En el día del nutricionista entrevistamos a Noelia Giorlando

Hoy 11 de agosto es el Día del Nutricionista. Se festeja en Latinoamérica desde 1974 en conmemoración del nacimiento del Dr. Pedo Escudero, médico argentino que realizó grandes aportes en el área de nutrición.

Y para agasajar a nuestra columnista de nutrición, una "food lover" con todas las letras, decidimos entrevistarla para que la conozcan un poquito más.

Noelia Giorlando tiene 34 años y una hermosa familia: su esposo Nicolás, y sus pequeños Tomás y Agustín. Es mamá full time y nutricionista con especialidad infanto-juvenil. Es una gran promotora de la idea de que el placer y el disfrutar son componentes fundamentales dentro de una alimentación saludable.

A Noelia le encanta escribir (publicamos sus artículos en Food Lovers los días martes), estar en familia, disfrutar de “pequeños grandes momentos”. Actualmente atiende en su consultorio, en el Hospital Santa Isabel de Hungría y en Fundación CETAI, donde trabaja en la prevención de trastornos alimentarios.

Food Lovers: ¿Sos un food lover? ¿Cómo surgió tu pasión por la gastronomía?

Noelia Giorlando: Soy una food lover, y me encanta transmitir que la comida es mucho más que lo que comemos. Disfruto de la cocina creativa, del compartir, y de crear momentos a partir de la comida.

La comida nos atraviesa y nos constituye desde el primer momento, eso es lo que más me apasiona, cómo podemos comunicar, representar, simbolizar la comida a partir de nuestras vivencias, relaciones, afectos y recuerdos.

FL: ¿Te gusta comer solamente? ¿o también cocinar?

NG: Ambas, me encanta crear mis propias versiones de platos tradicionales.

FL: En tu tiempo libre ¿preferís salir a comer o quedarte en casa?

NG: Me gusta salir, pero al ser mis hijos chicos elegimos quedarnos en casa, dónde el comer es más relajado y más disfrutable para todos.

NG: ¿Con qué frecuencia cocinás en casa? ¿Especialidad?

FL: Cocino todos los días, en la semana por lo general hago preparaciones sencillas y rápidas, pero no por eso menos saludables. Los fines de semana tengo más tiempo como para innovar con alguna receta nueva. ¿Mi especialidad? Habría que preguntarle a los comensales de la casa, pero creo que el Pollo Strogonoff , la Tarta de Jamón y Queso y como preparación dulce ¡el Crumblee de frutas me salva siempre!

Noelia Giorlando - Lic. en Nutrición

FL: ¿Qué te pide tu familia o amigos que cocines?

NG: Mis hijos me piden carne, milanesas en todas sus versiones, ¡comen de todo por suerte!

FL: ¿Qué plato te sale mejor?

NG: Los salados me salen mejor, hay menos margen de error que los platos dulces.

FL: ¿Qué accesorio o utensilio no puede faltar en tu cocina?

NG: Creo se puede cocinar con muy poco, sartén, olla… no pueden faltar.

FL: ¿Qué ingrediente no puede faltar en tu cocina?

NG: La avena, me encanta y la agrego a todo lo que puedo, dulce o salado.

FL: ¿Lugar preferido para comer afuera en Mendoza?

NG: Hace bastante que no salimos, hay pocos lugares kids friendly, creo que lo preferido es una casa y con amigos, si salgo me gusta ir a lugares nuevos, no tengo un lugar en particular.

FL: ¿Qué tipo de comida es la que más te gusta al momento de elegir a dónde salir a comer?

NG: Me gusta la comida vegetariana, el sushi, lo agridulce.

FL: ¿Cuál es tu destino gastronómico favorito en el mundo?

NG: Perú es un destino gastronómico que sorprende por sus fusiones, la frescura de los ingredientes, sus combinaciones.

FL: ¿Y tú restaurante favorito en el mundo?

NG: Sigo en la búsqueda.

FL: ¿Un plato inolvidable?

NG: El asado de mi papa es inolvidable y por suerte se repite bastante seguido, las milanesas de peceto de mi abuela Yaya y las empanadas caseras de mi abuela Chiche, son platos muy ligados a lo emocional.

FL: ¿Qué productos gastronómicos comprás en tus viajes para llevarte a casa?

NG: Me gustan los utensilios que salen de lo común y si hay algún especia o ingrediente que me llama la atención también vienen conmigo.

Para Food Lovers es un gusto contar con una profesional de la talla de Noelia Giorlando. Creemos que una buena alimentación, equilibrada y que nos brinde placer, es uno de los pilares fundamentales para cuidar nuestra salud y ser felices. ¡Felicidades a todos los nutricionistas en su día!