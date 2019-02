Según la información recibida por la organización de los premios The World’s 50 Best Restaurant, este año cambiará su normativa de votación con el objetivo de aumentar la oportunidad de los restaurantes para ser designados número uno del listado.

La nueva edición de los premios The World’s 50 Best Restaurants de este año viene con novedades. A la última noticia publicada sobre su nuevo destino de acogida, Singapur -aún con fechas por determinar-, se suma la del cambio en su normativa con respecto a las votaciones y la creación de una nueva categoría, Best of the best, en la que se incluirán todos los números uno designados hasta entonces.

El nuevo sistema impide que los restaurantes que ya han ocupado la primera posición vuelvan a ser votados, con lo que se favorece la rotación del resto de locales y se impide que ninguno quede instalado en el primer puesto largo tiempo.

Otra de las novedades es la creación de la categoría Best of the best que estará formada por todos los números uno del ránquing a lo largo de todas las ediciones y que seguirán participando tanto en las actividades como en la gala de los premios a pesar de no poder ocupar nuevamente el número uno.

¿Cómo son las votaciones?

Los votos emitidos por la Academia de The World’s 50 Best Restaurants proceden de un grupo influyente conformado por más de mil líderes internacionales de la comunidad gastronómica. El panel de cada región está compuesto por escritores y críticos culinarios, chefs, restauradores y gastrónomos muy respetados. Los miembros enumeran sus opciones según su orden de preferencia basándose en las mejores experiencias ofrecidas por los restaurantes que han visitado durante los últimos 18 meses. Para ello no existe una lista predeterminada de criterios que deben ser cumplidos; sin embargo, están sometidos a un estricto reglamento de votación. La lista de The World’s 50 Best Restaurants es auditada imparcialmente por los servicios de consultoría profesional de Deloitte para garantizar la integridad y autenticidad del proceso de votación y que la lista resultante de The World’s 50 Best Restaurants esté protegida.