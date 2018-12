Inteligencia Artificial para impulsar el comercio

La inteligencia artificial (IA) está superando al rendimiento humano en un número creciente de campos de acción. El caso de “eBay”, uno de los mayores marketplaces a nivel mundial, sirvió de base para un estudio[1] reciente que analizó el impacto de una aplicación clave de la IA: la traducción automática.

La empresa de retail eBay creó US$ 21.5 mil millones de comercio global entre más de 200 países en 2016, conectando a 177 millones de compradores online y obteniendo ingresos reportados por US$ 2.1 mil millones en el tercer trimestre de 2018, de los cuales el 59% es internacional.[2]

El estudio sugiere que la incorporación en 2014 del eBay Machine Translation (“eMT”) un sistema automático de traducción ha incrementado significativamente el comercio internacional, aumentando las exportaciones en 17.5%.

A través de un análisis del impacto de la implementación del sistema de traducción automático de eBay (“eMT”), los autores proporcionan evidencia causal de que las barreras idiomáticas obstaculizan significativamente el comercio y hallaron evidencia de la conexión directa entre la adopción de la IA y la actividad económica.

Con “eMT” la plataforma destinada a la subasta y al comercio electrónico de productos por internet, logró facilitar el comercio internacional entre compradores y vendedores que hablan diferentes idiomas.

Si bien eBay implementó este sistema en Rusia y la Unión Europea en 2014, el estudio se centra en el análisis de las exportaciones de Estados Unidos hacia América Latina. El efecto de promoción de las exportaciones del “eMT” se refleja en un incremento de las exportaciones hacia los países latinoamericanos de habla hispana del orden del 20.3%, en el semestre posterior a la implementación del sistema de traducción. El sistema ha sido optimizado logrando traducciones de alta calidad en tiempo real.

El efecto de promoción de las exportaciones del “eMT” varía según los tipos de productos y de consumidores, habiéndose encontrado efectos mayores en: 1) productos diferenciados; 2) productos cuyos títulos contienen más palabras; 3) productos de bajo costo; y 4) entre compradores menos experimentados. Estos efectos son consistentes con una gran disminución en los costos de búsqueda de traducción[3] por parte de los consumidores. Así, al suprimirse la barrera idiomática, los productos y compradores con costos de búsqueda más altos se han visto más beneficiados por el “eMT” y, consecuentemente, por un incremento mayor del comercio bilateral.

Los productos homogéneos que son producidos en forma masiva y estandarizada (ej. celulares o libros) registraron menores costo de traducción que los productos diferenciados (ej. antigüedades o vestimenta, servicios especiales, monedas y papel billetes; muñecas y osos de peluche) que tienen atributos más variados.

El gran auge de la predictibilidad ha sido posible gracias al aumento exponencial de la disponibilidad de datos, potenciados por los algoritmos y por computadoras cada vez más poderosas.

Los avances en el área de ML, especialmente sistemas de capacitación monitoreados mediante redes neuronales han despertado un gran interés en el ámbito de la IA. Los sistemas de reconocimiento de voz pasaron de tener un margen de error de 15% en 2011 a 5% en 2017, equiparándose con las tasas de error humano. Los mejores sistemas automáticos de visión pasaron de una tasa de error de 28.5% en 2010 a menos de 2.5% en la actualidad, sobrepasando las tasas de error humano. La evolución del ML condujo a la mejora de los sistemas de traducción.

Al acceder al sitio de eBay, el consumidor latinoamericano accede a una experiencia personalizada. El sistema localiza automáticamente y convierte el contenido del sitio al idioma local del comprador. En primer término, el “eMT” traduce rápidamente las búsquedas y consultas y los títulos de los productos y arroja listados basados en la concordancia entre la consulta traducida y los títulos en inglés. Luego traduce y muestra esos títulos en español.

Impacto directo en el comercio

Las barreras idiomáticas han obstaculizado el comercio, tanto en las plataformas online como el que tiene lugar offline.

La mayor precisión y rapidez en las traducciones de búsquedas y consultas junto con una mejor calidad de traducción de los títulos en el idioma local del comprador han demostrado lograr un impacto mayor sobre productos diferenciados y productos con menores costos de traducción.

El documento concluye que una mejora moderada en el sistema de traducción implementado por eBay ha incrementado en 17.5% las exportaciones de la plataforma y en 13.1% sus ingresos.

Así también, una reducción de 10% en la distancia geográfica entre compradores y vendedores equivaldría a un aumento de 3.51% en los ingresos provenientes del comercio en eBay. A partir de la introducción del “eMT” el aumento de 17.5% en las exportaciones equivale al aumento que se obtendría de disminuir 37.3% las distancias entre países.

Por último, están surgiendo aplicaciones de IA, tales como las destinadas al reconocimiento de voz; visión computarizada; o sistemas de recomendación, aplicables a los campos más variados -como el de diagnósticos médicos; soporte al cliente; decisiones de contratación; o vehículos autónomos- que ya están impactando en la productividad y el comercio. Estos hallazgos llevan a creer que podría haber efectos más amplios en la economía, no solo derivados de la adopción de la traducción automática, sino también de nuevos tipos de IA y ML.

[1] E. Brynjolfsson, X. Hui, M. Liu. Does Machine Translation Affect International Trade? Evidence from a Large Digital Platform. Working Paper 24917. National Bureau of Economic Research. USA. 2018.

[2] Fuente: eBay https://investors.ebayinc.com/fast-facts/default.aspx

[3] El costo de búsqueda es el tiempo, energía y dinero gastado por un consumidor que está investigando un producto o servicio para su compra.