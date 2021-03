Tortilla de mozzarella paso a paso

La tortilla de mozzarella no es una de las recetas más famosas, pero es perfecta para quienes necesiten hacer un menú rápido al mediodía y también es una opción para los que lleven comida al trabajo porque se puede comer fría. Prepararla es muy sencillo y no se necesitan muchos ingredientes.



Cuando se habla de tortilla se piensa automáticamente en tortilla de papa, pero hay opciones que no incluyen este elemento. La opción que se ofrece a continuación es la más sencilla, pero se puede personalizar gusto con jamón cocido o aceitunas.

Fuente: Cocina y Vino.

Ingredientes

Para 4 personas:

8 huevos medianos

1 ramita de tomillo

1 ramita de perejil

Cebollín al gusto

Espinacas (opcional)

6 tomates cherry

2 bolas de mozzarella

Aceite de oliva

Sal y pimienta

Preparación paso a paso

Lavar el tomillo y el perejil, secar con papel de cocina y picarlos para que queden muy chiquitos.

Lavar los tomates, secar y cortarlos por la mitad, mientras tanto escurrir las bolas de mozzarella, cortarlas en láminas y cortar por la mitad las más grandes.

Poner los dos huevos en un bowl, condimentar con sal y pimienta, y comenzar a batirlos. Agregar una cuarta parte del tomillo y el perejil al bowl mientras se bate.

Prender la hornalla a fuego lento con un poco de aceite para que no pegue la mezcla y verter la preparación del bowl. Dejar el fuego al mínimo y dejar cocinar la tortilla durante 1 minuto.

Colocar en una esquina de la tortilla la mozzarella y los tomates, y luego doblar con una espátula para tapar el relleno. Retirar una vez que la mozzarella esté casi derretida. Se puede agregar un poco de salsa de tomate arriba.

Repetir el paso anterior con el resto de los huevos, las hierbas, el queso y los tomates, hasta obtener 3 tortillas más.

