgánicos de distintas partes del país, clases y talleres con los maestros de la cocina argentina, entre otras cosas.

Este año, Masticar eligió nuevamente como sede al predio Dorrego, en Colegiales. En el mismo se dispusieron sectores para las distintas propuestas y actividades que ofrecía la feria: un escenario de música, food trucks, un mercado de productos, una plaza de niños, un espacio para clases y talleres, y más. En la zona del mercado se encontraban los stands de emprendedores nacionales, exhibiendo sus productos. Podíamos encontrar quesos de Tandil, frutas y hortalizas orgánicas de Tucumán y, por supuesto, productos mendocinos. Visitamos a los representantes de distintas partes de la provincia y nos contaron sobre los productos que ofrecieron en la feria.

(Si estas por Capital Federal y te interesa ir, todavía tenés tiempo, entra acá para entradas y más info: link)

Los productores mendocinos

Dulce Flor

Dulce Flor

Nos acercamos al puesto de Fernanda Piffaretti, creadora de Dulce Flor, un emprendimiento mendocino que elabora mermeladas frutales con pétalos de flores.

La idea, según nos cuenta Fernanda, viene de su infancia, cuando su abuela le convidaba pétalos disecados de flores. Luego, ella estudió Diseño Industrial y Gastronomía y realizó una Maestría en Desarrollos Regionales. Esas fueron las bases que la impulsaron a presentar un producto nuevo en el mercado hace ya un año y medio (con ayuda de muchas personas, aclara). Es la primera vez que Dulce Flor se presenta fuera de Mendoza habiendo ya participado en 3 ferias, incluyendo Masticar.

Los productos disponibles son 5 variedades de mermeladas: manzanas con rosas, pomelo con rosas, mandarina con pétalos de azafrán, frutilla con rosas, peras con jazmín. Próximamente saldrá a la venta la de uva Malbec con pétalos de rosas.

Dulce Flor

La fábrica se encuentra en Godoy Cruz y en la misma, las flores son producidas de forma orgánica (es decir, no se trabaja con pesticidas, se utilizan abonos orgánicos, se cuida a las abejas y al producto final). El producto es muy natural ya que el sabor se lo dan las frutas y los pétalos mismos, sin necesidad de usar esencias.

Le pedimos a Fernanda que nos sugiera cómo consumir alguno de los productos. Su respuesta: “Este tipo de mermeladas son ideales para combinar con una tabla de quesos y vino. Tienen bajo contenido de azúcar, por lo cual se perciben bien la fruta y el pétalo. Además pueden ser utilizadas como un detalle en la presentación de un postre: la de frutilla con pétalos de rosas queda muy bien con un brownie de chocolate acompañado con una bocha de helado”.

Nuestra sugerencia: la mermelada de peras con jazmín y un buen queso azul.

¿Te gustaría probar este producto innovador? Encontrá a Dulce Flor en las redes y consultá por los puntos de venta cercanos:

Facebook: Dulce Flor Mermeladas

Instagram: @Dulceflorjam

Zuelo (Zuccardi)

Zuelo

Los productos Zuccardi son reconocidos por su calidad y excelencia. En el stand se expusieron los aceites de oliva orgánicos y el vinagre de Torrontés. El destacado: Novello Zuelo, el primer aceite cosechado en el año, embotellado sin filtrar. Dicho producto fue inspirado por una tradición italiana de celebrar la cosecha del olivo.

Novello Zuelo

La división de aceites de oliva de Zuccardi está cumpliendo 15 años en el 2019. La misma, dentro de los marcos de calidad, ofrece dos líneas del producto: Aceites Zuelo (aceites blends, elaborados con diferentes variedades de aceitunas, propuestos tanto para la cocina diaria como la profesional) y Familia Zuccardi Aceites Varietales (aquellos aceites de oliva elaborados a partir de una sola variedad de aceitunas, aportando cada una su característica y sabor).

Quien se acercara al puesto, podía degustar tanto los blends como los varietales. Además, Zuccardi apuesta a la calidad y a la educación y comunicación al consumidor, por lo que quien deseara podía consultar sobre el producto: cómo consumirlo, qué preparar con los mismos, cuándo es un aceite de calidad, cuáles son sus perfiles, etc.

Victoria Ferré es sommelier y se desempeña en el área de comunicación de la división de aceites de oliva de bodegas Familia Zuccardi. Estuvo presente en Masticar y nos compartió algunos ítems a tener en cuenta a la hora de elegir un aceite de oliva de calidad:

No elegirlo por el color: uno no debería poder ver el color de un aceite de oliva, un productor que decide cuidar un aceite de oliva lo va a envasar en una botella oscura o en una lata.

Que tenga la etiqueta de virgen extra: es la categoría de calidad. También debemos revisar el nivel de acidez, que sería ideal por debajo del 0,8% (mientras menor valor, mayor calidad).

Conocer al productor: saber que busca la calidad de sus elaboraciones y tener la seguridad de que la región en la que se produce es propicia (Mendoza es un ejemplo, dada la tradición olivícola importante desde hace décadas.

Probarlo: desde el olor hasta el gusto es importante. Que no tenga defecto, que no tenga troje y que recuerde al olor de aceituna recién cosechada.

¿Te interesa descubrir de dónde vienen los aceites Zuccardi? Podés visitar la Bodega Zuccardi en Maipú (Olivar Finca Maipú presenta 80 hectáreas de olivar orgánico con 100 variedades diferentes de olivo) y conocer todo el proceso productivo. En el mismo predio, además, se encuentra Pan y Oliva, uno de los tres restaurantes de Familia Zuccardi, que busca ser taller-escuela y cocina abierta y en donde se pueden probar los aceites además de ricos platos con ingredientes de la huerta orgánica.

Si ya probaste los aceites de Zuccardi y te gusta cocinar, te recomendamos entrar en este link y aprovechar estas recetas: link

Especias, salsas y conservas de Narda Lepes

Productos de Narda Lepes

Charlamos con Narda y nos contó por qué eligió Mendoza junto a sus socios para producir conservas y especias: “conocí a Fran de Alcaraz, viajé a Mendoza, me mostraron la fábrica y me convenció como trataban al producto. Se preocupan porque el producto no viaje demasiado, que sea fresco”. Además nos anticipó que están transitando una etapa de elaboración en la que se estan pensando productos nuevos, experimentando con ideas nuevas (por ejemplo ampliar la línea de picantes).

Productos de Narda Lepes

La cocinera también nos sugirió una receta la utilizar la pasta de curry, uno de sus productos a la venta en el mercado: "La pasta de curry se puede usar con lo que sea. Si estas cocinando con cebolla, zanahoria y pollo, le podés agregar la pasta para darle sabor y también un poco de yogurt".

Por ultimo le pedimos a Narda una consejo para los lectores foodies mendocinos y lo que dijo fue: "Aprovechen para visitar y conocer cómo se hacen algunas cosas en Mendoza. Allá se tiene esa ventaja. Además de ver cómo se elabora un vino, que es lo más común, prueben y vayan a conocer las plantas de la producción de alimentos. Seguro los van a recibir con ganas".

La fábrica de Alcaraz en donde se elaboran los productos de Narda, se encuentra en Maipú, Mendoza, una zona estratégica por la excelencia en producción de frutas y verduras. Fue fundada en 1985 por Roberto Alcaraz, padre de Francisco y Lucía, quienes trabajan con él actualmente. Más info: link.

La Fuerza (vermouth)

Vermut La Fuerza

Vermouth viene del alemán Wermut (‘wormwood’) y significa ajenjo, hierba con múltiples aplicaciones curativas utilizada, entre otras cosas, para la elaboración de la absenta y del vermut.

Abrimos un bar en enero del año pasado, que queda en Chacarita. Junto con la apertura del bar se lanzó al mercado el producto.

La Fuerza es un proyecto nacido de las ideas y el trabajo de cuatro amigos: Julián Díaz, (cocinero y restauranter cofundador de 878 y Los Galgos), Agustín Camps (15 años liderando proyectos y desarrollando marcas en la industria de alimentos y bebidas), Sebastián Zuccardi (viticultor y tercera generación en la bodega Familia Zuccardi) y Martín Auzmendi (periodista y emprendedor con más de 15 años de trabajo con empresas de bebidas).

Vermut La Fuerza

El objetivo fundante de La Fuerza fue elaborar un vermut con identidad argentina, utilizando hierbas de La Patagonia y Los Andes y vinos locales. El vermut es una bebida hecha a base de vino (70%), alcohol, 40 botánicos y mosto de uva para endulzar. Se trata de una bebida natural, no tiene ningún agregado químico, colorantes, azúcares ni aromatizantes, sólo derivados del vino y una mezcla de hierbas.

“La idea es que sea una bebida flexible. Que cada uno pueda adaptarlo a su gusto. Igualmente, la sugerencia de consumo es la siguiente: vaso con mucho hielo, Vermut 70% u 80%, soda y una rodajita de naranja o limón”. Así nos compartió Sebastián, presente en el stand de La Fuerza y quien nos contó sobre la historia del producto.

La Fuerza propone dos productos: un vermut rojo, con el carácter del Malbec y uno blanco, con base de vino Torrontés (ambos elaborados con uvas mendocinas).

Para conocer los puntos de venta de La Fuerza y saber más del producto entrá acá: link

Chacras Beer Company (cerveza)

Chacras Beer Company

Es un proyecto que nace hace aproximadamente 4 años impulsado por 3 amigos: Armando Yaciofano (Ing. Agrónomo), Fernando Ravera (enólogo), y Ramiro Maures (Enólogo de la Bodega Pulmary). Los tres vinculados con la industria del vino buscaron desarrollar un producto particular: una cerveza que usa la misma técnica de elaboración que los espumantes.

Armando Yaciofano y Fernando Ravera

Se trata de una cerveza elaborada con método champenoise, con doble fermentación en botella y que tiene un tiempo de elaboración de entre 3 y 4 meses.

Con respecto a la primera parte de elaboración, es coincidente con el proceso que sigue el resto de las cervezas (maceración, cocción y fermentación), mientras que la segunda parte es en donde se marca la diferencia, estando vinculada a la producción de los espumantes.

La cerveza de Chacras Beer Company se vende en vinotecas y restaurantes ya que están acompañados por una explicación sobre la elaboración de espumantes y tienen mejor recepción por parte de los consumidores.

Son cervezas livianas de tipo Lager: Pilsner, Weiss, Bock Lager y Vienna.

Chacras Beer Company

La fábrica se encuentra en el centro de Chacras y está abierta al público para quien esté interesado en conocerla y para los amantes de la cerveza que busquen probar algo distinto.

Para más info encontralos en Facebook: Chacras Beer Company

El Baqueano + Pablo del Río

El Baqueano + Siete Cocinas

Pablo del Río se unió a El Baqueano para esta edición de Masticar, siendo el único foodtruck con representación de la gastronomía mendocina en la feria. Con la intención de hacerse un poco más federal, Masticar propuso este año a restaurantes que venían participando en ediciones anteriores, que inviten a amigos chefs del interior de país. De esta forma, Pablo del Río fue convocado por Fernando Rivarola y Gabriela Lafuente, propietarios de El Baqueano, aportando su impronta mendocina al menú del food truck compartido. El plato propuesto desde Siete Cocinas (resto de Pablo del Río) fue un taco mbeyu con chivo y membrillo ($200), acompañando a las otras dos opciones del puesto (aportadas por El Baqueano) que fueron empanada de yacaré y alfajor marino.

Taco mbejú con cordero

Siete Cocinas abrió en Mendoza hace 10 años con el objetivo de presentar una gastronomía autóctona que mostrara la diversidad argentina (representando las 7 regiones del país: Patagonia, Cuyo, Noroeste, Litoral, Metropolitana, Pampa y el mar). Se encuentra en capital sobre calle Mitre al 776. Más info: link

Además del mercado de productores, en Masticar se pudo disfrutar de los platos gourmet de restaurantes con renombre en Bueno Aires (La Cabrera, elegida como la mejor parrilla de la Ciudad de Buenos Aires en el concurso de BA Capital Gastronómica, estuvo presente con su foodtruck).

La Cabrera- Masticar

Había sectores para todos los gustos: puestos de brasas (para los amantes del asado), barras de tragos y cervezas (de distinto tipo y tamaño), food trucks de Café y Dulces, una Plaza de Niños con cine y actividades para los más chicos y un escenario de música Abbey Road. En este último se presentó un concierto silencioso muy interesante en el cual, sólo se podía escuchar la música utilizando unos auriculares provistos de forma gratuita, desde un puestito al lado del escenario. Además, se dictaron clases y talleres abiertos tanto para aficionados como profesionales del rubro gastronómico. Dolli Irigoyen, Osvaldo Gross y Juliana López May fueron algunos de los disertantes. Si estás en Buenos Aires y podés acercarte a la feria, no te pierdas la charla de Mauro Colagreco a las 20hs (¡Atención!: es con cupos limitados y las entradas se retiran por orden de llegada una hora antes del encuentro)

Escenario Abbey Road

Masticar es una excelente oportunidad para fomentar la cultura gastronómica y conocer la materia prima con la que cocinamos, por eso el Mercado es la parte más importante de la feria. Si bien la propuesta es variada, sería interesante ampliar la participación de las provincias argentinas, sobre todo en el área de foodtrucks, para seguir conociendo la cocina de distintas partes del país.