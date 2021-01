Votadas por el público: las mejores y más deliciosas cápsulas de café

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) determinó cuáles son las mejores cápsulas de café, teniendo en cuenta las más originales y compatibles para las cafeteras Nespresso y Dolce Gusto. El ranking se realizó luego de hacer análisis en laboratorios.

El café es una de las tres bebidas más consumidas (junto al agua y el té) y una de las más comercializadas en todo el mundo. Hay diferentes maneras de prepararlas, como instantánea, en cafetera y desde hace años se consumen las populares cápsulas de café.

Las mejores marcas son caras y para quienes tomen en tazones de café no es rentable, ya que su medida es chica. Si bien existen marcas más baratas conocidas como "compatibles", los usuarios prefieren no arriesgarse porque consideran que son de menor calidad. Si bien el gusto puede ser menos rico, la OCU afirmó que las marcas compatibles no dañan las cafeteras y las recomienda, ya que se puede ahorrar 180 euros al año.

Una máquina Nespresso tiene un valor a partir de los 14 mil pesos argentinos y pueden alcanzar los 30.000 pesos argentinos si se quieren tener también la batidora de leche. En el caso de las máquinas Dolce Gusto, son un poco más accesibles: empiezan en los 13.000 pesos y pueden llegar a los 20.000. Se trata de un gusto en el que el consumidor promedio parece no temer a invertir.

Ranking de las mejores cápsulas

Para realizar el ranking, la OCU tomó como parámetro el etiquetado, la humedad, los sólidos solubles, la cafeína y los contaminantes. Todas las pruebas se hicieron en laboratorio y hasta realizaron una prueba organoléptica.

Para cafeteras tipo Dolce Gusto:

Nescafé Dolce Gusto Ristretto Ardenza 11. Precio: 0,26 euros la cápsula. Puntuación: 74/100.

Precio: 0,26 euros la cápsula. Puntuación: 74/100. Auchan Espresso Intenso9 (Alcampo). Precio: 0,20 euros la cápsula. Puntuación: 74/100.

Precio: 0,20 euros la cápsula. Puntuación: 74/100. Carrefour Intenso. Precio: 0,21 euros la cápsula. Puntuación: 73/100.

Precio: 0,21 euros la cápsula. Puntuación: 73/100. Nescafé Dolce Gusto Espresso Intenso 7. Precio: 0,26 euros la cápsula. Puntuación: 70/100.

Precio: 0,26 euros la cápsula. Puntuación: 70/100. Marcilla Espresso 10. Precio: 0,30 euros la cápsula. Puntuación: 69/100.

Para cafeteras Nespresso:

Nespresso Ispirazione Ristretto Italiano. Precio: 0,42 euros la cápsula. Puntuación: 78/100.

Precio: 0,42 euros la cápsula. Puntuación: 78/100. Carrefour Intenso. Precio: euros la cápsula. Puntuación: 78/100.

Precio: euros la cápsula. Puntuación: 78/100. Auchan Fortissimo 10 (Alcampo). Precio:euros la cápsula. Puntuación: 76/100.

Precio:euros la cápsula. Puntuación: 76/100. Saimaza Fuerte Expresso 9. Precio:0,20 euros la cápsula. Puntuación: 76/100.

Precio:0,20 euros la cápsula. Puntuación: 76/100. Dia Cafe Espresso Intenso 7. Precio:0,20 euros la cápsula. Puntuación: 75/100.

¿Te tentaste? No importa la estación del año: disfrutar de un delicioso café tradicional, latte espumoso o blend especiado es un gusto que vale la pena darse mientras se pueda.