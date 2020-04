La comida en tiempos de coronavirus: manipulación y riesgos

Son muchas las recomendaciones que escuchamos a diario, y algunas se contradicen con otras. Por eso es importante siempre prestarle atención a fuentes confiables.

A continuación algunas preguntas y respuestas para que tengas en cuenta a la hora de elegir qué comer y cómo manipular los alimentos para que sean seguros.

¿Se puede transmitir el COVID-19 a través de los alimentos? No hay pruebas de que se transmita el virus a través de la comida. Sí se transmite a través de gotitas de saliva que puedan caer eventualmente en una superficie y luego ingresar al cuerpo a través de las mucosas (nariz, boca, ojos). Es decir que es importante desinfectar la superficie de los alimentos, como lo hacemos con las llaves, el celular, los anteojos, etc. Y lavarse las mano antes de cocinar y antes de comer.

Según la EFSA (Autoridad Sanitaria Europea de Seguridad Alimentaria) las experiencias anteriores por brotes de coronavirus afines, como el coronavirus (SARS-CoV o el coronavirus MERS-CoV) no indican que se haya producido transmisión a través del consumo de alimentos. Ver informe en este link.

¿Es posible contagiarnos a través de la comida que hayamos pedido por delivery a un restaurante?

Por el momento no hay pruebas de que esto haya sucedido. Ante la duda, calentar la comida recibida. El virus muere si lo sometemos al calor a 92 ºC por 15 minutos. Ver informe en este link . El horno al "mínimo" por lo general alcanza entre los 100 y 120 ºC. Otra opción aconsejable es pedir platos crudos y cocinarlos en casa.



¿Qué cuidados tener al manipular alimentos?

Utilizar barbijo o protector que eviten que la persona que elabora alimentos no sea agente de transmisión si llegara a estar enfermo.

Lavarse bien la manos antes y después de manipular alimentos. Evitar tocarse la cara.

En caso de usar guantes, desecharlos correctamente sin tocar su parte externa. Evitar tocarse la cara con los guantes.

Desinfectar la superficie de los alimentos con agua con lavandina o agua con alcohol.

Limpiar varias veces al día los espacios de manipulación de alimentos: mesada, mesa, pileta, cocina, electrodomésticos.

Evitar la manipulación cruzada (alimentos crudos con cocidos, o carnes con verduras por ej.)

Mantener los productos a temperatura correcta. No descongelar a temperatura ambiente. Evitar que se rompa la cadena de frío.

Las personas que tengan síntomas de COVID-19 y trabajan en establecimientos de elaboración de comida, deben comunicarlo a sus superiores, no trabajar, y aislarse

¿Qué cuidados tener al cocinar?

Hervir sopas y guisos, que se cocinen bien y lleguen a altas femperaturas.

Cocer los alimentos lo más que se pueda, evitar consumir carnes o huevo crudo.

¿De qué otro modo colaborar con esta situación de emergencia?

Tratar de conservar la salud (ya que los profesionales estarán con mucho trabajo), alimentarse equilibradamente, y evitar intoxicaciones alimentarias u accidentes. De esta manera colaboramos a no sobrecargar el sistema sanitario.

Evitar comprar de más, es decir más alimentos del que vamos a consumir, para evitar desabastecimiento.

Planificar compras para ir a buscar lo necesario, hacerlo con poca frecuencia y rápidamente. Debe salir a hacer compras solo una persona por grupo familiar. También podés hacer compras para otros vecinos y optimizar las salidas.

Si tenés síntomas, no salgas.

Usar tus propias bolsas o carritos, y desinfectarlos luego de la compra. Evitar el uso de carros de supermercado.

¿Qué hacer al llegar a casa después de hacer las compras?

Apoyar la bolsas en el piso, no sobre mesada ni mesa.

Lavarnos las manos antes y después de sacar los alimentos de la bolsas.

Sacarnos la ropa y lavarla. Cambiarnos de zapatos. Desinfectar los zapatos utilizados para salir.

Desinfectar las bolsas o desecharlas, y desinfectar todo lo comprado. Pasando un trapo con agua con lavandina o alcohol.

Frutas y verduras dejarlas sumergidas por 10 minutos en agua con lavandina en esta proporción: 5 litros por 15 ml de lavandina. Luego enjuagar.

¿Los enfermos deben alimentarse de algún modo específico?

Simplemente deben alimentarse de modo saludable y equilibrado. Eso, sumado a ejercicio, buen ánimo, y buen descanso, ayudan a mantener las defensas altas. Consultar a un nutricionista para que indique un plan alimentario según requerimiento del paciente.

¿Hay algo que pueda consumir para prevenir o tratar la enfermedad por coronavirus?

No existen pruebas científicas de que consumiendo algunos alimentos se prevenga o se trate la enfermedad. Ni limón, o bicarbonato, o ajo, o cebolla, o vitamina C, etc.

Fuente: Infoalimentos y Ministerio de Salud de República Argentina

Profesionales consultados: Llic. en Nutrición Noelia Giorlando. Dra.en bioquímica Mariana Koppmann. Dr. Mario Bianchi (clínico).

