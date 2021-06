Prepara una exquisita polenta orgánica con salsa de tomate natural

Hay platos de la gastronomía que permiten disfrutar de alto tan sabroso como saludable. En esta oportunidad, compartimos la receta para preparar de forma rápida y sencilla una polenta orgánica con salsa de tomate natural.

Tal como sucede con una enorme cantidad de alimentos y productos en general, la polenta no se encuentra exenta de presentar químicos dañinos para la salud. En este sentido, su versión orgánica es elaborada con maíces de campos que trabajan con semillas no transgénicas y que no hacen uso de agrotóxicos.

Polenta orgánica con salsa de tomate natural. Fuente: cocinayrecetas.hola.com

Polenta al natural: todo lo que hace falta

Ingredientes. Para preparar unos 3-4 platos se requiere de:

250 gr. de polenta orgánica.

700 ml. de agua.

1 kg. de tomate maduro tipo perita.

1 cebolla.

1 diente de ajo.

Sal y pimienta negra recién molida (a gusto personal).

Aceite de oliva (cantidad necesaria).

1 pizca de azúcar.

1 pizca de perejil fresco.

¿Cómo hacer la polenta orgánica con salsa de tomate natural paso a paso?

Elaboración. Teniendo en cuenta que la polenta se prepara con rapidez, la clave de este plato está en comenzar primero por la salsa de tomate.

Para esto, hay que lavar y cortar los tomates. En una sartén lo suficientemente grande como para que entre todo, poner un hilo de aceite de oliva, agregar la cebolla y el ajo y llevar al fuego hasta que la primera comience a transparentarse.

Logrado este punto, sumar los trozos de tomate y dejar cocinar a fuego moderado durante al menos 30 minutos, revolviendo cada tanto para evitar que se pegue.

Fuente: directoalpaladar.com

Transcurrido este tiempo, colocar la preparación en una minipimer y procesar hasta que todo quede bien homogéneo. Si eres de los que prefieren la salsa de tomate con distintas texturas, puedes obviar este paso y seguir cocinando.

De vuelta en la sartén, es momento de condimentar. Para esto, hay que agregar la sal, la pimienta y el perejil fresco picado. En cuanto al azúcar, se suma una pizca para que la salsa no sea tan ácida.

Con la salsa de tomate natural ya lista, ahora sí es momento de preparar la polenta orgánica. En una olla, poner a calentar el agua y, una vez que rompe el hervor, ir agregando de a poquito la polenta, siempre revolviendo para evitar que se formen grumos.

Una vez que ya está toda, hay que dejarla en el fuego hasta obtener la consistencia preferida.

En cuanto a la presentación del plato, hay dos opciones: integrar la polenta con la salsa de tomate, o bien servir la primera y luego colocar por encima la salsa.

De cualquier manera, el resultado que se obtiene es tan delicioso como saludable. Quienes así lo prefieran, pueden agregar un poco de queso rallado y listo, ¡a disfrutar!

