Evolucionar es posible desde la innovación inteligente

Adriana Montagno es una experimentada profesional que en su amplia trayectoria se ha desempeñado en el Instituto de la Mujer, en el IDITS (Instituto de Desarrollo Industrial Tecnológico y de Servicios), donde estuvo a cargo del área de innovación, y actualmente es coordinadora ejecutiva de la subsecretaría de Industria y Comercio del Ministerio de Economía de la provincia.

Convocada por la Mesa MDZ (MDZ Radio), la funcionaria dio su visión del impacto tecnológico en una provincia que ya está en la mira de profesionales, empresas y organismos de todo el mundo.

El potencial mendocino. "El Parque TIC, en Godoy Cruz, es muy importante y estratégico. Ha ubicado a Mendoza en un lugar privilegiado. La provincia tiene fundamentos, tiene recursos humanos para poder desarrollarlo. Cuando uno viaja fuera del país siempre se encuentra un argentino destacado. Y los mendocinos tenemos gente muy talentosa que está en ese grupo. Cuando estuve a cargo del programa de innovación también pude observar los distintos proyectos que tienen un potencial sumamente grande, tanto en la parte de ciencia y tecnología como en el ámbito empresarial y el sector emprendedor".

El chip de que está en el ADN. "Cuando uno habla con emprendedores cree que en ese sector sólo hay jóvenes y no es así. También hay gente de nuestra edad, a la que le cruza por su cabeza y su corazón una idea, una necesidad, y descubren una demanda que alguien no había pensado.Es algo que llevamos en el ADN argentino, en situaciones más o menos críticas: siempre estamos viendo de qué manera poder salir adelante. Quizás también tenga que ver con nuestra herencia europea, pero hoy quizás no se encuentra mucha innovación en Europa central, quizás sí en otros países. O en Estados Unidos, donde también se da este fenómeno. Si el Estado provincial hoy está programando al respecto, es fundamental estar atentos".

Hora de resetearnos. "El desafío del empleo hoy viene en sintonía con este desarrollo tecnológico. Es necesario que los jóvenes que se están preparando no sean analfabetos en los temas tecnológicos. Nosotros, los más grandes, que quizás venimos de vuelta, también tenemos que actualizarnos. Todo está modificándose para ese paradigma. Sino vamos a quedar como analfabetos que no sabremos decodificar lo que la tecnología nos está poniendo".

¿Preparados para innovar en la manera de producir o para generar nuevos espacios de producción? "Mendoza está transitando ambos caminos, quizás en alguno es más incipiente y en otro está más avanzado. Vemos por ahí cómo están cultivando los países nórdicos y a nosotros nos falta un poco todavía, pero vamos hacia ese objetivo. Respecto de qué manera la transversalidad en el sistema productivo, las industrias 4D, van a ser posibles, yo creo que estamos bien orientados. Las universidades, como la UNCuyo, están convencidas; vemos al gobierno planificando sobre esos temas. Debemos ser conscientes de la innovación sistémica, un concepto que no es nuevo. Es tan viejo como las computadoras o el primer mouse. Es un concepto que está madurando. Plantea de qué manera consciente somos respetuosos entre todos de poder llegar a esa innovación respetando el ámbito donde estamos, cuidando el ambiente. Y bregando por una inteligencia colectiva, donde no hay iluminados y todos podemos aportar desde nuestra experiencia, desde nuestra formación, para plantearnos, como ocurre con la propuesta de Evolución Mendoza, hacia dónde podemos y queremos ir. Unidos a través de la tecnología para el bien de todos".

Oportunidades para todos. "Nos planteamos cómo darles oportunidades a los que menos tienen para que puedan acceder a la tecnología. Es lo que nos planteamos hoy por hoy con Mendoza Tecnológica. Darle continuidad a esto es posible desde la planificación estratégica. A través de hechos concretos, como Mendoza Tecnológica, que es algo que ya está en marcha, no es un proyecto. Tiene financiamiento del BID, y somos monitoreados por ellos. Pero así como nos interesa este sector, también nos interesan otros, como las energías renovables, las pymes. Hay recursos, pero hay que saber dónde buscar. También nosotros desde el Estado debemos poder transferir, ayudar, o aconsejar qué puertas hay que ir a tocar. El Estado debe difundir las herramientas y para qué sirven".

Género e innovación. "He tenido posibilidad de recorrer la provincia, trabajando en el Estado, o fuera de él, en la docencia, y pienso que todos los funcionarios, políticos o no, tenemos un rol para cumplir: tenemos que llegar a cada uno de los departamentos. Con el Ministerio de Economía lo estamos haciendo. Y la mujer, que enhorabuena cada vez tiene un papel más relevante, es clave. Somos muchas las que desde hace años venimos trabajando en ese sentido y con mucha pasión. Por ejemplo con el programa de la mujer rural, donde el cambio que provoca la mujer en ese ámbito es fundamental. En realidad, la mujer es fundamental en todos los ámbitos. Todos somos importantes, el hombre y la mujer, para avanzar en un proyecto de innovación que aporte cambios y soluciones".