Agenda Gastronómica: ¿qué pasó y qué hay para estos días?

Explotó nuevamente la Expo Vea Vinos

Cerca de 10.000 personas pasaron por la feria de vinos que reúne a más de 40 bodegas y 250 etiquetas. Además de los vinos y la gastronomía, el evento contó con la presencia de las reinas vendmiales y shows de música en vivo. La edición 2020 de Expo Vea Vendimia se realizó entre el 26 y 28 de febrero en el Auditorio Ángel Bustelo. Se realizó un trabajo focalizado para promocer al “consumo responsable”: participó la empresa Cabify, la cual brindó un 25% para los clientes que asistieron al evento utilizando su transporte; y también se puso en funcionamiento el programa “Wine In Moderation” de Bodegas de Argentina.

McDonald´s presentó la 17º edición de su menú vendimial “Alma Cuyana”

En un ameno evento en la sucursal de Palmares, el chef Ariel Gravano presentó la nueva creación en una mini clase de cocina en vivo. El chef asesor de la cadena de hamburgueserías en Latinoamérica, explicó los ingredientes y cómo se elabora este sándwich, cuyos principales diferenciales son el pan ciabatta y las cebollas con una reducción de Malbec y frutos rojos; y se completa con doble carne, cheddar blanco, y una mayonesa balsámica con orégano y bacon crocante. El combo viene con papas fritas (y optativamente con cebollas caramelizadas con salsa reducción de Malbec) y un Tintillo de Bodega Santa Julia (Malbec y Bonarda). Este menú se puede consumir hasta el 31 de marzo en todos los locales de McDonald´s de Mendoza por $490, y con $50 más el “upgrade” de las cebollas caramelizadas en las papas.

Cata de Piscos y chocolates en INV

Hace unos pocos días en las instalaciones del Instituto Nacional de Vitivinicultura, la Sommelier peruana y especialista en piscos Lucero Villagarcía, guío una cata de piscos para un público ávido sobre las particularidades de esta bebida. Periodistas, sommeliers y cocineros siguieron atentos la presentación de la especialista. Se pudieron degustar 5 piscos muy distintos entre sí, originarios de diferentes regiones. Entre otras particularidades Lucero brindó datos interesantísimos, como la denominación de origen de la bebida, su antigüedad (más de 400 años), y la cantidad de productores artesanales distribuidos en el sur del país (Lima, Ica, Arequipa, Moquegua y Tacna). También se pudo maridar estos piscos con chocolate de 90 y 99% de cacao, extremadamente amargos pero de altísima calidad. Este encuentro fuer organizado por el consulado de Perú, y contó con la presencia del Sr. Nelson Ortiz Argumedo, cónsul de Perú en Mendoza.

Hoy arranca la 12º Megadegustación Vendimia

Hoy jueves 5 de marzo comienza la Megadegustación, con 45 bodegas y la posibilidad de probar más de 180 vinos. Este evento organizado por la Municipalidad de Mendoza estará abierto al público entre el 5 y 7 de marzo, y funcionará en la plazoleta ubicada en Tiburcio Benegas y Arístides Villanueva desde las 20:30 hs hasta la 1 de la madrugada. Conjuntamente sobre Av. Arístides se celebrará el primer aniversario de esta calle y se hará peatonal. Musicalizarán reconocidos Dj´s. La entrada es libre y gratuita. Para degustar vinos habrá cuponeras a la venta en cajas habilitadas, para vinos clásicos ($500), Premium ($700), y se incluye la copa. En forma anticipada las cuponeras pueden adquirirse en www.tiendasupervielle.com.ar, con un ahorro del 50% con tarjetas Supevielle.

Palco en Diplomatic para la Vía Blanca

En el marco del calendario Vendimial, Diplomatic Hotel se suma cada año agasajando a mendocinos, turistas nacionales y extranjeros, organizando el Cóctel de alta cocina y selección de vinos de Argentina, el cual se presenta en un exclusivo Palco Vip. En esta oportunidad durante la Vía Blanca el viernes 6 de marzo a las 21 hs. $2.200 por persona.. Para mayor información reservas@diplomatichotel.com.ar o al 4051948.

Hoy finaliza la Festa in Piazza ¡aprovechá y visitala!

Desde el martes está funcionando la tradicional feria de tradiciones italianas en la Plaza Italia. Este año se realiza por 35ª vez. Allí hay puestos de comida, música y bailes típicos. Las calles que rodean la plaza se lucieron con los pintorescos puestos comidas típicas y de distintas regiones de Italia. Pizzas, paninos, piadinas, pastas de toda clase, tiramisú, lasagna, cannoli, farinatta, chorizo alla pomarola son algunas de las exquisiteces que se pueden disfrutar en esta fiesta. Los tickets se pueden adquirir en el evento en más de 30 puntos de venta. La Federación de Entidades Italianas de la Circunscripción Consular Cuyo (FEDIME), desde 1985 organiza la Festa in Piazza, con el apoyo de toda la comunidad italiana mendocina y la Ciudad de Mendoza. Esta tradicional festividad cumplirá este año 35 ediciones ofreciendo a los mendocinos un imperdible deleite sensorial a través de la típica cultura italiana. Entrada gratuita.

Además de yoga y vino, una exquisita gastronomía en A16 este lunes de luna llena

Yoga por los Caminos del Vino presenta una nueva edición luna llena, esta vez en Vendimia y propone una manera exclusiva y original de conectar con la energía de la luna en su máximo esplendor, acompañando la fiesta mayor de los mendocinos. La cita es el lunes 9 de marzo desde las 18.30 horas en bodega A16, ubicada en Luján de Cuyo y promete sonidos de guitarra, odas a la luna interpretadas en portugués y la vibración de cuencos tibetanos. El evento propone una clase de yoga para lograr disminuir tensiones, aliviar la mente y sumar bienestar, seguida de un cóctel en los jardines del restaurante de A16, con música, confortables livings, ambiente relajado y los más ricos vinos que acompañarán un delicioso menú after yoga (empanadas, brusquetas, ensaladas de la huerta orgánica, sándwiches vacuno y veggie, tarteletas dulces). Transporte opcional a través del Bus Vitivinícola. El valor de la experiencia (sin traslado) es de $ 3.150 pesos y los mendocinos que acrediten residencia en la provincia, podrán aprovechar una promoción especial con cupo limitado a $ 1800. Las entradas podrán adquirirse en www.yogaporloscaminosdelvino.com.ar a través de la plataforma Eventbrite.

Festival Atlántico, este año en Buenos Aires y la Patagonia Bahía Maldonado, donde se desarrollará el festival.

El Festival internacional de coctelería y sustentabilidad, creado por Tato Giovannoni, se realizará este año en Buenos Aires y Bahía Bustamante entre el 14 y 17 de marzo. Tato Giovannoni reúne a sus colegas de la lista The World’s 50 Best Bars (en la cual él ostenta el 3er puesto) que hoy son los grandes innovadores en coctelería y gastronomía. Junto a ellos participarán otras grandes figuras regionales comprometidas con el medio ambiente. Darán el presente desde Naren Young (del #1 del Mundo "Dante Bar”) hasta el mayor innovador en textiles sustentables, Oskar Metsavaht de Osklen (Brasil). El evento reunirá a algunos de los máximos exponentes del mundo en torno al debate de la sustentabilidad en todos los procesos de trabajo ligados a la coctelería, la gastronomía y los productores asociados a estas industrias. El lanzamiento de esta nueva edición será en Buenos Aires, con sede en Florería Atlántico, el 14 de Marzo. Abierta a todo publico solo con reservas. El 16 de Marzo, en Bahía Bustamante, Chubut (a 100 kms del pueblo más cercano), comenzará un cronograma de charlas y debates con eje en la sustentabilidad. Todo a la orilla del Parque Nacional Marino Costero “Patagonia Austral" y rodeados de 360 grados de naturaleza pura. Más info en festivalatlantico.org. Tickets https://www.eventbrite.com.ar/e/festival-atlantico-tickets-93169792357

La guía de vinos 2020 de Elisabeth Checa ya está disponible

La 13ª edición de “Los Buenos Vinos Argentinos” seleccionados por Elisabeth Checa fue presentada recientemente por la especialista. Esta edición cuenta nuevamente con la colaboración de dos grandes sommeliers y comunicadores del vino: Fabricio Portelli y Marcela Rienzo. “El vino es su circunstancia: algo del placer del momento se filtra en el sabor”, sostiene Elisabeth, “es una gloria y un misterio... y me encanta comunicarlo sin hermetismo”. Por eso Los Buenos Vinos Argentinos no tiene puntajes, sino que apreciaciones y sugerencias. Es una guía práctica, ágil y amena, una herramienta de compra para orientar la búsqueda del lector teniendo en cuenta las preferencias. Además, es un trabajo editorial que ofrece a los lectores información instructiva sobre el mundo del vino y las últimas tendencias a través de notas escritas por la autora, colaboradores y referentes de la industria invitados. Para Los Buenos Vinos Argentinos 2020, Elisabeth Checa tuvo la enorme tarea de seleccionar 356 vinos y 38 espumosos entre más de 630 etiquetas de aproximadamente 119 bodegas. Los Buenos Vinos Argentinos fue galardonada en tres oportunidades en la categoría Best New World Wines Book por Argentina en los Gourmand Wine Books Awards en el rubro Libros de Vinos del Nuevo Mundo, uno de los premios más prestigiosos a nivel internacional que reconocen la producción editorial gastronómica. Los Buenos Vinos Argentinos tiene un total de 272 páginas, está disponible en librerías de las principales ciudades del país y supermercados. Su precio es de $980.

