Estos son los números de la suerte de hoy miércoles 10 de septiembre

En la sección de Estilo de MDZ te contamos cuáles son los números de la suerte de los signos del zodiaco para el día de hoy, con la idea de que te sirva este dato para que lo incorpores con ejercicios que te transmitan buena energía en el día, ya sea visualizándolos o haciendo un ejercicio mental o lúdico.

Estamos viviendo momentos de crisis y hay mucha gente que encuentra en la astrología y en el horóscopo una especie de bálsamo para sentir que reciben un consejo sobre cómo seguir.

Te damos un ejemplo: podés tomar uno de los números de la suerte y hacer un arreglo floral para adornar tu casa que contenga esa misma cantidad de flores para que su energía positiva se derrame en tu hogar.

También podés tomar otro de los números, elegir una frase motivadora o espiritual y repetirla esa cantidad de veces.

Vos mismo podés crear actividades y consignas con los números de la suerte para que hoy te acompañe.

La cita del día de hoy

"No te compares con los demás. Compara tu hoy con tu ayer" - Bill Gates.

El proverbio chino de hoy

"Todo proyecto en equipo necesita de un liderazgo"

Los números de la suerte de cada signo

Aries

2, 17, 21, 35, 42, 47

Tauro

5, 11, 20, 27, 33, 48

Géminis

3, 15, 19, 26, 38, 43

Cáncer

7, 13, 24, 39, 42, 47

Leo

4, 5, 16, 21, 30, 48

Virgo

2, 17, 23, 28, 32, 45

Libra

9, 14, 22, 26, 34, 43

Escorpio

7, 11, 20, 29, 33, 46

Sagitario

4, 13, 28, 36, 41, 49

Capricornio

2, 7, 15, 24, 32, 46

Acuario

5, 9, 13, 27, 36, 42

Piscis

1, 18, 29, 33, 41, 45