Vinos, autos y estilo: todas las fotos del mega evento de las tres marcas premium que se unieron en en Punta del Este

Una experiencia inédita que une vinos, automovilismo y estilo de vida en uno de los destinos más exclusivos. MDZ te muestra una galería imperdible de fotos.

Federico Lancia

Federico Lancia

No te pierdas la galería de fotos, al final de la nota.

Ubicado en Punta del Este, frente al mar y rodeado de las dunas de José Ignacio, un espectacular espacio abrió sus puertas con un encuentro que reunió a amigos, clientes y referentes del mundo de los vinos, los autos y el lifestyle. La inauguración fue el primer capítulo de una colaboración que propone vivir el verano desde una perspectiva distinta: relajada, sofisticada y profundamente sensorial.

Durante la apertura, los invitados pudieron recorrer la cava con la alta gama de vinos de Pulenta Estate, descubrir una selección de modelos Porsche en exhibición y disfrutar de un ambiente de estética minimalista, música cuidadosamente elegida y una atmósfera pensada para compartir sin apuro.

Diseño cuidado para combinar autos y vinos

Diseñado como un punto de encuentro íntimo, el espacio refleja la afinidad natural entre ambas marcas y su manera de entender el disfrute: atención al detalle, carácter, diseño y una fuerte conexión emocional con sus universos.

“Este espacio es nuestra forma de acompañar a Porsche en una colaboración inédita para la temporada de verano en Uruguay. Queríamos crear un entorno relajado, pero curado al detalle, donde el vino y los autos dialoguen de manera natural”, señaló Hugo Pulenta, Presidente de Porsche Argentina y Uruguay, durante la inauguración.

Por su parte, Nina Pulenta, directora de Marketing de Pulenta Estate, destacó: “Este proyecto representa muy bien quiénes somos. No se trata de mostrar, sino de compartir nuestra historia, nuestro estilo de vida y nuestra forma de disfrutar. La idea es que la gente pueda venir después de la playa, tomar una copa y sentirse parte de este mundo, acompañados por un equipo que los guíe y asesore”.

0D1A2291
Autos, vinos y la costa uruguaya en el verano 2026.

Autos, vinos y la costa uruguaya en el verano 2026.

A lo largo de la temporada, el espacio será escenario de degustaciones privadas, desayunos sensoriales, test drives Porsche, salidas organizadas y cenas íntimas para clientes, consolidándose como un nuevo punto de referencia del verano en José Ignacio.

La inauguración marcó el comienzo de un verano donde dos marcas emblemáticas invitan a descubrir un territorio compartido: auténtico, sofisticado y pensado para disfrutarse con todos los sentidos.

¡No te pierdas la galería de Sociales!

Facundo Pieres y Jorge Brito en la apertura de la tienda de Etiqueta Negra, Pulenta Estate y Porsche en José Ignacio
Facundo Pieres junto a Jorge Brito.

Juana Viale, Paula Cahen D´Anvers y Luna Álvarez Castillo en la apertura de la tienda de Etiqueta Negra, Pulenta Estate y Porsche en José Ignacio(1)
Juana Viale, Paula Cahen D´Anvers y Luna Álvarez Castillo.

Dario Turovelsky, Federico Álvarez Castillo y Santiago Soldati en la apertura de la tienda de Etiqueta Negra, Pulenta Estate y Porsche en José Ignacio
Dario Turovelsky, Federico Álvarez Castillo y Santiago Soldati.

Florencia Raggi y Wally Diamante en la apertura de la tienda de Etiqueta Nera, Pulenta Estate y Porsche en José Ignacio
Florencia Raggi y Wally Diamante.

Mauara Reynal y su padre en la apertura de la tienda de Etiqueta Negra, Pulenta Estate y Porsche en José Ignacio
Mauara Reynal y su padre.

Nico y Facundo Pieres en la apertura de la tienda de Etiqueta Negra, Pulenta Estate y Porsche en José Ignacio
Nico y Facundo Pieres.

Lara Bernasconi y Juana Viale en en la apertura de la tienda de Etiqueta Negra, Pulenta Estate y Porsche en José Ignacio.j
Lara Bernasconi junto a Juanita Viale.

Nina y Hugo Pulenta junto a Federico Álvarez Castillo y su hijo en la apertura de la tienda de Etiqueta Negra, Pulenta Estate y Porsche en José Ignacio
Nina y Hugo Pulenta junto a Federico Álvarez Castillo y su hijo.

Paula Cahen D´Anvers y Andrea Novo en la apertura de la tienda de Etiqueta Negra, Pulenta Estate y Porsche en José Ignacio
Paula Cahen D´Anvers y Andrea Novo.

Juana Viale, Paula Cahen D´Anvers y Luna Álvarez Castillo en la apertura de la tienda de Etiqueta Negra, Pulenta Estate y Porsche en José Ignacio.j(1)
Juana Viale, Paula Cahen D´Anvers y Luna Álvarez Castillo.

WhatsApp Image 2026-01-16 at 12.05.57 PM (1)
Andrea Frigerio y Dario Turovelsky en la apertura de la tienda de Etiqueta Negra, Pulenta Estate y Porsche en José Ignacio

Nico Repetto y Andrea Frigerio en la apertura de la tienda de Etiqueta Negra, Pulenta Estate y Porsche en José Ignacio
Nico Repetto y Andrea Frigerio en José Ignacio.

Mauara Reynal en la apertura de la tienda de Etiqueta Negra, Pulenta Estate y Porsche en José Ignacio
Mauara Reynal en la apertura de la tienda de Etiqueta Negra, Pulenta Estate y Porsche en José Ignacio.

Ricardo Darín en la apertura de la tienda de Etiqueta Negra, Pulenta Estate y Porsche en José Ignacio
Ricardo Darín presente en el evento para probar vinos y autos.

Facundo Pieres en la apertura de la tienda de Etiqueta Negra, Porsche y Pulenta Estate en José Ignacio(2)
Facundo Pieres.

Santiago Soldati, Paula Cahen D´Anvers, Luna Álvarez Castillo y Dario Turovelsky en la apertura de la tienda de Etiqueta Negra, Porsche y Pulenta Estate en José Ignacio
Santiago Soldati, Paula Cahen D´Anvers, Luna Alvarez Castillo y Darío Turovelsky.

Jorge Brito y su esposa, Marcela Carballo, en la apertura de la tienda de Etiqueta Negra, Pulenta Estate y Porsche en José Ignacio
Jorge Brito y su esposa, Marcela Carballo.

Inés Artagaveytia y Santiago loza en la apertura de la tienda de Etiqueta Negra en José Ignacio
Inés Artagaveytia y Santiago loza.

Hugo y NIna Pulenta en la apertura de su tienda en José Ignacio
Hugo y NIna Pulenta en la apertura de su tienda en José Ignacio.

Florencia Raggi y Nico Repetto en la apertura de la tienda de Etiqueta Negra, Pulenta Estate y Porsche en Jose Ignacio
Florencia Raggi y Nico Repetto.

Florencia Bas y Ricardo Darin en la apetura de la tienda de Etiqueta Negra, Pulenta Estate y Porsche en José Ignacio(1)
Florencia Bas y Ricardo Darin.

Federico Álvarez Castillo en la apertura de su tienda en José Ignacio
Federico Álvarez Castillo en la apertura de su tienda en José Ignacio.

Facundo Garayalde y Juana Repetto en la apertura de la tienda de Etiqueta Negra, Pulenta Estate y Porsche en José Ignacio
Facundo Garayalde y Juana Viale.

Dario Turovelsky y Paula Cahen D´Anvers en la apertura de la tienda de Etiqueta Negra en José Ignacio
Dario Turovelsky y Paula Cahen D´Anvers.

Cecilia Zuberbuhler y Nina Pulenta en la apertura de la tienda de Etiqueta Negra, Pulenta Estate y Porsche en José Ignacio
Cecilia Zuberbuhler y Nina Pulenta.

Barto Castagnola y Chule en la apertura de la tienda de Etiqueta Negra, Pulenta Estate y Porsche en José Ignacio
Barto Castagnola y Chule.

Andrea Frigerio en la apertura de la tienda de Etiqueta Negra, Pulenta Estate y Porsche en José Ignacio
Andrea Frigerio en la apertura de la tienda.

Lara Bernasconi en la apertura de la tienda de Etiqueta Negra, Pulenta Estate y Porsche en José Ignacio
Lara Bernasconi en la apertura de Pulenta Estate y Porsche en José Ignacio.

