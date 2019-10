50 Best Latam: la parrilla Don Julio sigue liderando en Argentina

Este jueves se develó la famosa lista que destaca a los 50 mejores restaurantes de Latinoamérica. La ceremonia se llevó a cabo en la Usina del Arte, en La Boca, Buenos Aires, con la presencia de grandes referentes de la gastronomía a nivel mundial como el chef Dabiz Muñoz, el peruano Gastón Acurio y el argentino número uno del mundo Mauro Colagreco.

Fue coronado por tercer año consecutivo como The Best restaurant in Latin America el peruano Maido (#10 del mundo) del chef Mitsuharu Tsumura, que ofrece cocina nikkei (fusión japonesa peruana) y está ubicado en Lima. El 2º lugar fue para otro restaurante peruano, Central, de Pía León y Virgilio Martínez, que también obtuvo un reconocimiento por su compromiso sustentable. El 3er puesto fue para el mexicano Pujol, de Enrique Olvera; y el 4º para la parrilla Don Julio de Pablo Rivero ubicada en Palermo, Buenos Aires.

Un balance negativo para Argentina

Lo positivo: la parrilla Don Julio (#34 del mundo) esta vez ascendió 2 lugares para ubicarse #4 de Latinoamérica con respecto a 2018. Y el chef Tomás Kalika del restaurante de cocina judía Mishiguene obtuvo el galardón como Mejor chef 2019 votado por sus pares (Chef´s Choice Award). Además, que este gran evento de nivel mundial se haya realizado en Buenos Aires, se traduce en muchos beneficios para nuestro país como destino turístico. Pero el balance fue negativo.

El ganador del Chefs' Choice Award, Tomas Kalika.

A pesar del ascenso de Don Julio, el resto de los “preferidos” argentinos sufrieron descensos y menor protagonismo en comparación con el año anterior y con otros países; de 10 restaurantes argentinos en la lista en 2018, quedaron solo 8 este año (Perú y México tienen 11 restaurantes en la lista cada uno).

Mishiguene pasó del puesto 18 al 20. Tegui del 11 al 25. El Baqueano del 36 al 39. . Elena del 32 al 45. Chila del 19 al 29. Gran Dabbang del 38 al 46. Narda Comedor del 46 al 50. Quedaron fuera de la lista Aramburu y Proper.

La lista de los argentinos quedó conformada de esta manera:

El mejor restaurante de Argentina es Don Julio.

1 Don Julio (4 Latam)

2 Mishiguene (20 Latam)

3 Tegui (25 Latam)

4 Chila (29 Latam)

5 El Baqueano (29 Latam)

6 Elena (45 Latam)

7 Gran Dabbang (46 Latam)

8. Narda Comedor (50 Latam)

La lista completa de Latinoamérica:

1 Maido (Lima, Perú)

2 Central (Lima, Perú) Y “Sustainable Restaurant Award”

3 Pujol (Ciudad de México, México)

4 Don Julio (Buenos Aires, Argentina)

5 Boragó (Santiago, Chile)

6 A Casa do Porco (São Paulo, Brasil)

7 El Chato (Bogotá, Colombia)

8 Leo (Bogotá, Colombia)

9 Osso (Lima, Perú)

10 D.O.M. (São Paulo, Brasil)

22 Quintonil (Ciudad de México, México)

12 Isolina (Lima, Perú)

13 Astrid y Gastón (Lima, Perú)

14 Alcalde (Guadalajara, México) – el ascenso más improtante

15 Pangea (Monterrey, México)

16 Sud 777 (Ciudad de México, México)

17 Maito (Ciudad de Panamá, Panamá)

18 Maní (São Paulo, Brasil)

19 Rafael (Lima, Perú)

20 Mishiguene (Buenos Aires, Argentina)

21 Kjolle (Lima, Perú) - La entrada más alta de la lista este año

22 Harry Sasson (Bogotá, Colombia)

23 Oteque (Rio de Janeiro, Brasil)

24 Lasai (Río de Janeiro, Brasil) Y “Art of Hospitality Award”

25 Tegui (Buenos Aires, Argentina)

26 La Mar (Lima, Perú)

27 Rosetta (Ciudad de México, México)

28 Máximo Bistrot (Ciudad de México, México)

29 Chila (Buenos Aires, Argentina)

30 Ambrosía (Santiago, Chile)

31 Nicos (Ciudad de México, México)

32 Le Chique (Cancún, México)

33 Parador La Huella (José Ignacio, Uruguay)

34 De Patio (Santiago, Chile) – Nuevo en la lista

35 Olympe (Río de Janeiro, Brasil)

36 Mil (Cusco, Perú) – Otro nuevo en la lista, el restaurante de Pía León y Virgilio Martínez.

37 Restaurante 040 (Santiago, Chile)

38 La Docena (Polanco, Ciudad de México, México) – Nuevo en la lista

39 El Baqueano (Buenos Aires, Argentina)

40 Evvai (São Paulo, Brasil) – Nuevo en la lista

41 La Docena (Guadalajara, México)

42 Manu (Curitiba, Brasil) – Nuevo en la lista

43 Mocotó (São Paulo, Brasil)

44 Osaka (Santiago, Chile)

45 Elena (Buenos Aires, Argentina)

46 Gran Dabbang (Buenos Aires, Argentina)

47 99 (Santiago, Chile)

48 Malabar (Lima, Perú)

49 Mayta (Lima, Perú) – Nuevo en la lista

50 Narda Comedor (Buenos Aires, Argentina)