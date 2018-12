Silvana Biagiotti: "Tal vez no tenemos al turismo incorporado como industria al nivel de la vitivinicultura"

La industria del turismo en Mendoza estuvo en el eje del debate en la Mesa MDZ de este miércoles, con la visita de la reconocida empresaria Silvana Biagiotti.

En el marco del ciclo Evolución MDZ Biagiotti, pareja del ministro de Economía, Martín Kerchner, se animó a compartir su visión sobre qué necesita el sector para aportar cada vez más a la provincia:

- ¿Cuál es la foto del turismo hoy en Mendoza?

- Tenemos mucho potencial. Hoy es muy importante... el tipo de cambio genera una dinamización de la economía, y el turismo es la actividad más sensible en la creación de empleo.

- Uno identifica vacaciones con ciertos periodos del años, pero en su visión es hoy algo sostenido en Argentina...

- Así es. Cuando el tipo de cambió saltó de $28 a $40 se generó una competitividad importante con destinos cercanos. Más visitantes de países limítrofes vinieron por la ventaja de su moneda, así como nosotros lo hicimos en su momento yendo a Chile. Además Mendoza se ha potenciado con las nuevas conexiones a través de Panamá, Sao Paulo, y, a nivel doméstico, las lowcost.

- Recibís gente todo el tiempo en tus eventos. ¿Qué reclaman los visitantes?

- Sí, hacemos encuestas de calidad y estamos certificados con las normas ISO 9001. Mendoza es muy elegida en el caso de congresos, por ejemplo, por nuestros hoteles 5 estrellas. Además tenemos médicos, ingenieros y enólogos, entre otros, que son ya verdaderos embajadores de la provincia en el mundo.

- El mendocino típico, ¿tiene el chip de buen anfitrión?

- El mendocino tiene un carácter montañés. Es muy exigente... somos muy estudiosos porque tenemos muchas universidades, pero nos falta fortalecer un poco el carácter. Este año con Mendoza Bureau en el marco del BID formulamos la campaña “Todos somos anfitriones”. La idea es que entienda que tiene que cuidar al turista, asistirlo, ser amable y que no se asuste si habla otro idioma.

- Pero una industria como el turismo no puede depender solo de los anabólicos de la devaluación...

- No, claro. La devaluación nos favoreció, pero la industria de hospitalidad es eso, una industria, y muy importante en la matriz productiva. Hoy restaurantes, hotelería y servicios turísticos representa el 24% del Producto Bruto Geográfico (PBG). Tal vez no lo tenemos incorporado como industria al nivel de la vitivinicultura y no valoramos aún su peso.

- ¿Mendoza es ofrecida en paquetes de agencias internacionales?

- Sí, somos uno de los destinos más elegidos de Latinoamérica en general y de Argentina en particular. Además firmamos convenios con los Bureau de Santiago de Chile y de Lima para promocionarnos en el mundo junto con ellos pensando en que el turista que viene de lejos (China, Australia) no visita solo un destino. Nos faltaría la pata del Bureau de Sao Paulo para completar la oferta.

La entrevista completa a Silvana Biagiotti en la Mesa MDZ: