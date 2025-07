Tini Stoessel y los rumores de compromiso: las fotos íntimas que desatan teorías de boda con De Paul

El primer indicio llegó en formato storie. Tini subió una foto en bikini negra, frente a unas flores, con una cadena de Bulgari valuada en 15 mil euros. Lo que llamó la atención no fue el precio ni el estilo (aunque ambas cosas sumaron), sino el hecho de que se cubrió la cabeza y, sobre todo, las manos con una toalla. ¿Casualidad o intento de esconder algo? Esa simple pose bastó para encender todas las alarmas. Como si fuera poco, acompañó la imagen con una canción de Justin Bieber, con una estrofa que muchos interpretaron como una declaración: "With you, with you / I wish we had another time / I wish we had another place”.