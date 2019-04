¡Explota Arístides con el lanzamiento ALMAlbec! este miércoles vinos y tapas

El Festival de Maridaje realiza su lanzamiento oficial a modo de “avant premiere” el Día Mundial del Malbec (17 de abril) en el Paseo Arístides junto a “Sabor a Mendoza” y la Municipalidad de la Ciudad de Mendoza. Será a partir de las 19 hs.

El gran festejo está organizado por la comisión de gastronómicos de Paseo Arístides de AEHGA, y acompañado por la Municipalidad de la Ciudad de Mendoza y ALMAlbec.

Participarán bares y restaurantes del tradicional polo gastronómico ofreciendo tapas y copas de Malbec. También el menú de tapa y copa de vino estará disponible en otros restaurantes participantes de festival ubicados en otros puntos de la provincia. La propuesta de Paseo Arístides para el 17 de abril consiste en ofrecer al público una tapa (empanada, pincho o similar) con una copa de Malbec a un precio promocional de $100.

El Festival de Maridaje ALMAlbec tendrá una duración de tres semanas (del 21 de abril al 12 de mayo) en diferentes puntos de la provincia. Participarán restaurantes, bares, vinerías y bodegas ofreciendo menús maridados con Malbec a precios promocionales.

Se persiguen varios objetivos con el Festival: promover el consumo de vino en un entorno responsable; posicionar a Mendoza como principal destino enogastronómico de Argentina a través de una fuerte promoción y articulación de las industrias turística, gastronómica y vitivinícola; acercar al público aspectos como la historia de la cepa, sus características básicas, elaboración, descriptores y principales maridajes sugeridos; capacitar y entrenar en la materia al personal de servicio de los restaurantes.

Los organizadores de esta nueva edición de ALMAlbec son AEHGA (Asociación Empresaria Hotelero Gastronómica y Afines de Mendoza), a través de su marca Sabor a Mendoza, y Vinicias Food & Wine Rounds (Alicia Sisteró y Leticia Fragapane).

Entre los que participan de ALMAlbec en calle Arístides se encuentran Beerlin, Gran Ciervo, William Brown, Don Aldo, The Sixth Dagger, People y Gingger entre otros. Estos negocios donarán cada uno 20 viandas para la institución ALIMENDAR, encargada de rescatar alimentos para comedores comunitarios y personas en situación de calle.

El público puede ver la lista de participantes, sus menús, vinos y precios en www.almalbec.com.

De qué se trata ALMAlbec

Restaurantes y bodegas de diferentes lugares de la provincia realizan una alianza para ofrecer un menú maridado con malbec, desde combos muy simples como tapas y un vaso de vino, hasta extensos menús de pasos maridados con diferentes tipos del varietal. Durante tres semanas, el público local y turista puede visitar los restaurantes participantes y probar las diferentes propuestas a un precio promocional. También en este período, bodegas y restaurantes organizan degustaciones, subastas, ferias, clases de cocina y cenas con cocineros invitados.

La diversidad que propone ALMAlbec apunta a todos los gustos y bolsillos, tanto por la gran variedad de propuestas, los estilos de cocina y vinos, y especialmente por sus precios. Participan fondas y bares, restaurantes clásicos, de vanguardia y también los que están ubicados en bodegas. El público podrá acceder a estas propuestas concurriendo espontáneamente a los lugares participantes (comunicados en www.almalbec.com), reservando por teléfono o por www.guiamendozagourmet.com. Parte de lo recaudado por las reservas online a través de Guía Mendoza Gourmet será destinado al Banco de Alimentos.

En esta edición, la organización de ALMAlbec también se está capacitando al staff de servicio de los restaurantes participantes, brindando nociones sobre servicio, enoturismo, sustentabilidad, historia y características principales del malbec y el maridaje. A través de los menús se llega también al consumidor final con la información necesaria sobre nuestra cepa emblema. El festival promueve el consumo de nuestra bebida nacional, y a través del maridaje con la comida se brinda un contexto adecuado y responsable para consumirlo, activando su promoción y comercialización.

Solidaridad

Al igual que en el año 2018, se donarán viandas de los restaurantes participantes a la institución ALIMENDAR. Además por cada cubierto reservado a través de www.guiamendozagourmet.com, la Guía dona $10 a BANCO DE ALIMENTOS.

El festival ALMAlbec es una iniciativa de Vinicias - Food & Wine Rounds, a cargo de Alicia Sisteró y Leticia Fragapane, en coorganización con AEHGA (Asociación Empresaria Hotelero Gastronómica y Afines de Mendoza), en sintonía con el 5º Eje de la marca Sabor a Mendoza (Turismo Gastronómico).

Reconocimientos

ALMAlbec Festival de Maridaje fue el Ganador local del premio “Oro” en la categoría “Experiencia Innovadora” en el concurso “Best of Wine Tourism” de Great Wine Capitals

Fue declarado de Interés Turístico por el Ente Turismo Mendoza (Resolución No 202); de Interés Legislativo por el Honorable Senado de la Provincia de Mendoza (Resolución No 637); de Interés Legislativo Municipal por el Honorable Concejo Deliberante de la Ciudad de Mendoza (Resolución No 9.218).