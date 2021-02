Cinco usos del queso de crema que todavía no conocías

Si bien el queso crema es un excelente snack para consumirlo untado en tostadas también puede ser protagonista de distintas recetas dulces y saladas. El nombre que lleva revela su naturaleza: este tipo de queso sin corteza posee una textura untable y cremosa.

Está dentro del grupo de quesos frescos. Su color es prácticamente blanco, su sabor suave y se conserva en un tarro a baja temperatura en la heladera. La ligera acidez que presenta lo hace un buen elemento de contraste en las recetas de repostería y en las preparaciones saladas.

Una de sus mejores funciones es suavizar salsas. Además, es uno de los ingredientes principales de la famosa torta sin horno que está hecha también de galletitas y dulce de leche: la chocotorta.

Los mil usos del queso crema

Prácticamente no hay receta que no pueda adaptarse para incluirlo, pero seguro puede servirte este repaso para conocer algunos usos que aún no se te habían ocurrido, y los pongas en práctica.

Helados. Puede actuar como ingrediente principal para hacer helado casero. Sólo hará falta mezclar con frutas, chocolate o frutos secos en una licuadora y llevar al freezer en moldes adecuados. Su balance entre proteínas y grasas le dan una base ideal que otorga la cremosidad a la preparación.

Mousses y espumas. Incorporar queso crema ayuda a no tener que incorporar demasiada gelatina u otro espesante a este tipo de elaboraciones. Además agrega suavidad y sabor.

Incorporar queso crema ayuda a no tener que incorporar demasiada gelatina u otro espesante a este tipo de elaboraciones. Además agrega suavidad y sabor. Paté. En este caso el queso crema servirá de aglutinante, además de otorgar sabor. Su textura resultará ideal para combinar con tostadas o untar sobre canapés.

En este caso el queso crema servirá de aglutinante, además de otorgar sabor. Su textura resultará ideal para combinar con tostadas o untar sobre canapés. Smoothies. Los batidos de frutas y verduras están de moda por ser una manera fácil de incorporar hábitos saludables a la alimentación cotidiana. El queso crema en ellos no solo aportará un toque distinto sino que además sumará a su valor nutricional.

Fondue. Hay tantas versiones de este plato suizo que es imposible no encontrar un puñado de ellas sin este ingrediente mágico: el queso crema. La fondue de queso con un toque de esta variedad de queso fresco es un hit que agradecerán tus invitados.

Para dudas, sugerencias de nuevas recetas y comentarios, te invitamos a escribirnos a contacto@mdzol.com y responderemos a la brevedad.