Vinos, autos y estilo: todas las fotos del mega evento de las tres marcas premium que se unieron en en Punta del Este

Ubicado en Punta del Este, frente al mar y rodeado de las dunas de José Ignacio, un espectacular espacio abrió sus puertas con un encuentro que reunió a amigos, clientes y referentes del mundo de los vinos, los autos y el lifestyle. La inauguración fue el primer capítulo de una colaboración que propone vivir el verano desde una perspectiva distinta: relajada, sofisticada y profundamente sensorial.
Durante la apertura, los invitados pudieron recorrer la cava con la alta gama de vinos de Pulenta Estate, descubrir una selección de modelos Porsche en exhibición y disfrutar de un ambiente de estética minimalista, música cuidadosamente elegida y una atmósfera pensada para compartir sin apuro.
Diseñado como un punto de encuentro íntimo, el espacio refleja la afinidad natural entre ambas marcas y su manera de entender el disfrute: atención al detalle, carácter, diseño y una fuerte conexión emocional con sus universos.
“Este espacio es nuestra forma de acompañar a Porsche en una colaboración inédita para la temporada de verano en Uruguay. Queríamos crear un entorno relajado, pero curado al detalle, donde el vino y los autos dialoguen de manera natural”, señaló Hugo Pulenta, Presidente de Porsche Argentina y Uruguay, durante la inauguración.
Por su parte, Nina Pulenta, directora de Marketing de Pulenta Estate, destacó: “Este proyecto representa muy bien quiénes somos. No se trata de mostrar, sino de compartir nuestra historia, nuestro estilo de vida y nuestra forma de disfrutar. La idea es que la gente pueda venir después de la playa, tomar una copa y sentirse parte de este mundo, acompañados por un equipo que los guíe y asesore”.
A lo largo de la temporada, el espacio será escenario de degustaciones privadas, desayunos sensoriales, test drives Porsche, salidas organizadas y cenas íntimas para clientes, consolidándose como un nuevo punto de referencia del verano en José Ignacio.
La inauguración marcó el comienzo de un verano donde dos marcas emblemáticas invitan a descubrir un territorio compartido: auténtico, sofisticado y pensado para disfrutarse con todos los sentidos.