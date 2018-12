Casaño: "En Mendoza es costumbre pincharle la pelota al que va ganando"

Gustavo Casaño, un creativo publicitario que tiene una perspectiva pesimista de Mendoza, apalanca su optimismo sólo en la posibilidad de "que quienes dicen creadores, en realidad creen y se esfuercen, se quemen la cabeza trabajando". El director junto a Alejandra Muscolini de Argency, una agencia que trabaja a nivel local, nacional e internacional, descree de los nuevos lenguajes de los emprendedores, pero no de lo que evocan esas palabras como "coworking", "emprendedurismo" y tantas otras que han salido a la luz. "Es que algunos lo venimos haciendo desde hace años sin saber que así se les llamaba". Fundamenta el salto hacia adelante de Mendoza en "el trabajo concreto" y no tanto en la ostentación de potencialidades.

"En Mendoza se ha acostumbrado a pincharle la pelota en medio del partido al otro, solo porque no podían meter goles, porque iban perdiendo o porque sí", dijo, invitado por la "Mesa MDZ" de MDZ Radio en el marco del ciclo Evolución de Mendoza.

Aspero, pero con argumentos, recordó la campaña "Una idea por día" que lanzó su agencia en 2011 y a la que en ese momento se sumó MDZ. "Fue un desafío de una dimensión enorme, porque no se trataba de largar ocurrencias, sino proyectos posibles y que además fueran beneficiosos para Mendoza", comentó. Sobre el por qué de aquella idea multiplicadora de ideas, Casaño fue sincero: "Es que veníamos trabajando en aquella época con algunos políticos y nos dimos cuenta de que no se les descolgaba una sola idea". Entonces, se lanzaron a pensarlas en la oficina y a buscar que otro se sumaran. "Una idea por día es una locura, es difícil, pero también un desafío a nuestras propias capacidades de pensar, discutir, observar y crear", subrayó el invitado.

En perspectiva, consideró que el espacio de la creación publicitaria "está peor hoy que hace 7 años" y se convirtió en una de los desertores del coro que señala que "todo ha ido para bien". "No estamos bien. Tampoco sirve sumarse a sectores que solo buscan subsidios. Hay que trabajar. No sirve la idea de Google que nos han metido en la cabeza, de que se juega al ping pong y se divierten mientras se trabajan porque no es verdad: hay que quemarse 25 horas por día para hacer las cosas bien", dijo.

Asimismo, cuestionó que "Mendoza se transforme solo en una plaza para formar programadores que solo le servirán a empresas de afuera, y poco más". Aunque alentó a "hacer cosas nuevas, creativas, propias. En Mendoza hay empresas que lo están haciendo y allí está el verdadero aporte evolutivo para la provincia y el mundo", afirmó Casaño.