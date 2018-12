Alfredo Romano: "Para ser un polo de atracción hay que poner en orden la casa"

El empresario mendocino Alfredo Romano, expresidente del CEM, pidió "pensar un poco más en el futuro que en lo inmediato y coyuntural". En el marco del ciclo Evolución de Mendoza, apostó al "triángulo virtuoso que ya ha sido exitoso en el mundo y que se basa en que se pongan de acuerdo la Academia o las universidades, el Gobierno y la sociedad, que incluye a todos los sectores que trabajan en ella". "En la sociedad -dijo- estamos todos: empresarios, sindicalistas, religiones".

Al respecto, postuló un modelo en elq eu "la Universidad establezca que es lo que hace falta y en función de ello se eduque y promuevan actividades. Tenemos que empezar a pensar -manifestó Romano- en el orden y en las cosas de fondo:un Estado que sea viable; una Justicia que permita venir al país pensando en que las leyes se cumplan; que haya una educación, un sistema de salud".

Invitado al programa "Otra manera" por MDZ Radio, Romano agregó un ítem que consideró "central" para el desarrollo de Mendoza: "Que haya justicia".

"Mendoza -lanzó- no es el polo de atracción del mundo en donde todos estén desesperados por venir, por ello es que fuera de las atracciones que podamos tener, del tipo fiscal y financiero, hay que dar otro tipo de cultura: orden, un Estado pagable, impuestos razonables, que la Justicia se cumpla y que no haya leyes que no se cumplan".

Sobre la cuestión del orden sostuvo que "no es que en Estados Unidos, China o Chile sean más inteligentes que nosotros. Simplemente, tienen normas que están para ser cumplidas y se deben cumplir y las hacen cumplir. Por eso hay argentinos que se portan bien en otros lugares y acá no, y es porque saben que allá serán sancionados y aquí probablemente no".

"Creo -dijo- que en Mendoza este gobierno ha hecho muchas tareas muy bien, está trabajando fuertemente a futuro, ha dejado el corto plazo en el que seguramente tuvo que enfocarse en los primeros dos años y ha empezado a desarrollar tareas a largo plazo. Esa es la base para después empezar a ser un polo de atracción de inversiones. Lo primero es poner en orden la casa".

Cómo pasar al triángulo virtuoso

Romano insistió con la necesidad de que la sociedad trabaje en su propia formación para que Mendoza despegue. "Se puede imponer, por tener mayoría o consenso, un proyecto. Pero si no hay apoyo social las cosas no terminan de concretarse", expresó. "Hay que estudiar, hay que saber; no hay que repetir frases como loros", indicó al ser consultado sobre el rechazo social a la minería. "De uno y otro lado falta cultivarse, analizar y hacer un debate serio. La minería sería un punto dentro del desarrollo de Mendoza, pero hay muchas otras cosas que hay que trabajar junto con ello. Hay muchas cosas que a la gente se les ha explicado mal y genera ese modelo ambiental antiminero. Si uno hace la ley y se la hace cumplir, no hay problema. Pero con la minería ha habido tanto desarreglo que hay desconfianza".

En este punto ratificó que "hay que hacer que se cumplan las normas: hay que ver qué parte de esa minería va a la ciudad en donde se extrajo, porque si vienen y hacen, por que si no es lógico que empiecen a reclamar con diversos argumentos". Romano hizo un mea culpa: "La culpa la tenemos nosotros que no exigimos un porcentaje adecuado para que se quede aquí que se cumplan con las leyes".

Escuchá el podcast completo con más temas bajo análisis: