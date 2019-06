¡Estrenamos columnista! Carolina Aranda, diseñadora y food stylist

Carolina Aranda nació en Mendoza en 1974. Es diseñadora gráfica, y desde el 2000 ha trabajado en importantes proyectos de diseño para empresas nacionales y del exterior. Continuó su desarrollo profesional siendo consultora de INTI (Instituto Nacional Tecnología Industrial) en el área de comunicación y diseño.

Desde muy chica sintió una especial atracción hacia la utilización de los colores, las imágenes, el arte, la belleza y la gastronomía, intereses que fue desarrollando a lo largo de su vida, con distintas actividades y talleres.

Su primer contacto con el food styling fue a través de la participación en talleres intensivos con una especialista en el oficio de alto reconocimiento internacional. Fue entonces cuando descubrió que con el food styling podía unir y desarrollar las cosas que naturalmente siempre estuvieron en ella.

Talleres de food styling en Sheraton en 2017

Ha realizado producciones publicitarias y editoriales para prestigiosas revistas, bodegas y empresas de gastronomía. Trabaja junto al fotógrafo Federico García en Pictable, realizando producciones de food styling, fotografía y video de alimentos.

En Food Lovers nos mostrará diferentes ideas, tips y trucos para que tu mesa y tus platos luzcan maravillosos, aplicando sus conocimientos de diseño y de estilismo de alimentos.

Food Lovers: ¿Qué es el food styling?

Carolina Aranda: Es una disciplina que hace que la imagen de la comida represente su sabor, aroma y textura, para despertar en el espectador el deseo de probar y vivir la experiencia. El trabajo abarca desde la selección y compra de los ingredientes especialmente seleccionados que se van a utilizar en la producción, a veces también incluye propuestas de recetas, hasta la creación del set en la mesa componiendo con las texturas, colores, vajillas y contrastes, que junto al trabajo de iluminación, crean ambientes agradables que expresan lo que los clientes desean.

Food Lovers: ¿Sos un food lover? ¿Cómo surgió tu pasión por la gastronomía?

CA: ¡Totalmente! me encanta comer rico. Es algo natural, desde muy chica me llamaban la atención los sabores, las comidas de mis abuelas (cada una se especializaba en una receta en particular) y me encantaba la repostería.

Food Lovers: ¿Te gusta comer solamente? ¿o también cocinar?

CA: También me gusta cocinar. Me divierte cocinar para las producciones de fotos o videos y también en casa, me encanta invitar a comer a personas que quiero, disfruto de agasajar con la comida y de compartir momentos divertidos ¡y de felicidad con deliciosos platos de por medio!

Food Lovers: En tu tiempo libre ¿preferís salir a comer o quedarte en casa?

CA: Me gustan ambas cosas, cuando salgo disfruto probando comidas diferentes a lo que acostumbro a comer, de todas maneras, creo que como no me gusta mucho el frío salgo más a comer en verano, en invierno me quedo más en casa y cocino para mi familia o amigos.

Food Lovers: ¿Con qué frecuencia cocinas en casa? ¿Especialidad?

CA: En casa cocino siempre, trato de cocinar variado y de que lo que cocine, aunque sea simple tal vez por falta de tiempo, sea de todas maneras algo rico, disfrutable. Los fines de semana, cuando el tiempo no me apremia, me inclino por las recetas mas bien gourmets, que tengan ingredientes poco convencionales. Cocino de todo, pero diría que mi especialidad es la torta húmeda de limón que cocino casi todos los sábados.

Food Lovers: ¿Qué te pide tu familia o amigos que cocines?

CA: En general en casa trato de cocinar una rica comida con los ingredientes que tengo, un menú fijo que me piden son los huevos revueltos con pan tostado para el desayuno los fines de semana. Mi hijo es el que más me pide comidas en especial, su preferida es ñoquis de papa, ama las papas así que cocino muchas recetas con esta verdura: pastel de papa, carnes y papas con cáscara al horno, merluza a la romana con limón y puré, también me pide la pizza de mozzarella con huevo, la torta húmeda de limón del fin de semana (¡que salga bien esponjosa me dice!) y galletas. Él me ayuda a cocinar muchas veces, me gusta compartir esos momentos con él y que también aprenda.

Mis amigos suelen pedirme una receta que me gusta mucho, una ensalada que lleva hojas verdes, tomates secos, papas y chorizo; el cerdo marinado con jengibre, manzanas asadas y puré dulce de batatas; el guiso de lentejas con distintas carnes y chorizos; el goulash húngaro; ylos panqueques finitos con dulce de leche.

Más allá de la comida que me piden, trato de que sea un momento especial, desde lo que comemos hasta como esta puesta la mesa, con que vajilla, con que combinaciones de colores, con que géneros de mantelería, si pongo flores o velas etc., trato de poner atención a los detalles, como buena alma de diseñadora creo que los objetos nos brindan felicidad al igual que la comida.

Food Lovers: ¿Qué plato te sale mejor?

CA: Los que cocino con más amor.

Food Lovers: ¿Qué accesorio o utensilio no puede faltar en tu cocina? ¿y en tu estudio de food styling?

CA: No puede faltar el rallador, lo uso muchísimo para darle un toque fresco a las comidas rallo cítricos, jengibre, verduras.

Cuando trabajo cocinando a veces lo hago en casa, en el estudio de fotografía o en locaciones que se contratan para la producción, por lo cual en mi caja de food styling no puede faltar nada, ¡llevo una cocina ambulante!

Food Lovers: ¿Qué ingrediente no puede faltar en tu cocina?

CA: ¡No pueden faltar huevos, los compro por maples!

Food Lovers: ¿Lugar preferido para comer afuera en Mendoza?

CA: Me gusta comer en Josefina, todo es especial y rico, María Antonieta me encanta, Bute y Anna Bistró.

Food Lovers: ¿Qué tipo de comida es la que más te gusta al momento de elegir a dónde salir a comer?

CA: Me gusta todo tipo de comida, por lo cual elijo lugares donde ofrezcan variedad, salvo cuando muero por comer un pescado o sushi.

Food Lovers: ¿Cuál es tu destino gastronómico favorito en el mundo?

CA: Francia, viajé de chica y quisiera volver algún día para disfrutar más de su gastronomía.

Food Lovers: ¿Un plato inolvidable?

CA: El arroz con pollo de mi abuela María.

Food Lovers: ¿Qué productos gastronómicos comprás en tus viajes para llevarte a casa?

CA: Compro todo lo que veo y me gusta, compro mucha vajilla y utensilios en mis viajes.

Food Lovers ¿Un consejo para nuestros lectores "food lovers”?

CA: Un consejo sería animarse a poner atención y cuidado a la hora de como presentar los platos y las bandejas de comida en la mesa, como poner la mesa, ver que tenga algún detalle especial, animarse a combinar vajillas y colores diferentes, poner atención en qué vajilla luciría mejor cada comida. Si es un food lover, seguro el sentido del gusto, olfato y tacto lo tendrá bien desarrollado, podemos amplificar la experiencia poniendo más atención al sentido visual.

