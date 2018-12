La agenda social en la evolución de Mendoza

Me resulta forzado y hasta improductivo para el análisis que pretendo realizar, poner de un lado a nuestra provincia y del otro al país. Mucho de lo que está pasando aquí tiene que ver con el proceso de transición que estamos atravesando todos los argentinos. Serán los libros y las generaciones futuras las que juzguen el valor histórico del año 2015, en el que el radicalismo decidió conformar una coalición política-electoral sin precedentes. Sí podemos decir, a escasos tres años, que logramos ponerle punto final a un sistema político degradado, cuyo partido hegemónico no supo ni quiso aprovechar el contexto internacional por demás favorable durante más de una década.



La recuperación institucional que encaró este gobierno desde el primer minuto, el rol fundamental del Congreso, la lupa sobre el funcionamiento de la justicia, la lucha contra la corrupción, las mafias y el narcotráfico que habían llegado para quedarse en la Argentina, son avances apreciados por una mayoría importante de la sociedad. ¿Pero logramos ya configurar un mapa político estable, un proyecto económico sostenido por amplios consensos? Definitivamente, no. Por eso mismo el 2019 se levanta ante nosotros como un año clave; en 2015 pedimos una oportunidad, vamos ahora por la ratificación de la confianza por parte del electorado, para continuar marchando -evolucionando- hacia una Argentina justa y moderna.



En un mundo donde cada vez ganan más espacios las fuerzas antisistema, con discursos cargados de odio, que no apelan a la realidad ni a los datos sino a las emociones y frustraciones de millones de personas postergadas durante años, la Argentina puede decir, con orgullo, que la conducta de los movimientos políticos mayoritarios se enmarca claramente dentro de los límites de la democracia representativa. Y no es poco, créanme. Basta con mirar a Europa, a Brasil, donde los cuestionamientos llegan a incluso a la esencia misma de la democracia.



¿Qué papel juega Mendoza en el panorama que tracé? El de una provincia que, tal como han afirmado distintos especialistas en esta sección, tiene muchísimas herramientas para ir más allá y trascender el estadío de “estamos cumpliendo”. Los desafíos son enormes, y si incluimos la idea de un desarrollo integral en el medio, también diversos: la diversificación de la matriz productiva a través del aprovechamiento de la riqueza del suelo y el sustentable de nuestros recursos, el fundamental cuidado del agua, cómo adaptarnos al cambio climático, en especial a la sequía que llegó para quedarse; la infraestructura vial que necesitan nuestras economías regionales para continuar creciendo; más y mejor educación; y la modernización del funcionamiento del Estado, entre otras.



Quiero aprovechar esta oportunidad para enfocarme en las áreas en las que me desempeñé toda mi vida profesional y en particular durante el último año en la Cámara de Diputados de la Nación. Estoy convencida que Mendoza tiene los recursos humanos y materiales para convertirse en referencia para el país en todo lo relativo a la agenda social de estos tiempos.



La igualdad de género en todos los espacios de la vida cotidiana ya no es una utopía ni una consigna de una pocas: no hay marcha atrás. Debemos colocar todos nuestros esfuerzos, como siempre digo, en lograr un cambio cultural drástico, integral y profundo. El respeto hacia la mujer no puede ser algo que se conozca en una manifestación o se adquiera en una universidad. En la casa, en el jardín, en las escuelas debe ser una prioridad educativa insoslayable; necesitamos más y mejores campañas de prevención y concientización, para niños, niñas, jóvenes y adultos.



En los últimos años hubo importantes avances legislativos en materia de derechos humanos de las mujeres y protección de la diversidad. Es el momento histórico de que, como sociedad, avancemos de una igualdad legal a una igualdad real. Políticas públicas fundamentales como el plan de prevención de embarazo adolescente, el financiamiento de programas contra la violencia de género y la habilitación del debate parlamentario de interrupción voluntaria del embarazo, no son suficientes en sí de forma aislada. El desafío es que la perspectiva de género y derechos humanos sea transversal a todas las políticas públicas. Que cada eje de gobierno sea diseñado y repensado de forma tal que garantice los valores fundamentales de respeto a la diversidad en todas sus formas y la igualdad de derechos y oportunidades reales entre varones y mujeres. La discriminación, el trato desigual y la violencia sistemática a las mujeres no son hechos aislados. Insisto, el gran desafío desde el Estado en la temática de género este siglo será la transversalidad de las políticas, impulsado por el profundo, necesario y urgente cambio cultural que miles de mujeres están llevando a cabo en cada rincón de nuestra provincia y el país.



Para el desarrollo de la Mendoza que queremos debemos concentrar la atención estatal en el cuidado integral de la primera infancia. Es la etapa más importante para el desarrollo de la persona y la que en gran medida marcará su vida. Durante los primeros tres años de vida, las niñas y niños necesitan además de una nutrición adecuada y suficiente, controles médicos periódicos, protección y estimulación precoz para que su cerebro se desarrolle correctamente.



¿Cuáles son las implicancias directas de una estrategia audaz y previsora en primera infancia? El quiebre del ciclo de la pobreza, el aumento de la productividad del país, la disminución de inversión estatal posterior en materia de salud y previsión social, la oportunidad real de desarrollo y progreso.

En este sentido, la promoción del vínculo sano y temprano madre-hijo/a y con sus cuidadores, la promoción de la salud mental, la estimulación cognitiva y socioafectiva, la detección y tratamiento precoz de discapacidades, la promoción de hábitos saludables, el acompañamiento y formación de sus cuidadores y la educación no formal, son el camino.



Otra etapa fundamental de la vida de una persona es la adolescencia, debemos más que nunca enfocar nuestros mayores esfuerzos en una problemática se ha instalado de la peor manera en nuestra sociedad, debemos realizar un abordaje integral de las adicciones.

Otorguémosle a nuestros adolescentes voz, proyectos de vida, esperanza de un mundo mejor. A todos nuestros adolescentes los tenemos que visibilizar, darles un lugar creativo en nuestra sociedad. Así no necesitarán de falsos escapes para sentirse vivos.



Contamos con programas provinciales muy interesantes que apuntan precisamente a trabajar con las familias, en las escuelas, con cada niño, niña y adolescente para evitar que sean víctimas de una adicción. Debemos redoblar todos los esfuerzos.



La esperanza de vida de los adultos mayores, felizmente, es cada vez mayor. Los esfuerzos se deben dar con abordajes multidisciplinarios con sistemas integrados e integrales, direccionados a tratamientos de larga duración, con el enfoque puesto en la persona mayor y su entorno, y con políticas de inclusión tanto en el espacio público como en las actividades políticas, formativas y culturales. A la vez los agentes deben estar dispuestos no solo a curar sino también a cuidar y acompañar. Todo lo que hacemos para elevar la calidad de vida de quienes dedicaron toda una vida a sus familias, a su trabajo, a su barrio, dice mucho de la sociedad.



Creo que ha quedado claro por qué decidí encarar estas líneas con un paralelismo entre Mendoza y Argentina. O mejor dicho, entre el futuro de ambas. La envergadura que le adjudiquemos a temas como igualdad de género, ampliación y modernización de los servicios sociales y de salud, a los derechos y la efectivización de los mismos para los adultos mayores y nuestros niños, niñas y adolescentes, será un aspecto central para determinar para qué estamos, como provincia y como país.



Los próximos meses serán importantísimos: tenemos que ser capaces de comunicarle a la sociedad la relevancia de confirmar el rumbo de los últimos años, para profundizar los cambios y meternos de lleno en una senda de crecimiento, desarrollo y oportunidades. ¿Estamos listos para pasar de la transición a la consolidación de esta nueva etapa?



Los lectores atentos habrán notado que la concreción de las ideas planteadas en esta nota excede a la administración actual. De eso se trata: de pensar más en Mendoza y menos en las carreras personales de quienes, simplemente, estamos de paso para cumplir el mandato popular.



Si somos capaces de pensar en las generaciones futuras antes que en nosotros, en el resurgimiento de una Mendoza pujante y competitiva antes que en el aplauso fácil, vamos a transitar el camino correcto.