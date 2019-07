Cocina sana y sencilla: un libro para los que quieren comer rico y saludable

Dado el auge de la filosofía healthy que recorre estanterías de espacios de alimentación y, también de librerías, Inés Ortega y Marina Rivas vuelven a unir trabajo y esfuerzo para lanzar un nuevo proyecto: Cocina sana y sencilla.

.

Se trata de un recetario de 640 páginas que ofrece 350 propuestas que definen como “recetas tanto tradicionales como de plena tendencia que, por su sencillez, nos ayudan a alejarnos de la pereza de cocinar, a huir de los alimentos procesados y ricos en grasas saturadas y azúcares, a organizar nuestra despensa y a optimizar el poco tiempo disponible sin renunciar a propuestas extremadamente sabrosas y saludables”. Y añaden “El libro hace especial hincapié en la necesidad de consumir productos de temporada y nos ofrece una completa guía de alimentos en su momento óptimo de consumo según la estación, con el fin no solo de mantener un buen estado de salud y energía, sino también de contribuir a la conservación del medio ambiente”.

.Inés Ortega y Marina Rivas

Inés es intolerante al gluten; Marina, a la lactosa. “Yo me daba cuenta de que cuando salía a comer o cenar había muchos platos que no podía comer -recuerda Marina-. Hay muchísimos platos que se hacen con leche, con nata… También es evidente que cada día hay más personas celíacas y con distintas intolerancias. Por eso era tan interesante escribir un libro ofreciendo recetas que facilitaran hacer un mismo menú para toda la familia. Nos costó mucho, porque la adaptación no es fácil, pero es muy satisfactorio ofrecer opciones que son igual de sabrosas”.

.Baos. Una de las recetas del libro.

Al margen de las recetas, el libro añade una guía de alimentos en su momento óptimo de consumo según la estación, qué y cuándo comprar, cómo interpretar la información de las etiquetas e incluso ofrece ideas para confeccionar menús completos. No es solo un recetario, sino también una guía. Con un capítulo para deportistas, otro para hipertensos, otro para planificación… Encontraremos recetas de siempre, pero con un punto diferenciador.

.Otro libro de las autoras: cocinar sin gluten, sin huevo y sin lactosa.

En esta idea de mantener el mismo espíritu, explica Inés, no podemos olvidar que “puede que haya lectores que no tengan ni idea de cocinar. Por eso hacemos una serie de recomendaciones acerca de los implementos que debes tener en la cocina, qué utensilios no deben faltar… Pero, sobre todo, la idea es, como decía mi madre, que ‘si seguís la receta, te sale seguro’. Luego ya dependerá de que tengas más o menos gracia, de que le sepás dar tu toque. Pero al menos tenés una garantía de que el plato te va a salir bien”.

Título: Cocina sana y sencilla

Autor: Inés Ortega y Marina Rivas

Editorial: Alianza Editorial

Número de páginas: 640

Precio: $1.440

Se puede compran online en Argentina en este link: buscalibre con envío gratuito.

Fuente: sietecanibales - elconfidencial