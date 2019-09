Cómo convertir en súper alimentos los que comemos todos los días

Reconozcamos que hay una fiebre por la alimentación saludable. Muchos quieren comer menos y mejor, y cambiar de hábitos: más verduras y frutas, productos orgánicos, sin harinas, sin lactosa, hacer ejercicio, etc. En definitiva, quieren cuidar su salud siguiendo consejos que leyeron en algún lado, o vieron en una documental. Existen infinidad de especialistas, tips y estudios. Algunos nos dicen que tenemos que consumir tal o cual alimento que tiene propiedades diferentes y lo convierte en un “súper alimento”, el cual es muy difícil de conseguir o a veces demasiado caro.

Y ante tanto consejo… entonces ¿a quién creerle? Al médico, a la vecina, al que atiende la dietética del barrio, a un amigo, a la nutricionista, al compañero de yoga…

En general cuando me llega algún dato interesante y novedoso, opto por chequear fuentes (recomiendo esta práctica!), y me inclino por aquellos informes que tienen un fundamento científico. Y si no, lo tomo “con pinzas”. Porque hay que reconocer que los grandes avances en cuanto a salud, se han dado gracias a la ciencia, y no a las creencias.

Descubrí recientemente este libro: “Cómo comer mejor”. A simple vista, un libro más de esos que te dicen que tenés que comer más frutas y verduras, menos carnes, y más productos integrales, es decir, la fórmula de siempre. Pues no. Este libro va más allá. Me cautivó.

El autor, James Wong, es botánico, escritor científico, investigador, presentador televisivo de un programa de ciencia en la BBC, y un fanático de la alimentación y la agricultura mundial. En este libro, brinda información sobre cómo aplicar la ciencia en la cocina cotidiana para que los alimentos comunes se potencien. Cómo seleccionarlos, almacenarlos, conservarlos, y prepararlos (combinándolos y procesándolos) para que sean realmente “súper alimentos”. Más vitaminas, minerales, antioxidantes y fibras, traducidos en beneficios para la salud.

Según Wong, encontró bibliotecas repletas de estudios científicos que han quedado sin demasiada difusión, y que él se encargó de leer durante cerca de dos años, para armar este compilado de tips, que aplicados correctamente, elevan el nivel nutricional de casi cualquier alimento vegetal. Comida normal mejorada, ese es el secreto.

Ejemplos: los arándanos cocidos en compota tienen 100% más antioxidantes que crudos. O unos champignones que dejemos al sol un par de horas, tendrán cien veces más de vitamina D (solo por dejarlos al sol!). O los brócolis, que tienen un potencial 300% mayor de ser anticancerígenos si los combinamos con mostaza.

El libro se compone de una introducción para acercarnos a estos conceptos y educarnos sobre terminología científica (usada de forma incorrecta muchas veces), como fitonutrientes, polifenoles o probióticos. Qué alimentos son “buenos” y cuáles “malos” para la mayoría de nosotros y lo verdadero (o no) que hay en esos rótulos. Algunos prejuicios y mitos son expuestos muy bien argumentados: ¿son malos los alimentos procesados? ¿son buenos los productos orgánicos? ¿son malos los carbohidratos? ¿son buenos los productos locales?. No todo es como parece.

Después viene un compilado de productos, y un análisis detenido de cada uno, con datos estadísticos sobre sus propiedades, y cómo varían de acuerdo a la preparación, a la variedad que elijamos, o cómo los guardemos.

En cada producto, Wong se detiene y brinda recetas “mágicas”. Guisos, ensaladas, licuados, aderezos, masitas, salsas, bruschettas, muffins, sándwiches, postres… Interminable la cantidad de opciones y tips. Y con productos que podemos conseguir en la verdulería o en el almacén de la esquina: tomate, lechuga, duraznos… Y hasta té, chocolate, cerveza, y vino.

Cada un de estos consejos están justificados por las investigaciones científicas encontradas por Wong, que a su vez están citadas para que el lector pueda corroborarlas si lo desea.

¿El plus inesperado? Un diseño maravilloso, colorido de principio a fin, con infografías y fotografías de gran calidad. Impensado en un libro “de ciencia”.

Yo lo compré en Librería Técnica (Rivadavia casi San Martín, Mendoza), pero se puede conseguir por internet en BuscaLibre, Merecado Libre o Temátika.

Título: Cómo comer mejor

Autor: James Wong

Editorial: Gaia Ediciones – AlfaOmega

Colección: Nutrición y salud

ISBN 978 84 8445 660 4

Tapa dura

Páginas: 224

Precio: $1.850 a $2.230 (Septiembre 2019)