Marcelino Iglesias: "La Seguridad no la deben brindar los municipios"

El intendente de Guaymallén, Marcelino Iglesias, visitó los estudios de MDZ Radio para participar del programa "Otra Manera" y realizó un balance de su gestión, criticó a la oposición recordando el estado en que recibió el departamento y anticipó sus planes con respecto a su futuro y al de la comuna.

"La lista de errores que cometí como intendente sería interminable. Cuando gané las elecciones esos primeros 5 meses fueron terribles. Ante lo que veía me preguntaba si el municipio era viable. (Luis) Lobos suspendió hasta la limpieza de cunetas, no se les pagaba a los proveedores desde febrero y la infraestructura era un desastre", recordó Iglesias.

Y destacó: "Yo no guardo la plata para el cementerio. Hemos tenido superávit todos los años, pero por poco porque todo lo invertimos en obras. Estamos pensando en trabajar los sábados para agilizar lo que falta. Hubiéramos planificado las cosas de otra manera si el arranque no hubiera sido tan complicado".

En este sentido, el intendente de Guaymallén aseguró estar "muy satisfecho" con el trabajo de gestión integral entre los distintos municipios del área metropolitana. "Estoy muy contento con los avances que hemos hecho con Unicipio. Espero que se institucionalice esta forma de trabajar y continúe en el próximo Gobierno", resaltó.

Seguridad

Asimismo, destacó el plan de ordenamiento territorial que existe ahora, pensando en el crecimiento urbano de Guaymallén, el departamento más poblado pero uno de los más pequeños en superficie. Asimismo, ratificó que la comuna seguirá quitando los enrejados de barrios públicos.

"Estamos cumpliendo con lo que marca el Código. Se ha pensado en la seguridad de los vecinos de esos barrios pero no en las personas que no pueden caminar por veredas donde hay rejas", manifestó Iglesias. Justamente, sobre seguridad, cuestionó la idea de policías o preventores comunales.

En ese sentido, calificó a los intendentes que crearon "policías comunales" como "fachistoides" y destacó parte de la Constitución de Mendoza: "El jefe de las milicias es el gobernador", apuntando a fortalecer las fuerzas policiales provinciales y no comunales. "Nosotros tenemos agentes de tránsito que en ocasiones cumplen otras funciones", continuó, y ejemplificó con el trágico incendio de días atrás: "Los primeros en llegar al lugar y brindar auxilio fueron agentes de Guaymallén".

En otro tramo de la entrevista, Iglesias no se olvidó de Lobos y lo castigó duramente por el estado en que recibió el municipio. "Venimos de una cultura populista en la que prometían las cosas por arte de magia de un día para el otro. Los magos ya sabemos que se robaron todo", ironizó.

"Fueron muchos años de desinversión. Son unos cachafaces que se farrearon la plata y ahora critican porque las obras vienen atrasadas. Hay que tener paciencia y pensar que estamos construyendo un Guaymallén para el futuro", completó el dirigente de la Unión Cívica Radical.

Por último, Iglesias se refirió a su futuro político y al futuro del oficialismo en Mendoza. "El año que viene voy a decidir si soy candidato a intendente nuevamente. Tengo muchas cosas dando vueltas en la cabeza. No soy el intendente más simpático de Mendoza ni me interesa serlo, pero voy a hacer las cosas que hay que hacer", señaló.

En tanto sobre el candidato a suceder a Alfredo Cornejo, el intendente de Guaymallén no quiso dar nombres, pero anticipó que "tiene que ser alguien que continúe lo hecho por Alfredo". "El nombre no lo voy a dar porque primero lo tenemos que discutir entre todos. No tengo ningún favorito. Ya me tienen podrido con la pregunta, voy a anunciar mi candidatura a gobernador y listo", cerró entre risas.

Escuchá la entrevista completa: