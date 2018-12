Evolución: la agenda para cambiar el futuro de Mendoza

Hace un mes, MDZ se propuso un ambicioso desafío: "Evolución Mendoza". Este ciclo compuesto por más de un centenar de artículos periodísticos buscó poner en foco qué Mendoza tenemos, cuál queremos y qué tareas nos corresponde hacer a todos, en conjunto, complementariamente, encadenados o individualmente para conseguirlo.

El director de MDZ Gabriel Conte, explicó que la misión de 'Evolución Mendoza' fue "promover un avance hacia el futuro y eso implica que el propio oficialismo levante la vara: no alcanza con quedarse en donde están ni sirve el conformismo típico de una provincia con gente resiliente de tantas crisis, pero que aparece como temerosa a dar el salto hacia el lugar en que hasta José de San Martín pensó que debía tener en el futuro. Hay que evolucionar. Lo contrario es lo peor que nos puede pasar".

A lo largo del ciclo se abordaron todos los aspectos políticos, económicos y sociales que intervienen activamente en la provincia, con actores dispuestos a aportar su visión personal en la construcción de una inteligencia colectiva superadora y enfocada en garantizar el bienestar de los mendocinos a través de las oportunidades que, hasta ahora, han sido desaprovechadas o no lo suficientemente valorizadas en su propósito.

Nuevas voces, nuevas miradas, nuevos desafíos. Evolución Mendoza generó un espacio inédito en los medios de la provincia y también generó una agenda de temas y abordajes que no podrá pasar desapercibida.

Economía del conocimiento

Una de las apuestas más fuertes en Mendoza es el desarrollo de la 'economía del conocimiento', aquel sector que busca generar valor añadido y riqueza por medio del conocimiento en su transformación en información y herramientas útiles para la generación de soluciones.

El ingeniero Francisco José Bravo, impulsor del primer Polo TIC, señaló: "Es tal la complejidad y velocidad de los cambios de paradigmas que transitamos que demandan nuevas formas de organización en materia de producción y gestión de la innovación y el conocimiento en general".

Fabricio Cuaranta señaló que "es necesario visibilizar al sector para crear conciencia de los que somos capaces de generar, y 'evangelizar' para que los tomadores de decisiones tengan presente que se debe continuar con la 'Política de Estado'".

Por su parte Pablo Manzano Iglesias, director de la empresa española Everis, consideró que "Mendoza puede convertirse en un gran laboratorio de smart cities, en donde cualquier emprendimiento pueda testear soluciones dirigidas a ciudades inteligentes, dirigido a resolver retos, crear laboratorios, testearlos, y cuando funcione se lo queda la ciudad y la empresa lo vende".

Adriana Montagno, funcionaria del Ministerio de Economía y gestora tecnológica explicó por su parte que "la innovación sistemática plantea de qué manera consciente somos respetuosos entre todos de poder llegar a esa innovación respetando el ámbito donde estamos, cuidando el ambiente".

Facundo Bromberg, director del Laboratorio de Desarrollo de Herramientas de Aprendizaje y Razonamiento de Máquinas (DHARMa) de la UTN-FRM, también se expresó en el mismo sentido: "El gran desafío, a mi entender, reside en lo que podríamos llamar la inteligencia aumentada, colectiva. Es un área muy poco explorada y donde está el aporte realmente disruptivo de la IA. Se trata de proveernos de asistencia para tomar decisiones socioeconómicas individuales que sumen a una decisión colectiva e individual muy superadora".

En cambio, el creativo publicitario y director de Argency, Gustavo Casaño, consideró que "no sirve sumarse a sectores que solo buscan subsidios. Hay que trabajar. No sirve la idea de Google que nos han metido en la cabeza, de que se juega al ping pong y se divierten mientras se trabajan porque no es verdad: hay que quemarse 25 horas por día para hacer las cosas bien".

La diseñadora de joyas Marina Pascual manifestó que "la confianza en uno mismo y animarse es fundamental. No quedarse quieto. No pensar que si no funcionó algo nada va a funcionar. Creo en la intuición. Jugártela y apostar a tu proyecto, si ves que es viable. Si creés que va a funcionar, apostar y resignar otras cosas".

Educación

Para la magister Rosa María Fader, Mendoza "necesita, sin dudas, ciudadanos capacitados en diversas áreas de trabajo, desde obreros calificados hasta empresarios debidamente preparados para realizar una gestión eficiente pero, además demanda políticos capaces de proyectar el futuro". Así propone "cambiar el aprendizaje repetitivo por el basado en el desarrollo del pensamiento creativo acentuando la educación a través del arte".

En su calidad de diputado nacional, José Luis Ramón opinó que "la educación no se puede medir por la cantidad, se tiene que medir por la calidad. Educando y educador se tienen que relacionar. No se pueden tener maestros que no estén preparados en la universidad y, por otra parte, la estructura de la escuela no puede ser la misma de hace 50 años cuando la inserción laboral después del secundario era totalmente distinta".

El rector de la UNCuyo, Daniel Pizzi, planteó que "todas las universidades hacen un esfuerzo de mediación con la educación media para activar el aprendizaje de las ciencias básicas y eso los va preparando para las carreras duras"

Por su lado, la secretaria de Innovación y Calidad Educativa del Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología de la Nación, Mercedes Miguel, expresó que la importancia de enseñar robótica y programación en las escuelas obedece a que "hay un mundo inmenso que se está viniendo y los chicos van a tener que vivir en él, donde podrán ser creadores, desarrolladores o programadores".

Matriz productiva

"A diferencia de otras provincias que dependen de la soja, nuestra matriz es muy rica y se puede ampliar. Tenemos la matriz para dar un salto y para eso necesitamos trabajo y visión de futuro", planteó el ministro de Economía, Infraestructura y Energía, Martín Kerchner.

El intendente de Guaymallén, Marcelino Iglesias, se expresó en ese mismo sentido: "Mendoza debe profundizar todo lo que se denominan 'industrias del conocimiento', pues son las tendencias actuales de los países que verdaderamente han progresado, y en ese aspecto tenemos una ventaja muy importante que es un recurso humano altamente capacitado que hay que especializar".

Su colega de Luján de Cuyo, Omar de Marchi, dijo que "Mendoza es es la provincia con mayor potencial y tiene la ventaja de no tener la pobreza estructural del norte del país, ni la falta de infraestructura del sur, ni la violencia urbana de Buenos Aires o Rosario".

Desde el sector empresarial Hervé Birnie-Scott, director general de Chandon, opinó: "Yo creo que en Mendoza el sector privado se mueve mucho. Lo muestran por ejemplo las bodegas, que son pujantes, invierten mirando el largo plazo y se bancan los momentos difíciles mirando un poco más allá. Quizá hasta hace poco faltaba gestión más a nivel político y gobierno, para encauzar esta energía privada en una dirección más positiva".

Alfredo Romano, ex presidente de la Cámara de Empresarios Mendocinos (CEM): "Fuera de las atracciones que podamos tener, del tipo fiscal y financiero, hay que dar otro tipo de cultura: orden, un Estado pagable, impuestos razonables, que la Justicia se cumpla y que no haya leyes que no se cumplan. Lo primero es poner en orden la casa".

Calidad institucional

La transparencia, el acceso a la información y la mejora de las herramientas de participación política son ejes centrales. Para Federico Morandini, integrante del Centro Latinoamericano de Derechos Humanos (CLADH): "En transparencia somos conscientes de que el cambio tiene que ser cultural. Más allá de todas las leyes, lo de los cuadernos sirvió para ver cuánto hay que no queremos ver. Tenemos que tomar conciencia desde cada lugar para no soportar más esto".

El exministro y embajador argentino en Chile, Carlos Abihaggle, aseguró que en Mendoza "necesitamos algo así como un nuevo contrato social. Un proceso de concertación económico/social que por lo menos integre cuatro vértices de un rombo: Gobierno, empresarios, ciencia y tecnología y trabajadores".

Por su lado, el intendente de la Ciudad de Mendoza, Rodolfo Suárez, consideró que es necesario modificar la Constitución de la provincia: "Por más que nuestra Constitución Provincial haya sido una de las mejores del mundo y un ejemplo de calidad jurídica, lo cierto es que tiene 102 años y las reformas parciales que se han introducido no han alcanzado para adecuarla a los nuevos tiempos".

Minería y petróleo

El debate sobre la minería alcanzó un punto álgido este año. El secretario de Energía Emilio Guiñazú, aseguró que "se puede hacer minería en Mendoza con respeto y cuidado del ambiente, promoviendo el desarrollo de la provincia sobre todo de aquellas regiones que no tienen otras fuentes de trabajo".

Martín Kerchner añadió: "Hace falta un Estado presente que controle la minería. Hasta ahora, no hubo licencia social y se busca en la Legislatura determinar si la hay".

De todos modos, el intendente de Godoy Cruz Tadeo García Zalazar, advirtió que "el debate no debe pasar por minería sí o no, sino que debiera centrarse en qué tipo de desarrollo minero necesitamos para bajar las emisiones de gases".

"Hay mucha gente que vive del petróleo en Mendoza. Por eso fue importante promover en Malargüe la lengua norte de Vaca Muerta. Están dando resultado muy positivo todas las exploraciones", indicó por su parte el gobernador Alfredo Cornejo.

El jefe comunal de Malargüe, Jorge Vergara Martínez, coincidió con el mandatario provincial: "Malargüe duerme sobre una cuna de oro".

Para Mauricio Badaloni, titular de la Unión Industrial de Mendoza (UIM), los mendocinos "queremos una explotación de nuestros recursos naturales con una clara presencia del Estado, con controles y sanciones. Minería petróleo y otras actividades extractivas no pueden realizarse a cualquier precio y ni en cualquier lugar".

Mario Lázzaro, director de ProMendoza, se refirió a Potasio Río Colorado, el otro enorme potencial minero: "La reactivación del proyecto, planteado ahora como algo de menor escala que el anterior, generaría una planta piloto para la puesta a punto y luego escalar en el volumen".

Agua

Respecto al recurso natural más preciado por los mendocinos, el diputado nacional Federico Zamarbide advirtió: "El panorama a futuro es duro. Creo que si logramos dar un paso real en la eficiencia del riego estaremos dando un salto en la agenda del desarrollo. Además, la crisis hídrica no nos esperará, exige que maximicemos el impacto de la inversión pública, y seamos creativos al momento de proponer soluciones".

El director de Irrigación, Sergio Marinelli, fue contundente: "El que más la gasta agua es el pobre, no el rico, por las condiciones de vida que tiene".

"El cambio climático hará que la escasez se vaya agravando. Acá lo importante es que estemos prevenidos", manifestó Marcela Andino, directora del área de Gestión Institucional del DGI.

Santiago Ruiz Freites, abogado especialista en Derecho de Agua, aseguró que "el futuro es complicado si no se echa mano a herramientas institucionales y tecnológicas".

Ambiente y urbanismo

Para Cornejo "somos una provincia que siempre cuidó el ambiente, incluso antes de que se pusiera en boga. Una política ambiental sustentable es compatible con el crecimiento económico".

Su secretario de Ambiente, Humberto Mingorance, aseguró que se deben "generar políticas sostenibles para generar conciencia sobre el consumo del agua, pero también sobre el uso responsable de vehículos y del transporte público, como también de una gestión integral de residuos sólidos urbanos.

Por su parte, el licenciado en Ciencias Políticas y especialista en Políticas Ambientales, José Pozzoli, consideró que "se puede generar riqueza de manera sustentable. Hay resortes ambientales y lo que se necesita es adaptar la nueva realidad económica al ambiente. Adaptar la ley a las nuevas realidades".

La gerente de Reciclarg Recycling Technology (una empresa local dedicada al tratamiento y recuperación de basura electrónica), Mariana Andrea Nallim, manifestó que en los últimos años "ha habido un cambio importante en la sociedad. Las nuevas generaciones tienen una conciencia más sustentable, de consumo consciente".

Dentro de las políticas ambientales, destaca una en particular que busca equilibrar el desarrollo con el cuidado del medioambiente: 'Estación Mendoza'. El secretario de Planificación, Infraestructura y Ambiente de la capital provincial, Mario Isgró, subrayó que "con esta obra queremos lograr que más gente venga a vivir a la Ciudad, gracias a verla como un lugar de posible desarrollo".

Turismo

Adolfo Cueto, decano de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNCuyo, donde se imparte la carrera de Turismo, argumentó que "en el último tiempo se ha visualizado en nuestra provincia un potencial importante; pero hay que ver si el mendocino descubrió al turismo o si fue el turista el que descubrió a Mendoza".

"La sensación del sector privado es que no estaría mal que se abran más carreras de turismo o asociadas al turismo, pero sí percibimos que la gente que se está graduando actualmente sale sin ninguna experiencia", reclamó el presidente de la Cámara de Turismo de Mendoza, Arturo González.

"Tenemos gran incidencia de turismo de activo natural, y es al que estamos apuntando para el próximo lustro", dijo por su lado el director de Calidad y Servicios Turísticos de Mendoza, Marcelo Reynoso.

Cristina Mengarelli, directora de Desarrollo Turístico, resaltó: "El empresario mendocino debe seguir apostando a la calidad del servicio, que hace que el turista no sólo lo pase bien sino que además lo comente y haga que más gente nos visite".

La empresaria turística Silvina Biagiotti resumió: "Tenemos mucho potencial en el turismo, y es la actividad más sensible en la creación de empleo. Tal vez no lo tenemos incorporado como industria al nivel de la vitivinicultura y no valoramos aún su peso".

Vitivinicultura

Walter Bressia, presidente de Bodegas de Argentina, indicó que "el vino no solo es un embajador argentino cuando trasciende la frontera de nuestro país. Es uno de los pocos productos que van con la marca argentina. El vino tiene ese valor agregado que realmente hace que Mendoza evolucione en todas sus formas".

El Grupo de Apoyo Mendocino al Desarrollo Estratégico 2050 (GRAMDE) expresó: "Aspiramos a una vitivinicultura próspera, de reconocida calidad, eficiente, con rentabilidad para el productor, competitiva a nivel global e inclusiva nivel local. Nos encontramos en vísperas de una segunda reconversión productiva que nos proyecta a un futuro escenario de mayor competitividad interna e internacional para la totalidad de los productos vitivinícolas".

Algo similar señaló Rodolfo Vargas Arizu, titular de la bodega Tierras Altas: "Tenemos muchísimo por hacer en Mendoza; le podemos dar una gran lección a la Argentina con la experiencia en exportación. Hay que darle oportunidades a la gente que sabe y no a los que hablan bonito".

Trabajo

Uno de los temas cruciales para la puesta en marcha de nuevos desafíos es el de las relaciones laborales y los empleos que vienen. El exsubsecretario de Trabajo Alejandro Jofré, indicó: "El principal problema de la automatización es el bajo costo de producción que conlleva, y el cambio de mano de obra sin especialización a otras más especializadas. Mendoza tiene que sentarse en una mesa de la producción, educación y el trabajo y definir cuáles son las prioridades que tiene y de qué manera se van a buscar las inversiones necesarias para eso".

El informe 'Perspectivas del empleo en la provincia de Mendoza' marcó que "una muy considerable proporción de la población activa requerirá incorporar nuevas habilidades que les permita ejercer ocupaciones con calificaciones en auge; donde se demandan destrezas más complejas o no rutinarias, y cuyo desempeño exige conocer los fundamentos tecnológicos y científicos de la actividad".

Logística

El exfuncionario y pionero en el desarrollo logístico de Mendoza, Leopoldo Orquín, consideró que la provincia "es la plataforma de lanzamiento de la Argentina para el mundo, gracias a su localización ideal y estratégica para ser un centro logístico"

Para el empresario Armando Morón, creador de una aplicación que eficientiza el círculo de la logística, dijo algo que es aplicable en cualquier ámbito de la economía mendocina: "Siempre ha sido diferente al resto del país. Siempre ha estado un paso adelante en muchos temas. Los mendocinos estamos orgullosos de serlo. Creo que va en un proceso evolutivo".

Salud y desarrollo social

La salud es la prioridad para una familia y también para quienes planifican el futuro de un Estado y de una empresa. "La innovación es el principal factor que incide en la investigación y el desarrollo, por ende en la salud", señaló Oscar Sagás, subsecretario de Salud. "Para incorporar innovación tiene que haber criterio: que sea eficaz, seguro y que técnicamente esté probado, la accesibilidad a toda la población y que no ponga en riesgo otra tecnología o compromisos que necesite ser financiada, por ejemplo una vacuna".

Mientras que la diputada nacional y exministra Claudia Najul aseveró: "La envergadura que le adjudiquemos a temas como igualdad de género, ampliación y modernización de los servicios sociales y de salud, a los derechos y la efectivización de los mismos para los adultos mayores y nuestros niños, niñas y adolescentes, será un aspecto central para determinar para qué estamos, como provincia y como país".

El reconocido oftalmólogo Roger Zaldivar sostuvo que "Mendoza tiene que dar pasos fuertes hacia adelante. En Salud, necesita liderar el cambio hacia la digitalización".

Energía

Mendoza fue pionera en impulsar el uso de su principal fuente de energía renovable para la generación de electricidad a nivel domiciliario. El ingeniero Carlos Bertagno consideró que "el desafío pasa por la sustentabilidad, esto es, ver cómo la sociedad y el ser humano pueden producir su propia cuota de energía".

En esa línea, consideró que la multiplicación de 'prosumidores' (consumidores que producen energías renovables) promovería el desarrollo de una industria asociada, que demandaría de obra básica y calificada, innovación, ingeniería, metalmecánica y más.

Seguridad

Si hoy tenemos 11 mil policías, ¿por dónde pasa la seguridad del futuro en Mendoza? Martín Appiolaza, experto en temas de seguridad, explicó que "habrá que ver qué amenazas tengamos dentro de 30 años, pero sin duda, como vivimos en un contexto de permanente transformación, el objeto sobre el que trabaja la seguridad va variando permanentemente".

"Necesitamos instituciones policiales sólidas, modernizadas, adecuadas a las nuevas formas de criminalidad, pero interrelacionadas", acotó.

Como jefe comunal de un importante departamento, García Zalazar opinó que "los municipios tenemos que trabajar en materia de prevención, con más luminarias, más sistemas de alarmas comunitarias, brindando un sistema de monitoreo y alarmas entre vecinos, sin recurrir a un cuerpo de preventores municipales".

Neurociencias

El neurocirujano Fabián Cremaschi destacó que "en Mendoza hay que dejar de pensar en el costo a corto plazo, como por ejemplo las cirugías por enfermedades neurológicas. Para los auditores médicos es un costo y no les importa que se recupere en cinco años. Ese plazo en este país es enorme".

Por su parte, el especialista Josué Lima expresó: "Cuando las sociedades son más virtuosas, sus tomas de decisiones tienen a ser más largoplacistas. El largo plazo, lejos de las decisiones del corto plazo, también se ordenan desde las decisiones de tipo económico".

