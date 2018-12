Vargas Arizu: "Mendoza es la provincia con más marcas en el mundo"

La sostenibilidad de políticas de Estado es la clave para la evolución económica y, con ello, la social del país. Así lo subrayó una vez más el empresario agrícola industrial mendocino Rodolfo Vargas Arizu, titular de la bodega Tierras Altas, pero además, un impulsor de las acciones público privadas para conquistar mercados en el mundo. Presente en la "Mesa MDZ" en el marco del ciclo "Evolución de Mendoza", sostuvo que "que no haya un único camino en materia de política económica, que por sorpresa te invita a exportar y luego te pone retenciones y te acota, y así sucesivamente, hace que las empresas sean permanentemente fluctuantes". Dio el testimonio familiar de los Arizu en materia vitivinícola, cuando en Villa Atuel tenían la finca vitivinícola más grande del mundo. "Hoy serían una multinacional, pero como consecuencia de esbozos buenos y luego caminos al populismo que fueron cortándole cualquier posibilidad de crecimiento".

Señaló, sobre este tipo de políticas, que "el populismo en apariencia le da cosas a la gente, pero la gente no tiene ni idea de todo lo que le quitaron".

En cifras: "Exportamos 70 mil millones de dólares y debiéramos estar exportando 150 a 200 mil millones; Mendoza en el plan 2020 tenía para exportar 1500 o 2.000 millones de dólares. Llegamos a los 1.100 y volvimos a bajar a los 1.000. La vitivinicultura demostró en la década de los años 90 que era perfectamente posible exportar, porque allí fue tremenda: 1.700 millones de dólares, la más alta en la industria. Cuando nos dimos cuenta de que nuestros vinos y aceites de oliva eran muy buenos, compramos tecnología para hacer las cosas mejor y salimos a vender".

El futuro de Mendoza

Sobre el panorama de futuro y oportunidades de Mendoza, Vargas Arizu afirmó que "somos la más federal de todas las provincias, con una población con mucha cultura, con gente de nivel internacional trabajando en el exterior. Mendoza es la provincia que tiene la mayor cantidad de marcas haciendo presencia en el mundo: de vino y de un montón de productos".

"Tenemos -completó- muchísimo por hacer en Mendoza; le podemos dar una gran lección a la Argentina con la experiencia en exportación. Tenemos una gran relación con Brasil, en donde está el futuro de toda la frutihorticultura y esperemos que la Nación ponga gente que sepa en la embajada en ese país. Hay que darle oportunidades a la gente que sabe y no a los que hablan bonito".

"En Mendoza este gobierno ha mejorado mucho la administración pública, pero no tenemos embajadores, solamente uno en Chile. El embajador de Brasil tendría que ser mendocino porque el 47% de nuestras exportaciones van allí. Conocemos de comercio exterior, más que otras provincias", indicó.

La minería

Además, se explayó sobre la necesidad de "ampliar la matriz productiva". "La Argentina -dijo Vargas Arizu- tiene grandes posibilidades en agricultura, industria, turismo y en minería". Sobre lo último, advirtió que "dejan opinar a cualquiera que hable de minería. Si hay minería en Nueva Zelanda, en Canadá, con todos los cuidados que hay que tener, tiene que existir. Tiene que haber una minería pujante en Mendoza porque si no nuestros hijos se van a ir a vivir a otro lugar. Si tenemos una minería que funcione y sea controlada, no van a alcanzar las casas y departamentos para alquilar, no va a ser suficiente la gente que quiera venir a disfrutar el clima de Mendoza para vivir y trabajar. Tiene que haber muchísimo más trabajo en Mendoza".

El análisis puntual de la vitivinicultura, su presente y futuro, y el fracaso de la olivicultura (tema del cual es uno de los máximos expertos del país) en el video de arriba.