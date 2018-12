Cómo convertir el cambio climático en una oportunidad para Mendoza

José Pozzoli es licenciado en Ciencias Políticas y especialista en Políticas Ambientales y Cambio Climático. Crítico sobre la situación actual y la falta de determinación política para hacer respetar leyes ambientales, aseguró que Mendoza debe "adaptarse a la nueva realidad" que conlleva el cambio climático. En este sentido, fue optimista y aseguró que anticiparse a las tendencias mundiales puede generar oportunidades económicas para la provincia.

"Nadie duda de que el cambio climático ya nos afecta. Pueden existir diferencias sobre qué lo genera, pero ya llegó y se queda. La realidad climática cambia con más lluvia y menos nieve, por lo que el sistema de captación de agua glaciar o nívea habrá que cambiarlo por reservorios de lluvia. Hay que adaptarse a la nueva realidad", manifestó.

Según Pozzoli, hay que pensar a largo plazo y ayudar a que hoy los productores se aggiornen. Por ejemplo, dijo que en el futuro las bodegas que no certifiquen huella de carbono o huella hídrica no podrán exportar y que adelantarse a eso es una oportunidad a la hora de adelantarse a otros competidores. Para ello, por ejemplo, es necesario que el Gobierno brinde créditos a productores para que puedan acceder a sistemas de riego eficientes.

Otro punto que destacó es que hay que adaptar la ley a las nuevas realidades y sostuvo que si el Estado es capaz de pararse frente al poder económico para exigir que los desarrollos sean sustentables, las oportunidades son muchas.

"Siempre hay una lucha o pelea cuando intereses económicos quieren avanzar sobre derechos ambientales. No es nuevo. Pero se puede generar riqueza de manera sustentable. Hay resortes ambientales y lo que se necesita es adaptar la nueva realidad económica al ambiente. Adaptar la ley a las nuevas realidades", manifestó Pozzoli.

Además, remarcó que el Estado existe para poner límites en esa puja entre el poder económico y los ambientalistas, siembre pensando en el bien común de los ciudadanos. En esa línea, destacó que "la minería es una actividad lícita que le vendría bien a la provincia".

"El problema es que hoy no están los elementos institucionales para llevar adelante esa actividad de la forma correcta", cuestionó y dijo que la Secretaría de Ambiente solo tiene un presupuesto que representa el 0,5% del presupuesto provincial.

"No tenemos una unidad de impacto ambiental especializada en temas mineros, ni una unidad de control minero fuerte. Necesitamos una adecuación institucional y presupuestaria de todo esto para controlar y evaluar los desarrollos mineros", explicó.

Otro concepto interesante que dejó el paso del especialista por el programa Cambio de Aire fue que a veces se priorizan temas ambientales que no son de trascendencia para la provincia. "Hay necesidades demandadas y otros problemas que no son demandados. Por ejemplo, que el municpio levante la basura de la puerta de mi casa es una necesidad con demanda. Si no ocurre hay quejas. Pero lo que pasa con esa basura después de que la recoge el camión no parece importar", cuestionó.

Por eso, subrayó que es contraproducente que se destine tiempo y recursos para discutir -por ejemplo- sobre el traslado del oso Arturo, en lugar de hacerlo para exigir una política de tratamiento de residuos sólidos urbanos. "Se instalan discusiones ambientalistas que no están mal, pero desvían el foco de los problemas más importantes", aseveró.

Pozzoli criticó que en la provincia sigan existiendo basurales a cielo abierto a pesar de que una ley del 92 les daba un año a los municipios para sanearlos. "En Puente de Hierro la napa de agua está a dos metros de profundidad y se ha contaminado durante los últimos 20 años", expresó.