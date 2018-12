Marcelo Ortega: Film Andes y el motor de la industria audiovisual

Escuchá el podcast de la entrevista a Marcelo Ortega en "Cambio de aire":

“Estamos convencidos que las industrias creativas serán las que lideren el desarrollo económico de las sociedades del futuro y será uno de los sectores en más rápida expansión a nivel mundial”, expresa Alejandra Luzardo experta del BID que en su ultima publicación se pregunta:

¿Quién iba a decir que en las manos de los creativos, diseñadores, artistas y emprendedores podía estar parte de la respuesta a los desafíos de desarrollo de América Latina y el Caribe?

“La creatividad, como motor de innovación, puede contribuir a la diversificación como herramienta para desarrollar una economía competitiva a nivel mundial basada en el talento, la innovación y el conocimiento. “

“El cine y los videojuegos, las artes visuales y del espectáculo, el diseño, el turismo y el patrimonio cultural, la fotografía y la publicidad entre otras disciplinas, conforman un gran conjunto de actividades que de manera encadenada, permiten que las ideas se transformen en bienes y servicios basados en la propiedad intelectual, convirtiéndose en fuente genuina de desarrollo, riqueza y empleo.”

En 2013 el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), valida esto y lo expone en diversas publicaciones y eventos denominados: “El universo naranja”.

Con la publicación del libro La Economía Naranja, esta entidad de financiamiento internacional puso foco en un fenómeno que despierta cada vez más interés en las agendas de desarrollo de los países de América Latina y el mundo: su práctica impulsa el crecimiento económico a través de la creación de valor, y sus iniciativas se han convertido en sistemas de innovación en sectores prioritarios para la región.

LA INDUSTRIA AUDIOVISUAL

En este contexto, el sector de la Industria Audiovisual ( Cine, TV, Series, documentales, videojuegos, deportes electrónicos y narrativas transmedia), viene creciendo de manera exponencial en el mundo; tanto en la generación como en el consumo.

Las audiencias se amplían, las plataformas de exhibición crecen y se multiplican, la distribución llega a todos en diferentes formatos y en la manera de ver y disfrutar un producto audiovisual conviven al mismo tiempo lo tradicional y la innovación.

Tanto en las salas de cine como a través de los dispositivos móviles el publico consume cada vez mas y también interactúa con eso que ve.

Como lo señalan varios expertos, el contenido audiovisual es “el producto mas consumido por la humanidad contemporánea, después del aire.”

Al mismo tiempo el sector a nivel global crece y se posiciona como negocio de alta rentabilidad y en consecuencia genera empleo diverso y se constituye como elemento de valor cultural e identitario de los lugares donde se produce.

Todo esto tiene una incidencia directa en las matrices productivas de las regiones donde se desarrolla, como ejemplo el 7% PBI de California lo compone la industria audiovisual.

POR QUÉ MENDOZA

Mendoza se posiciona como un importante centro de desarrollo de la industria Creativa y Audiovisual: por su diversidad paisajística, por su clima y los cas 300 dias de sol al año, por el valor simbólico de tener los mejores viñedos del mundo y la imponente cordillera de Los Andes. y por su posición geoestratégica que la conecta con las ciudades más importantes del mundo.

Tiene un recurso humano optimo para el desarrollo del sector Audiovisual y en forma permanente productores, directores, actores y técnicos vinculados a la industria audiovisual han elegido y eligen esta región para desarrollar sus proyectos.

Lo consideran un sitio ideal para locaciones y hoy esta en condiciones de ser una gran productora de contenidos.

Desde hace 3 años el Clúster Audiovisual Film Andes se propuso generar un ecosistema asociativo de productores audiovisuales orgánico y diverso, recuperando la marca de lo que fuera en los años 50 la gran productora de cine en Sudamérica.

Un espacio desde donde se lidere la región y se promuevan políticas publicas que atraigan inversiones con un marco adecuado para producir mas y mejor.

Film Andes es una organización civil que reúne a 40 productoras audiovisuales a las que se suman todas las universidades de Mendoza, los medios de comunicación privados y públicos y entidades como ProMendoza y el IDITS, logrando posicionarse como el primer clúster audiovisual apoyado por el BID en Latinoamérica.

La entidad tiene una base de 250 proyectos en desarrollo estimando una inversión anual de 10 millones de dólares con la generación de 3000 puestos de trabajo a lo largo de los próximos 5 años, lo que se suma a las externalidades positivas hacia otros sectores como el turístico, el gastronómico, el educativo y los servicios.

Por otra parte la participación en mercados, ferias y festivales internacionales, ha consolidado a Film Andes como una marca que regional y se constituye como parte fundamental del Corredor Audiovisual Argentino que suma a Córdoba, Tucumán, Misiones, Rosario, Bariloche y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

LOS ESCENARIOS

Creemos y trabajamos en las Industrias Creativas: generadora de identidad, desarrollo, innovación, empleo y riqueza.

Con un capital humano multidisciplinario estamos consolidando un sector socialmente responsable, culturalmente positivo y económicamente sustentable.

En una mirada Estratégica y Prospectiva trabajamos en 4 ejes

1. CONSTRUIR COMUNIDAD:

Consolidar e incrementar el Clúster Audiovisual Film Andes convocando a los sectores de la cadena de valor para profesionalizar la gestión, contar con información estratégica y desarrollar una inserción inteligente en los mercados internacioneles

2. DESARROLLAR PROYECTOS:

Generar las condiciones para producir de 20 a 30 contenidos audiovisuales por año, atrayendo invesiones y logrando posicionarlos como oferta a nivel internacional con la identidad local.

3. CONSOLIDAR UN TERRITORIO:

Recuperar un espacio físico y urbanístico de referencia con la resignificación de una interzona urbana en el área metropolitana (Unicipio) de Mendoza y Godoy Cruz, resignificando y readaptando ex bodega Arizu y los barrios Bombal y Bombal Sur constituyendo el primer Distrito Creativo de Argentina.

4. VISIBILIDAD Y COMUNICACIÓN:

Referenciar, consolidar y comunicar la marca Film Andes como sello de calidad, denominación de origen y oferta exportable que se venda al mundo y atraiga inversión directa y genuina. Junto a la consigna WE ARE READY TO FILM, que motiva, impulsa identifica y visibiliza.